Gold Price Hike: బంగారం కొనాలనుకుంటున్నారా? ఈరోజు ధరల పెరుగుదల చూస్తే షాకే
Gold Price Hike: బంగారం ధరల్లో వచ్చిన మార్పు మీ బడ్జెట్ను మళ్లీ లెక్కలు వేయించేలా ఉంది. నిన్న స్వల్పంగా తగ్గిన పసిడి.. ఒక్కరోజులోనే భారీగా పుంజుకుంది. 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఏకంగా రూ.1,500కు పైగా పెరిగింది. ఇంతకీ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ఏం జరుగుతోంది?
పసిడి ప్రియులకు మరోసారి షాకింగ్
బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్న వారికి మార్కెట్ నుంచి మరోసారి షాకింగ్ అప్డేట్ వచ్చింది. కొద్దిరోజులుగా తగ్గుతూ, పెరుగుతూ తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్న పసిడి ధరలు.. ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా భారీగా పెరిగాయి. నిన్న స్వల్పంగా తగ్గిన బంగారం రేటు.. ఈరోజు మళ్లీ గట్టిగా పుంజుకుంది. దీంతో కొనుగోలుదారులు మరోసారి అప్రమత్తం కావాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
రూ.1,54,420కు చేరిన బంగారం
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు ఏకంగా రూ.1,450 పెరిగింది. దీంతో తులం బంగారం ధర రూ.1,41,550కు చేరింది. ఇక 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,580 పెరిగి రూ.1,54,420కు చేరుకుంది. అంటే ఒక్కరోజులోనే పసిడి ధరలు భారీగా పెరగడంతో బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారిపై అదనపు భారం పడనుంది.
అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలతో మార్కెట్లో ఆందోళనలు
గత కొన్ని నెలలుగా బంగారం మార్కెట్లో ఇదే తరహా పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. కొన్ని రోజుల పాటు ధరలు తగ్గితే.. ఆ తర్వాత మళ్లీ ఒక్కసారిగా పెరుగుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, డాలర్ ఇండెక్స్లో మార్పులు వంటి అంశాలు పసిడి కదలికలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.
అమెరికా–ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలపై మార్కెట్లలో ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పెట్టుబడిదారులు సాధారణంగా తమ పెట్టుబడుల విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తారు. మరోవైపు కేంద్ర బ్యాంకుల బంగారం కొనుగోళ్లు కూడా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పసిడికి డిమాండ్ను ప్రభావితం చేస్తున్న అంశాల్లో ఒకటిగా ఉన్నాయి.
రికార్డు స్థాయిల వైపు దూసుకెళ్తున్న పసిడి
అంతర్జాతీయంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ధరల్లో మార్పులు, అమెరికా డాలర్ కదలికలు కూడా బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో దేశీయ మార్కెట్లో పసిడి ధరలు మళ్లీ రికార్డు స్థాయిల వైపు కదులుతున్నాయి.
ఇక రాబోయే రోజుల్లో ధరల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందన్నది అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల కదలికలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ నెలాఖరు నాటికి బంగారం ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాల అంచనాలు చెబుతున్నాయి. అయితే ధరలు కచ్చితంగా ఎంత పెరుగుతాయన్నది మాత్రం ముందుగా చెప్పడం సాధ్యం కాదు.
సామాన్యులపై అదనపు భారం
ఇప్పటికే పెళ్లిళ్ల సీజన్ కొనుగోళ్లకు సిద్ధమవుతున్నవారికి ఈ పెరుగుదల అదనపు భారంగా మారుతోంది. బంగారం ధరలు వరుసగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు ప్రస్తుత రేట్లతో పాటు రాబోయే రోజుల్లో మార్కెట్ పరిస్థితిని కూడా గమనించడం అవసరం.