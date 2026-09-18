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- Bigg Boss Telugu 10: డేంజర్ జోన్లో క్రేజీ కంటెస్టెంట్, రిస్క్ లో గ్లామర్ బ్యూటీ, బిగ్ బాస్ ఓటింగ్
Bigg Boss Telugu 10: డేంజర్ జోన్లో క్రేజీ కంటెస్టెంట్, రిస్క్ లో గ్లామర్ బ్యూటీ, బిగ్ బాస్ ఓటింగ్
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 రెండో వారం ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. అయితే నామినేషన్లో ఉన్న వారిలో ముగ్గురు కంటెస్టెంట్లు డేంజర్లో ఉన్నారు. మెయిన్గా ఆ కంటెస్టెంట్ హౌజ్ని వీడే ఛాన్స్ ఉంది.
రెండో వారం ఎలిమినేట్ అయ్యేది ఎవరు ?
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 రెండో వారం నామినేషన్కి సంబంధించిన ఓటింగ్ రిజల్ట్ షాకిస్తుంది. అనధికారికంగా కొందరు బిగ్ బాస్ లవర్స్ నిర్వహించిన ఓటింగ్లో ఇప్పుడు షాకింగ్ రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది. రెండో వారం ముగ్గురు కంటెస్టెంట్లు డేంజర్ జోన్ లో ఉన్నారు. అందులో గ్లామర్ బ్యూటీ కూడా రిస్క్ లోనే ఉండటం ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. అదే సమయంలో ఈ వారం ఎవరు ఎలిమినేట్ కాబోతున్నారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
నామినేషన్లో ఉన్నది వీరే
రెండో వారంలో రోహిత్, త్రిగుణ్, ముఖేష్ గౌడ, రాం ప్రసాద్, దేబ్జానీ, షాలిని, ఝాన్సీ, సృష్టి, సుధీర్, కృష్షుడు, వర్షిణి నామినేషన్లో ఉన్నారు. వీరిలో ఈ వారం ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. గత వారం మాదిరిగా ఇద్దరిని ఎలిమినేట్ చేస్తారా? ఒక్కరే ఎలిమినేట్ అవుతారా అనే అనుమానాలు కలుగుతున్నాయి. చరణ్ మళ్లీ హౌజ్లోకి వచ్చిన నేపథ్యంలో ఈ వారం ఇద్దరిని ఎలిమినేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉందా అనే డౌట్ కలుగుతుంది.
ఓటింగ్లో టాప్లో రోహిత్, త్రిగుణ్
ఈ క్రమంలో తాజాగా గురువారం వరకు నిర్వహించిన ఓటింగ్లో రోహిత్ టాప్లో ఉన్నాడు. దాదాపు 31 శాతం ఓటింగ్తో టాప్లో దూసుకుపోతున్నాడు. ఆ తర్వాత త్రిగుణ్ కూడా ముప్పై శాతం ఓటింగ్తో టాప్లో కొనసాగుతున్నారు. హౌజ్లో వీరిద్దరి మధ్య తీవ్రమైన పోటీ ఉంది. టాస్క్ ల్లో కూడా ఈ ఇద్దరి మధ్యే ఎక్కువగా పోటీ కనిపిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ముఖేష్ గౌడ, రాం ప్రసాద్, దేబ్జానీ వంటి వారు ఆ తర్వాత స్థానాల్లో ఉన్నారు. వీరికి పది శాతం లోపే ఓటింగ్ రావడం షాకిస్తోంది.
డేంజర్లో కృష్ణుడు, వర్షిణి, సుధీర్
ఇక రెండో వారంలో డేంజర్ జోన్లో కృష్షుడు, సుధీర్, వర్షిణి ఉన్నారు. ముఖ్యంగా కృష్ణుడు, వర్షిణి మరింత డేంజర్లో ఉన్నారు. ఈ వారం ఎలిమినేషన్ జరిగితే ఈ ఇద్దరి మధ్యనే ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. మెయిన్గా కృష్ణుడు ఈ వారం హౌజ్ని వీడే ఛాన్స్ ఉందని టాక్. ఆయన టాస్క్ ల్లో యాక్టివ్గా లేడు, అదే సమయంలో కంటెంట్ ఇవ్వడంలోనూ కనిపించడం లేదు. ఎక్కువగా కూర్చొని సైలెంట్గా ఉంటున్నాడు. ఫుడ్ తినడానికే ప్రయారిటీ ఇస్తున్నట్టుగా ఉంది. దీంతో ఆయన ఈ వారం హౌజ్ ని వీడే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. అదే సమయంలో బిగ్ బాస్ నిర్వాహకులే ఆయన్ని పంపించినా ఆశ్చర్యం లేదంటున్నారు. మరి ఈ వారం ఎవరు హౌజ్ని వీడతారో చూడాలి. అయితే ఏసియానెట్ నిర్వహించిన ఓటింగ్లోనూ కృష్ణుడే ఎలిమినేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండటం గమనార్హం.
16 మందితో ప్రారంభమైన బిగ్ బాస్ తెలుగు 10
నాగార్జున హోస్ట్ గా సెప్టెంబర్ 6న బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ ప్రారంభమైన విషయం తెలిసిందే. సెలబ్రిటీల నుంచి పది మంది, కామనర్స్ నుంచి ఆరుగురు కంటెస్టెంట్లు హౌజ్లోకి వచ్చారు. టెంపర్ వంశీ, రామ్ ప్రసాద్, జబర్దస్త్ నరేష్, దేబ్జానీ, ముఖేష్ గౌడ, కృష్ణుడు, చైత్ర రాయ్, వర్షిణి సౌందరాజన్, సుధీర్ రెడ్డి, త్రిగుణ్, అలాగే కామనర్స్ సింగర్ ఝాన్సీ, రోహిత్ నాయుడు, అమన్, చరణ్, షాలిని, సృష్టి హౌజ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. మొదటి వారంలో మిడ్ వీక్లోనే చైత్ర రాయ్, చరణ్ ఎలిమినేట్ అయ్యారు. ఆడియెన్స్ ఓటింగ్ ద్వారా చరణ్ని మళ్లీ హౌజ్లోకి తీసుకొచ్చారు.