- Home
- Entertainment
- Mahesh Babu: అల్లు అర్జున్, రాంచరణ్, ఎన్టీఆర్ ఎవ్వరితో కుదర్లేదు.. మహేష్ తో బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ ప్రయత్నాలు ?
Mahesh Babu: అల్లు అర్జున్, రాంచరణ్, ఎన్టీఆర్ ఎవ్వరితో కుదర్లేదు.. మహేష్ తో బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ ప్రయత్నాలు ?
మహేష్ బాబుతో సంజయ్ లీలా భన్సాలీ కొత్త ప్రాజెక్ట్ గురించి చర్చించినట్లు కథనాలు వెలువడ్డాయి. అయితే ఈ కాంబినేషన్పై అధికారిక ప్రకటన ఇంకా రాలేదు. బాలీవుడ్ లో భారీ చిత్రాలతో సంజయ్ లీలా భన్సాలీ గుర్తింపు పొందారు.
మహేష్ బాబుతో భన్సాలీ భేటీ
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, ప్రముఖ దర్శకుడు సంజయ్ లీలా భన్సాలీ కాంబినేషన్లో ఓ కొత్త సినిమా తెరకెక్కే అవకాశం ఉందంటూ కథనాలు వెలువడుతున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించి భన్సాలీ ఇటీవల మహేష్ బాబును కలిసి ఓ కథ గురించి చర్చించినట్లు సమాచారం. అయితే ఈ విషయంపై ఇప్పటివరకు మహేష్ బాబు కానీ, సంజయ్ లీలా భన్సాలీ కానీ అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. దీంతో ప్రస్తుతం ఈ కాంబినేషన్ చర్చల దశలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
పాన్ ఇండియా సినిమాపై భన్సాలీ దృష్టి
సంజయ్ లీలా భన్సాలీ భారీ సెట్లు, నాటకీయ కథనం, అద్భుతమైన దృశ్యాలతో కూడిన పీరియాడిక్ సినిమాలకు పేరుగాంచారు. ప్రస్తుతం ఆయన భారీ స్థాయిలో పాన్ ఇండియా సినిమా తెరకెక్కించే అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్నట్లు కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన పలువురు ప్రముఖ హీరోలతోనూ ఆయన గతంలో చర్చలు జరిపినట్లు సమాచారం. అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వంటి స్టార్ హీరోలతో కూడా భన్సాలీ గతంలో ప్రాజెక్టుల గురించి చర్చలు జరిపారు. కానీ కుదర్లేదు.
ప్రస్తుతం వారణాసితో బిజీగా మహేష్
మహేష్ బాబు ప్రస్తుతం దర్శకధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న వారణాసి సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ చిత్రానికి మహేష్ బాబు గణనీయమైన సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నారు. భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కుతున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తయ్యే వరకు ఆయన తదుపరి సినిమాను ఖరారు చేసే అవకాశం తక్కువగా ఉన్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం మహేష్ బాబు దృష్టి ప్రధానంగా వారణాసి పూర్తిచేయడంపైనే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
2027 ఏప్రిల్లో వారణాసి విడుదల
మహేష్ బాబు, ఎస్ఎస్ రాజమౌళి కాంబినేషన్లో రూపొందుతున్న వారణాసి సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ చిత్రం 2027 ఏప్రిల్ 7న థియేటర్లలోకి రానుంది. ప్రస్తుత ప్రాజెక్ట్ పూర్తయిన తర్వాతే మహేష్ బాబు తన తదుపరి సినిమాకు సంబంధించి తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల సంజయ్ లీలా భన్సాలీతో ఆయన సినిమా ఎప్పుడు పట్టాలెక్కుతుందనే విషయం ప్రస్తుతం స్పష్టంగా లేదు.
లవ్ అండ్ వార్ పనుల్లో భన్సాలీ
మరోవైపు సంజయ్ లీలా భన్సాలీ ప్రస్తుతం తన తదుపరి చిత్రం లవ్ అండ్ వార్ పనుల్లో ఉన్నారు. ఈ సినిమా 2027 జనవరిలో విడుదల కానుంది. ఒకవైపు లవ్ అండ్ వార్ పనులను పూర్తి చేస్తూనే, మరోవైపు భారీ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ కోసం భన్సాలీ కథలను పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలోనే మహేష్ బాబుతో ఆయన భేటీ జరిగిందనే వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే మహేష్ బాబు, భన్సాలీ కాంబినేషన్పై అధికారిక ధృవీకరణ వచ్చే వరకు ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన వివరాలు చర్చల స్థాయిలోనే ఉన్నాయి.