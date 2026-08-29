మీరు ఇంట్లో ఖాళీగా కూర్చున్నా సరే.. నెలకు రూ. 20 వేల ఆదాయం మీ సొంతం
Post Office: జీవితంలో ఏదో ఒక సమయంలో ప్రతీ ఒక్కరూ రిటైర్మైంట్ కోరుకుంటారు. అయితే ఏ పని చేయకపోయినా నెలకుసరిపడా ఆదాయం రావాలని ఆశిస్తుంటారు. అలాంటి వారి కోసం పోస్టాఫీస్ అందిస్తోన్న సీనియర్ సిటిన్స్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ బెస్ట్ ఆప్షన్.
సీనియర్ సిటిజన్ల కోసం ప్రత్యేక పథకం
పోస్టాఫీస్ సీనియర్ సిటిజన్స్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ ప్రధానంగా పదవీ విరమణ చేసినవారిని దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందించారు. సాధారణంగా 60 ఏళ్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న వారు ఈ పథకంలో ఖాతా తెరవడానికి అర్హులు. జీవిత భాగస్వామితో కలిసి జాయింట్ అకౌంట్ కూడా నిర్వహించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో 60 ఏళ్లలోపు వారికి కూడా ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ (VRS) తీసుకున్న వారు నిర్దిష్ట నిబంధనలకు లోబడి 55 ఏళ్ల తర్వాత ఖాతా తెరవవచ్చు. రిటైర్డ్ డిఫెన్స్ సిబ్బందికి కూడా వయస్సు విషయంలో ప్రత్యేక వెసులుబాటు ఉంటుంది.
పెట్టుబడికి ప్రభుత్వ భద్రత
SCSSలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి మరో ముఖ్యమైన కారణం ప్రభుత్వ మద్ధతు ఉండటం. పోస్టాఫీస్ ద్వారా నిర్వహించే ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల మార్కెట్ ఆధారిత పెట్టుబడులతో పోలిస్తే రాబడిలో అనిశ్చితి తక్కువగా ఉంటుంది. పదవీ విరమణ తర్వాత తమ పొదుపును క్రమబద్ధమైన ఆదాయంగా మార్చుకోవాలనుకునే వారికి ఇది ఉపయోగపడొచ్చు. ఈ పథకంలో కనీసం రూ.1,000తో పెట్టుబడిని ప్రారంభించవచ్చు. డిపాజిట్ను రూ.1,000 చొప్పున పెంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం పేర్కొన్న 8.2 శాతం వార్షిక వడ్డీ రేటుతో రూ.30 లక్షలు పెట్టుబడి చేస్తే గణనీయమైన వడ్డీ ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
రూ.30 లక్షలు పెడితే ఎంత వడ్డీ వస్తుంది?
ఈ పథకంలో గరిష్ఠంగా రూ.30 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టినట్లు భావిస్తే.. 8.2 శాతం వార్షిక వడ్డీ రేటు ప్రకారం ఏడాదికి సుమారు రూ.2.46 లక్షలు వడ్డీగా వస్తుంది. అంటే ఏడాది వడ్డీని 12 నెలలకు లెక్కిస్తే నెలకు సగటున రూ.20,500 వరకు వస్తుంది. ఈ లెక్కన ఇంట్లో నుంచే క్రమం తప్పకుండా వడ్డీ ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇది వడ్డీ రేటు, పెట్టుబడి మొత్తం ఆధారంగా చేసే లెక్క మాత్రమే. వడ్డీ చెల్లింపు విధానం, పన్ను వర్తింపు వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
ఐదేళ్ల కాలపరిమితి.. మధ్యలో మూసేస్తే నిబంధనలు
SCSSలో సాధారణంగా పెట్టుబడి కాలపరిమితి ఐదేళ్లు. ఈ వ్యవధి పూర్తయ్యే వరకు పెట్టుబడిని కొనసాగిస్తే పథకం ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. మెచ్యూరిటీకి ముందు ఖాతాను మూసివేయాలనుకుంటే కొన్ని నిబంధనలు, ముందస్తు ఉపసంహరణ ఛార్జీలు వర్తించే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే పెట్టుబడి పెట్టే ముందు డబ్బు ఎప్పుడు అవసరం అవుతుందో అంచనా వేసుకోవడం ముఖ్యం. దీర్ఘకాలికంగా పథకాన్ని కొనసాగించే ఉద్దేశం ఉన్నవారు మాత్రమే తమ ఆర్థిక పరిస్థితికి అనుగుణంగా పెట్టుబడిని నిర్ణయించుకోవాలి.
పన్ను ప్రయోజనం కూడా..
SCSSలో పెట్టుబడిపై ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 80C కింద నిబంధనలకు అనుగుణంగా పన్ను ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే వడ్డీ ఆదాయంపై పన్ను నిబంధనలు వర్తించవచ్చు. కాబట్టి పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ప్రస్తుత పన్ను నిబంధనలను పరిశీలించడం మంచిది. మొత్తంగా చూస్తే.. పదవీ విరమణ తర్వాత పెద్ద మొత్తాన్ని సురక్షితమైన మార్గంలో ఉంచి, దాని నుంచి క్రమం తప్పకుండా వడ్డీ ఆదాయం పొందాలని భావించే సీనియర్ సిటిజన్లకు SCSS ఒక ఎంపికగా ఉంటుంది. అయితే రూ.30 లక్షలు పెట్టుబడి చేస్తే నెలకు రూ.20 వేలకుపైగా వస్తుంది అనే లెక్క 8.2 శాతం వడ్డీ రేటుపై ఆధారపడింది. వడ్డీ రేట్లు కాలానుగుణంగా మారే అవకాశం ఉన్నందున పెట్టుబడికి ముందు తాజా పోస్టాఫీస్ నిబంధనలను తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలి.