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- ఈ ఎలక్ట్రిక్ పీలర్తో వెల్లుల్లి పొట్టు తీయడం సమస్యే కాదు.. ధర కూడా చాలా తక్కువ
ఈ ఎలక్ట్రిక్ పీలర్తో వెల్లుల్లి పొట్టు తీయడం సమస్యే కాదు.. ధర కూడా చాలా తక్కువ
Electric Fruit Peeler: పండ్లు, కూరగాయలు, వెల్లుల్లి వంటి వాటి తొక్కలు తొలగించడం కొంత సమయం తీసుకుంటుంది. ఈ పనిని సులభం చేసేందుకు ఎలక్ట్రిక్ ఫ్రూట్ పీలర్ ఉపయోగపడుతుంది. అమెజాన్లో అందుబాటులో ఉన్న పీలర్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
శక్తివంతమైన 50W మోటార్
ఈ ఎలక్ట్రిక్ పీలర్లో 50 వాట్ల మోటార్ ఉంటుంది. ఇది పండ్లు, కూరగాయలపై ఉన్న తొక్కలను వేగంగా తొలగించేందుకు సహాయపడుతుంది. చేతితో ఒక్కొక్కటి తీయాల్సిన అవసరం తగ్గడంతో సమయం, శ్రమ రెండూ ఆదా అవుతాయి. ముఖ్యంగా ఎక్కువ మొత్తంలో పదార్థాలను సిద్ధం చేసుకునే సమయంలో ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
వివిధ రకాల పండ్లు, కూరగాయలకు ఉపయోగం
ఈ పీలింగ్ మెషిన్ను ద్రాక్ష, చెర్రీ టమాటాలు, చెర్రీస్, వెల్లుల్లి, బంగాళాదుంపలు వంటి చిన్న పండ్లు, కూరగాయలకు ఉపయోగించుకోవచ్చు. తిరిగే బ్లేడ్ వ్యవస్థ కారణంగా తొక్కను సమంగా తొలగించేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ సమయంలో లోపల ఉన్న పదార్థం ఎక్కువగా వృథా కాకుండా ఉండేలా డిజైన్ చేశారు.
రెండు బటన్లతో సులభంగా ఆపరేట్ చేయవచ్చు
ఈ పరికరాన్ని ఉపయోగించడం చాలా సులభం. ఇందులో ప్రధానంగా రెండు బటన్లు ఉంటాయి. ఒక బటన్తో పీలింగ్ ప్రక్రియను ప్రారంభించవచ్చు. మరో బటన్తో తొలగించిన పదార్థాన్ని బయటకు పంపవచ్చు. కాబట్టి ఎక్కువ కష్టపడకుండా పీలింగ్ పని పూర్తి చేసుకోవచ్చు.
రీచార్జ్ చేసుకుని వైర్లెస్గా ఉపయోగించుకోవచ్చు
ఈ పీలర్లో 1300mAh సామర్థ్యం ఉన్న ఇంటర్నల్ బ్యాటరీ ఉంటుంది. వైర్లెస్గా ఉపయోగించుకునేలా రూపొందించారు. దీంతో వంటగదిలో విద్యుత్ సాకెట్ దగ్గరే ఉండాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇంట్లోనే కాకుండా బయటకు వెళ్లినప్పుడు, క్యాంపింగ్ వంటి సందర్భాల్లో కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. పరికరం ABS మెటీరియల్తో తయారు చేయడంతో మన్నికగా ఉండేలా రూపొందించారు.
శుభ్రం చేయడం, భద్రపరచడం సులభం
పీలర్లోని బ్లేడ్, తిరిగే భాగాలను తొలగించి శుభ్రం చేసుకోవచ్చు. ఉపయోగించిన తర్వాత సులభంగా క్లీన్ చేసి తిరిగి భద్రపరచుకోవచ్చు. దీని పరిమాణం కాంపాక్ట్గా ఉండటంతో వంటగదిలో ఎక్కువ స్థలం ఆక్రమించదు. అయితే బ్లేడ్ను శుభ్రం చేసేటప్పుడు చేతులతో నేరుగా తాకకూడదు. గాయాలు కాకుండా బ్రష్ లేదా డిష్వాషర్ ద్వారా శుభ్రం చేయడం మంచిది. 50W మోటార్, 1300mAh బ్యాటరీ, వైర్లెస్ వినియోగం, సులభమైన ఆపరేషన్, తొలగించగలిగే భాగాలు దీని ప్రధాన ప్రత్యేకతలుగా చెప్పొచ్చు. ధర విషయానికొస్తే అమెజాన్లో ఈ ప్రొడక్ట్ అసలు ధర రూ. 1499 కాగా 43 శాతం డిస్కౌంట్తో రూ. 849కి లభిస్తోంది.