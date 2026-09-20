ఇక ప్రింట్ అవుట్స్ కోసం.. దుకాణానికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. సరికొత్త ప్రింటర్
Printer: ఇంట్లో లేదా ఆఫీసులో డాక్యుమెంట్లు, బిల్లులు, రిపోర్టులు ప్రింట్ చేయాలంటే సాధారణంగా ప్రింటర్తో పాటు ఇంక్ లేదా టోనర్ అవసరం ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు ఇంక్ లేకుండానే ప్రింటింగ్ చేసే పోర్టబుల్ ప్రింటర్లు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి.
ఇంక్, టోనర్ అవసరం లేకుండా ప్రింటింగ్
అమెజాన్లో అందుబాటులో ఉన్న POSiFLOW PSF-8200 ప్రింటర్ అసలు ధర రూ. 19,999 కాగా 62 శాతం డిస్కౌంట్తో రూ. 7,599కి లభిస్తోంది. ఇందులో థర్మల్ ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించారు. దీంతో సాధారణ ఇంక్ కార్ట్రిడ్జ్ లేదా టోనర్ను ప్రత్యేకంగా కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. వేడి ఆధారంగా ప్రింటింగ్ చేసే విధానం వల్ల ప్రింటర్ నిర్వహణ కూడా సులభంగా ఉంటుంది. A4 సైజు పేపర్పై డాక్యుమెంట్లు, బిల్లులు, రిపోర్టులు, నోట్స్, ఫారాలు, కాంట్రాక్టులు వంటి వాటిని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రింట్ స్పష్టంగా ఉండేలా రూపొందించారు. తయారీదారు వివరాల ప్రకారం ప్రింట్లు స్మడ్జ్ కాకుండా ఎక్కువకాలం ఉండేలా ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగించారు.
మొబైల్తో బ్లూటూత్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు
ఈ ప్రింటర్లో బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ ఉండటం మరో ప్రత్యేకత. దీంతో మొబైల్, టాబ్లెట్ లేదా ల్యాప్టాప్ నుంచి వైర్ లేకుండానే ప్రింట్ చేయవచ్చు. ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ డివైజ్లకు ఇది పనిచేస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. అలాగే USB కనెక్షన్ కూడా ఉంది. కంప్యూటర్ లేదా ల్యాప్టాప్కు USB ద్వారా కనెక్ట్ చేసి డాక్యుమెంట్లను ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ లేకపోయినా USB ద్వారా వైర్డ్ ప్రింటింగ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
బ్యాటరీతో ఎక్కడైనా ఉపయోగించొచ్చు
POSiFLOW PSF-8200లో 2600mAh రీచార్జబుల్ బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే గరిష్ఠంగా 150 పేజీల వరకు ప్రింట్ చేయవచ్చని తయారీదారు చెబుతున్నారు. స్టాండ్బైలో 30 గంటల వరకు పనిచేస్తుందని కూడా పేర్కొన్నారు. ప్రింటర్ బరువు సుమారు 1 కిలోగా ఉంది. దీని కొలతలు 25.8 × 13.7 × 12 సెంటీమీటర్లు. అందువల్ల సాధారణ ఆఫీస్ ప్రింటర్తో పోలిస్తే సులభంగా బ్యాగ్లో పెట్టుకుని తీసుకెళ్లవచ్చు. ముఖ్యంగా ఫీల్డ్ వర్క్, బిజినెస్ ట్రిప్స్, ట్రావెల్ సమయంలో ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
డాక్యుమెంట్లతో పాటు బిల్లులు కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు
ఈ ప్రింటర్ను కేవలం ఇంటి అవసరాలకే కాకుండా వివిధ రకాల పనులకు ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఆఫీస్ డాక్యుమెంట్లు, ఇన్వాయిస్లు, బిల్లులు, రిపోర్టులు, కాంట్రాక్టులు, ఫారాలు, స్టడీ మెటీరియల్ వంటి వాటిని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. రిటైల్ షాపులు, చిన్న వ్యాపారాలు, లాజిస్టిక్స్ రంగం, విద్యార్థులు, ఆఫీస్ ఉద్యోగులు, ఇంటి నుంచి పనిచేసేవారికి కూడా ఉపయోగపడేలా దీనిని రూపొందించారు. పేపర్ ఫీడింగ్ కూడా సులభంగా ఉండేలా డిజైన్ చేశారు. ఒక పేజీ పూర్తయిన తర్వాత తదుపరి A4 పేపర్ను పెట్టి కొనసాగించవచ్చు.
చిన్న సైజు.. ప్రయాణాల్లోనూ ఉపయోగం
సాధారణ ప్రింటర్లతో పోలిస్తే PSF-8200 ప్రధాన ఆకర్షణ దాని పోర్టబుల్ డిజైన్. ఇంట్లో ఒక చిన్న వర్క్స్పేస్లో పెట్టుకోవచ్చు. అవసరమైనప్పుడు తీసుకుని మరోచోట కూడా ఉపయోగించవచ్చు. POSiFLOW PSF-8200లో Bluetooth, USB కనెక్టివిటీ, రీచార్జబుల్ బ్యాటరీ, ఇంక్లెస్ ప్రింటింగ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. దీనికి 1 సంవత్సరం వారంటీతో పాటు 24×7 కస్టమర్ సపోర్ట్ కూడా అందిస్తున్నారు. ఎక్కడ ఉన్నా A4 డాక్యుమెంట్లు ప్రింట్ చేసుకోవాలనుకునే వారికి ఇది ఒక కాంపాక్ట్ ఆప్షన్గా చెప్పవచ్చు.