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- Sobhita Dhulipala: శోభిత ధూళిపాళకి తమిళ డైరెక్టర్ ఫిదా.. ఆమె చేసిన సాహసం ఏంటో తెలుసా, డూప్ లేకుండా
Sobhita Dhulipala: శోభిత ధూళిపాళకి తమిళ డైరెక్టర్ ఫిదా.. ఆమె చేసిన సాహసం ఏంటో తెలుసా, డూప్ లేకుండా
వెట్టువం సినిమాలో శోభితా ధూళిపాళ శారీరకంగా ఎంతో కష్టమైన పాత్రలో నటించారు. ఆమె స్టంట్ డబుల్ సాయం లేకుండా యాక్షన్ సన్నివేశాలు చేశారని దర్శకుడు పా రంజిత్ ప్రశంసించారు.
శోభితపై పా రంజిత్ ప్రశంసలు
దర్శకుడు పా రంజిత్ తెరకెక్కిస్తున్న వెట్టువం సినిమాలో శోభితా ధూళిపాళ శారీరకంగా ఎంతో కష్టమైన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమా కోసం ఆమె చూపించిన అంకితభావాన్ని దర్శకుడు పా రంజిత్ ప్రత్యేకంగా ప్రశంసించారు. శోభిత అద్భుతమైన నటి అని పేర్కొన్న ఆయన, సినిమాలోని యాక్షన్ సన్నివేశాల్లో ఆమె స్టంట్ డబుల్ సాయం తీసుకోలేదని వెల్లడించారు. తాను శోభిత చేసిన చాలా సినిమాలను చూశానని, ఆమెతో కలిసి పనిచేయాలని చాలా కాలంగా కోరుకుంటున్నానని పా రంజిత్ తెలిపారు.
ఒక్క షాట్ కూడా డూప్ లేకుండానే
వెట్టువం కోసం శోభిత ఒక్క షాట్ కూడా డూప్ సహాయంతో చేయలేదని పా రంజిత్ చెప్పారు. కెమెరా రిహార్సల్స్ సమయంలో మాత్రమే డూప్ లేదా స్టంట్ డబుల్స్ అందుబాటులో ఉండేవారని, అసలు చిత్రీకరణ సమయంలో మాత్రం శోభిత స్వయంగా వచ్చి యాక్షన్ సన్నివేశాలను చేసేవారని ఆయన తెలిపారు. పాత్రలో సహజత్వం కనిపించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ విధానాన్ని అనుసరించామని, అందుకు శోభిత తన వంతుగా వంద శాతం కృషి చేశారని పా రంజిత్ వివరించారు.
15 నుంచి 20 ఏళ్ల సాధన అవసరమైన కొరియోగ్రఫీ
వెట్టువం సినిమాలో తాను చేసిన యాక్షన్, కొరియోగ్రఫీ కోసం సాధారణంగా 15 నుంచి 20 ఏళ్ల పాటు సాధన అవసరమయ్యే అంశాలు ఉన్నాయని శోభితా ధూళిపాళ తెలిపారు. అయితే చిత్రీకరణ జరిగిన ప్రతి రోజూ తాము ఎంతో ఉత్సాహంతో, టీమ్వర్క్తో స్టంట్స్ చేశామని ఆమె చెప్పారు. పాత్ర కోసం ఎదురైన శారీరక సవాళ్లను టీమ్ సహకారంతో అధిగమించేందుకు ప్రయత్నించినట్లు శోభిత వెల్లడించారు.
కెరీర్లో మరో ప్రత్యేకమైన పాత్ర
దర్శకుడు పా రంజిత్తో కలిసి పనిచేయడం శోభితా ధూళిపాళ కెరీర్లో మరో ప్రత్యేకమైన అధ్యాయంగా నిలవనుంది. సాధారణంగా తాను పోషించే పాత్రలకు భిన్నంగా, వెట్టువంలో మరింత శారీరక శ్రమతో కూడిన యాక్షన్ ఆధారిత పాత్రను ఆమె చేస్తున్నారు. కొత్త తరహా పాత్రలు, విభిన్నమైన దర్శకులతో పనిచేస్తూ తన నటనా ప్రయాణాన్ని విస్తరించుకుంటున్న శోభితకు ఈ సినిమా మరో కొత్త అనుభవంగా మారింది.
నటీనటుల కృషికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చిన వెట్టువం
వెట్టువం కోసం ప్రతి నటుడు తమ అత్యుత్తమ ప్రతిభను అందించారని పా రంజిత్ పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా శోభిత చేసిన యాక్షన్ సన్నివేశాల్లో సహజత్వం తీసుకురావడానికి ఆమె స్వయంగా చేసిన కృషి కీలకంగా నిలిచిందని ఆయన వివరించారు. దర్శకుడి ప్రశంసలు, షూటింగ్ సమయంలో ఎదురైన సవాళ్లపై శోభిత చెప్పిన విషయాలు వెట్టువం కోసం చిత్ర బృందం చేసిన కృషిని తెలియజేస్తున్నాయి. પా రంజిత్ రూపొందిస్తున్న ఈ సినిమాలో శోభిత పాత్ర ఎలా ఉండబోతుందనేది ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది.