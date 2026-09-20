ప్రతీ నెల మీకు వచ్చే పెన్షన్ పక్కన పెడితే.. లక్షలు జమ చేయొచ్చు. ఎలాగంటే
Post Office: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా మందికి ప్రభుత్వాలు పెన్షన్లు అందిస్తున్నాయి. అయితే ఈ పెన్షన్లను ఖర్చు చేయకుండా పొదుపు చేస్తే లక్షల్లో కూడబెట్టొచ్చు. పోస్టాఫీస్ అందిస్తోన్న రికరింగ్ డిపాజిట్ బెస్ట్ స్కీమ్ తో ఇది సాధ్యమే.
చిన్న మొత్తాలతో పొదుపు చేసుకునే అవకాశం
పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు అందుబాటులో లేనివారు నెలవారీ ఆదాయం నుంచి కొంత మొత్తాన్ని పొదుపు చేసుకోవడానికి పోస్టాఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో ఒకేసారి భారీగా డబ్బు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. నిర్ణయించుకున్న మొత్తాన్ని ప్రతి నెలా జమ చేస్తూ పొదుపును కొనసాగించవచ్చు.
పిల్లల చదువులు, కుటుంబ అవసరాలు, భవిష్యత్తులో వచ్చే ఖర్చుల కోసం ముందుగానే కొంత నిధిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలనుకునే వారికి ఈ తరహా పథకాలు ఉపయోగపడతాయి. ముఖ్యంగా క్రమం తప్పకుండా పొదుపు చేసే అలవాటును పెంపొందించుకోవడానికి వీలుంటుంది. పోస్టాఫీస్లో అందుబాటులో ఉన్న ఈ పథకం ప్రభుత్వ చిన్న మొత్తాల పొదుపు పథకాలలో భాగం. అయితే పెట్టుబడి పెట్టే ముందు ప్రస్తుత వడ్డీ రేటు, ఖాతా నిబంధనలు తెలుసుకోవడం అవసరం.
పోస్టాఫీస్ 5 ఏళ్ల RD పథకం ఎలా పనిచేస్తుంది?
పోస్టాఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ పథకం ఐదేళ్ల కాలవ్యవధితో కొనసాగుతుంది. ఇందులో ఖాతాదారులు ప్రతి నెలా నిర్ణయించిన మొత్తాన్ని డిపాజిట్ చేయాలి. ఆ మొత్తంపై నిబంధనల ప్రకారం వడ్డీ లెక్కించి, మెచ్యూరిటీ సమయంలో అసలు పెట్టుబడితో పాటు వడ్డీని చెల్లిస్తారు. ఈ పథకంలో ఒకేసారి పెద్ద మొత్తాన్ని పెట్టుబడి పెట్టాల్సిన అవసరం లేకపోవడం ప్రత్యేకత. నెలవారీగా పొదుపు చేయడం ద్వారా ఐదేళ్లలో కొంత మొత్తాన్ని సమకూర్చుకోవచ్చు. అయితే నెలవారీ వాయిదాలను సకాలంలో చెల్లించడం ముఖ్యం. వాయిదాలు ఆలస్యమైతే జరిమానాలు లేదా ఇతర నిబంధనలు వర్తించే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల ఖాతా తెరిచే సమయంలో చెల్లింపులకు సంబంధించిన నిబంధనలను తెలుసుకోవాలి.
నెలకు రూ.2,000 జమ చేస్తే ఎంత పెట్టుబడి అవుతుంది?
ఈ పథకంలో నెలకు రూ.2,000 చొప్పున ఐదేళ్ల పాటు డిపాజిట్ చేస్తున్నట్లు భావిస్తే, మొత్తం పెట్టుబడి ఎంతవుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఐదేళ్లు అంటే 60 నెలలు. ప్రతి నెలా రూ.2,000 చొప్పున జమ చేస్తే మొత్తం పెట్టుబడి రూ.1,20,000 అవుతుంది. సంవత్సరానికి వడ్డీ 6.7% వడ్డీ లభిస్తుంది.
మెచ్యూరిటీ సమయంలో రూ.1,42,732 వస్తాయా?
ఈ పథకానికి సంవత్సరానికి 6.7 శాతం వడ్డీ వర్తిస్తుందని, నెలకు రూ.2,000 చొప్పున 60 నెలలు డిపాజిట్ చేస్తారని తీసుకుంటే, మెచ్యూరిటీ సమయంలో అందే మొత్తం గురించి అంచనా వేయవచ్చు. ఇచ్చిన లెక్కల ప్రకారం ఐదేళ్లలో మొత్తం పెట్టుబడి రూ.1,20,000 కాగా, మెచ్యూరిటీ మొత్తం రూ.1,42,732గా పేర్కొన్నారు. ఈ లెక్క ప్రకారం వడ్డీ ద్వారా వచ్చే మొత్తం రూ.22,732 అవుతుంది. వడ్డీ రూపంలోనే రూ. 22,732 పొందొచ్చు.
ఖాతా తెరవడానికి ముందు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు
పోస్టాఫీస్ RD పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునేవారు కొన్ని అంశాలను ముందుగానే పరిశీలించాలి. మొదటగా, ఖాతా తెరిచే తేదీకి వర్తించే వడ్డీ రేటును పోస్టాఫీస్లో నిర్ధారించుకోవాలి. ఆ రేటు ఆధారంగానే మెచ్యూరిటీ మొత్తాన్ని లెక్కించుకోవడం మంచిది. అలాగే ప్రతి నెలా చెల్లించాల్సిన వాయిదాను మీ ఆదాయానికి అనుగుణంగా నిర్ణయించుకోవాలి. నెలవారీ వాయిదాలు చెల్లించడంలో ఇబ్బంది రాకుండా ముందుగానే బడ్జెట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి. వాయిదా ఆలస్యమైతే వర్తించే జరిమానాలు, ఖాతా పొడిగింపు, ముందస్తు మూసివేత వంటి అంశాలపై కూడా స్పష్టత తీసుకోవాలి.