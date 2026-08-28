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- Post Office: రోజుకు రూ. 400 పక్కనపెడితే చాలు.. వడ్డీ రూపంలోనే రూ. 6 లక్షలు సొంతం చేసుకోవచ్చు
Post Office: రోజుకు రూ. 400 పక్కనపెడితే చాలు.. వడ్డీ రూపంలోనే రూ. 6 లక్షలు సొంతం చేసుకోవచ్చు
Post Office: డబ్బు పొదుపు చేసే వారికి పోస్టాఫీస్ అందిస్తోన్న రికరింగ్ డిపాజిట్ (RD) బెస్ట్ ఆప్షన్గా చెప్పొచ్చు. ఈ పథకంలో క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా దీర్ఘకాలంలో పెద్ద మొత్తంలో రిటర్న్స్ పొందొచ్చు.
పోస్టాఫీస్ RD అంటే ఏంటి?
పోస్టాఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ (RD) అనేది ప్రతి నెలా ఒక నిర్ణీత మొత్తాన్ని పొదుపు చేసే పథకం. ఇందులో కనీసం రూ.100తో ఖాతా ప్రారంభించవచ్చు. క్రమం తప్పకుండా డబ్బు జమ చేస్తూ వెళ్తే గడువు ముగిసిన తర్వాత అసలు మొత్తంతో పాటు వడ్డీ కూడా లభిస్తుంది. ప్రభుత్వం పోస్టాఫీస్ సేవింగ్స్ పథకాల వడ్డీ రేట్లను ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి సమీక్షిస్తుంది. ప్రస్తుతం పోస్టాఫీస్ RDపై 6.7 శాతం వడ్డీ రేటు ఉంది. అయితే వడ్డీ రేట్లు కాలానుగుణంగా మారే అవకాశం ఉంటుంది.
రోజుకు రూ.400 పొదుపు చేస్తే ఎంత వస్తుంది.?
రోజుకు రూ.400 చొప్పున పొదుపు చేస్తే నెలకు సుమారు రూ.12,000 పెట్టుబడి అవుతుంది. ఈ మొత్తాన్ని పోస్టాఫీస్ RDలో 5 సంవత్సరాల పాటు కొనసాగిస్తే పెట్టుబడి మొత్తం సుమారు రూ.7.20 లక్షలు అవుతుంది. వడ్డీతో కలిపి మెచ్యూరిటీ మొత్తం మరింత పెరుగుతుంది. అదే పెట్టుబడిని మరో 5 సంవత్సరాల పాటు కొనసాగిస్తే మొత్తం పెట్టుబడి సుమారు రూ.14.40 లక్షలకు చేరుతుంది. వడ్డీతో కలిపి మెచ్యూరిటీ సమయంలో దాదాపు రూ.20 లక్షల వరకు ఫండ్ ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది.
వడ్డీ రూపంలో రూ.6 లక్షలకు పైగా
ఈ లెక్క ప్రకారం 10 సంవత్సరాల వ్యవధిలో మీరు పెట్టే అసలు మొత్తం సుమారు రూ.14.40 లక్షలు. దీనిపై లభించే వడ్డీ దాదాపు రూ.6.10 లక్షలుగా ఉంటుంది. అంటే పెట్టుబడి మొత్తంతో పాటు వడ్డీ కలిపి సుమారు రూ.20.50 లక్షల వరకు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే రోజుకు రూ.400 పొదుపు చేస్తూ క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెడితే దీర్ఘకాలంలో పెద్ద మొత్తాన్ని కూడబెట్టుకోవచ్చు. అయితే వాస్తవ మెచ్యూరిటీ మొత్తం అప్పటి వడ్డీ రేట్లు, ఖాతా నిబంధనలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఏడాది తర్వాత రుణం తీసుకునే అవకాశం
పోస్టాఫీస్ RDలో పెట్టుబడి పెట్టేవారికి మరో ప్రయోజనం కూడా ఉంది. ఖాతాను కనీసం ఒక సంవత్సరం కొనసాగించిన తర్వాత, నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఖాతాలో ఉన్న బ్యాలెన్స్లో కొంత మొత్తాన్ని రుణంగా తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సాధారణంగా అర్హత ఉన్న ఖాతాదారులు తమ ఖాతాలోని బ్యాలెన్స్లో 50 శాతం వరకు రుణం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అత్యవసర సమయంలో ఈ సదుపాయం ఉపయోగపడుతుంది.
3 ఏళ్ల తర్వాత ముందుగానే ఖాతా మూసేయవచ్చు
RD ఖాతాను పూర్తి గడువు వరకు కొనసాగించడం మాత్రమే కాకుండా, కొన్ని నిబంధనలకు లోబడి నిర్ణీత కాలం తర్వాత ముందుగానే మూసివేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. పోస్టాఫీస్ RDలో 3 సంవత్సరాలు పూర్తైన తర్వాత ప్రీ-మెచ్యూర్ క్లోజర్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే ముందుగానే ఖాతా మూసివేస్తే వర్తించే వడ్డీ రేటు, ఇతర నిబంధనలు పోస్టాఫీస్ నియమాల ప్రకారం ఉంటాయి. కాబట్టి పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సమీప పోస్టాఫీస్లో తాజా వడ్డీ రేట్లు, మెచ్యూరిటీ లెక్కలు, ప్రీ-మెచ్యూర్ క్లోజర్ నిబంధనలు తెలుసుకోవడం మంచిది.