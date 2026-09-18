Car Warranty Rules: కారు కొన్న వెంటనే ఇది చేస్తే వారంటీ పనికిరాదు..ఇది తెలుసా?
Car Warranty Rules: కొత్త కారు కొన్న వెంటనే నచ్చినట్లు మార్పులు చేస్తున్నారా? అయితే ఒక్క చిన్న మోడిఫికేషన్ మీ కారుకు ఉన్న వారంటీపై ప్రభావం పడొచ్చు. అసలు ఎప్పుడు ఈ సమస్య వస్తుంది? మోడిఫికేషన్ చేసే ముందు ఈ విషయం తెలుసుకోకపోతే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
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Image Credit : pinterest
ఇవి గమనించారా?
కొత్త కారు కొన్న వెంటనే నచ్చినట్లు మార్పులు చేస్తున్నారా? అయితే ఒక్క చిన్న మోడిఫికేషన్ మీ కారుకు ఉన్న వారంటీపై ప్రభావం పడొచ్చు. అసలు ఎప్పుడు ఈ సమస్య వస్తుంది? మోడిఫికేషన్ చేసే ముందు ఈ విషయం తెలుసుకోకపోతే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? కారులో చేసిన మార్పుల వల్ల ఒరిజినల్ పార్ట్కు డ్యామేజ్ జరిగితే కంపెనీ వారంటీ ఇవ్వకపోవచ్చు. అందుకే మోడిఫికేషన్కు ముందు రూల్స్ చెక్ చేసుకోవాలి.
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ఇంజిన్లో మార్పులు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త
స్పీడ్ కోసం ఇంజిన్లో మార్పులు చేస్తే కారు పెర్ఫార్మెన్స్పై ప్రభావం పడుతుంది. దీనివల్ల ప్రాబ్లమ్ వస్తే వారంటీ క్లెయిమ్ రిజెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.
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Image Credit : pinterest
మ్యూజిక్ సిస్టమ్, లైట్లు జాగ్రత్తగా బిగించాలి
కొత్త పరికరాలను సరిగ్గా బిగించకపోతే కారు వైరింగ్కు డ్యామేజ్ జరగొచ్చు. బయట బిగించిన పరికరం వల్లే ప్రాబ్లమ్ వస్తే వారంటీ క్లెయిమ్ రిజెక్ట్ అవుతుంది.
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Image Credit : pinterest
అన్ని మోడిఫికేషన్స్ వల్ల వారంటీ పోతుందా?
కారులో చేసే ప్రతి మార్పు వల్ల మొత్తం వారంటీ క్యాన్సిల్ అవ్వదు. బయట బిగించిన పార్ట్ వల్ల ఒరిజినల్ పార్ట్కు డ్యామేజ్ జరిగితేనే వారంటీపై ప్రభావం పడుతుంది.
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Image Credit : AI
మోడిఫికేషన్కు ముందు ఏం చేయాలి?
కారుకు కొత్త పార్ట్స్ బిగించాలనుకుంటే ముందుగా ఆథరైజ్డ్ సర్వీస్ సెంటర్ను సంప్రదించి ఏయే మార్పుల వల్ల వారంటీ పోతుందో క్లియర్గా అడిగి తెలుసుకోవాలి.
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