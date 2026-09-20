SIP Investment: నెలకు ₹500 చాలు.. మీరు కోటీశ్వరులు కావొచ్చు.. అసలు సీక్రెట్ ఇదే
SIP Investment:సాధారణంగా నెలకు కేవలం రూ. 500 పొదుపు చేస్తూ కోట్ల రూపాయల సంపదను సృష్టించడం సాధ్యమేనా అంటే.. కచ్చితంగా సాధ్యమే. షేర్ మార్కెట్ ఆధారిత మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఎస్ఐపీ విధానం ద్వారా ప్రతి నెలా క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెడితే ఇది నెరవేరుతుంది.
నెలకు ₹500 పొదుపుతో కోట్లు సంపాదించడం ఎలా? అసలు సీక్రెట్ ఇదే!
ప్రతి ఒక్కరూ తమ వద్ద పెద్ద మొత్తంలో ఫండ్ ఉండాలని కోరుకుంటారు. కానీ పెట్టుబడి పెట్టడానికి తమ వద్ద ఎక్కువ డబ్బు లేదని భావించి చాలామంది వెనకడుగు వేస్తుంటారు. మీరు కూడా ఇలాగే ఆలోచిస్తుంటే అది పొరపాటే అవుతుంది. కేవలం ₹500 పెట్టుబడితో కూడా మీరు కోట్ల రూపాయల ఫండ్ను తయారు చేసుకోవచ్చనే విషయం మీకు తెలుసా? దీని కోసం మీరు ఏం చేయాలో, అసలు ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఎస్ఐపీ ద్వారా కోట్లు సంపాదించే విధానం
మీరు చిన్న మొత్తంలో ఆదా చేయగలిగితే, మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎస్ఐపీ (సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్) మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఎస్ఐపీ అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ప్రతి నెలా కొద్ది కొద్దిగా డబ్బులు పెట్టుబడి పెట్టడమే. దీని ద్వారా మీకు కాంపౌండింగ్ ప్రయోజనం లభిస్తుంది. ఇక్కడ చేసే ఇన్వెస్ట్మెంట్పై ప్రతి ఏటా సగటున 12 శాతం రిటర్న్ వస్తుందని అంచనా వేయవచ్చు. అయితే ఎస్ఐపీ మార్కెట్తో ముడిపడి ఉన్నందున రిటర్న్స్ మారుతుంటాయి.
కేవలం రూ.500 ఎస్ఐపీ సరిపోతుందా?
పెట్టుబడి ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించడానికి ₹500 అమౌంట్ సరిపోతుంది. కానీ ఈ చిన్న మొత్తంతోనే త్వరగా పెద్ద ఫండ్ తయారు కావాలంటే అది కుదరకపోవచ్చు. అయితే పెద్ద ఫండ్ క్రియేట్ చేయడానికి రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి. ఒకటి దీర్ఘకాలం పాటు ఇన్వెస్ట్మెంట్ను కొనసాగించడం, రెండోది ప్రతి సంవత్సరం మీ ఎస్ఐపీ అమౌంట్ను కొద్దిగా పెంచుకుంటూ పోవడం. దీనినే స్టెప్-అప్ ఎస్ఐపీ అంటారు. ఇలా చేస్తే మీరు తప్పకుండా కోట్ల రూపాయలు జమ చేయవచ్చు.
క్యాలిక్యులేషన్ ద్వారా క్లియర్ కట్గా అర్థం చేసుకోండి
మీ ఎస్ఐపీలో ప్రతి ఏటా నిర్ణీత శాతాన్ని పెంచుకుంటూ పోతే మీ డబ్బు చాలా వేగంగా పెరుగుతుంది. దీనిని ఒక ఉదాహరణ ద్వారా అర్థం చేసుకుందాం.
• నెలవారీ పెట్టుబడి: మొదట్లో ₹500
• స్టెప్-అప్ (ప్రతి ఏటా పెంపు): ఏటా 20 శాతం
• మొత్తం పెట్టుబడి వ్యవధి: 28 సంవత్సరాలు
• అంచనా వేసిన రిటర్న్: ఏటా 12 శాతం
• మీరు పెట్టే మొత్తం పెట్టుబడి: ₹49.15 లక్షలు
• వచ్చే ఆదాయం లేదా రిటర్న్: ₹63.32 లక్షలు
• మొత్తం ఫండ్: ₹1.12 కోట్లకు పైగా
కాంపౌండింగ్ పవర్, మార్కెట్ రిస్క్ కూడా చూడాలి
ఈ ప్రక్రియ మొత్తంలో కాంపౌండింగ్ ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇందులో మీకు మీ అసలు డబ్బుపై రిటర్న్ రావడమే కాకుండా, వచ్చిన ఆ రిటర్న్పై కూడా వడ్డీ లేదా లాభం రావడం ప్రారంభమవుతుంది. సమయం గడిచేకొద్దీ ఈ కాంపౌండింగ్ మ్యాజిక్ మీ చిన్న పెట్టుబడిని కొండంత ఫండ్గా మారుస్తుంది.
గమనిక: ఇక్కడ అంచనా వేసిన 12 శాతం రిటర్న్ అనేది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లాంగ్ టర్మ్ యావరేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆధారంగా తీసుకున్నది. స్టాక్ మార్కెట్లో హెచ్చుతగ్గులు సహజం, కాబట్టి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రిటర్న్స్కు ఎలాంటి కచ్చితమైన గ్యారెంటీ ఉండదు. ఇది పూర్తిగా మార్కెట్ గమనంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు మీ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ను సంప్రదించడం మంచిది.