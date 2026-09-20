మీ దగ్గర పైసలు ఉన్నాయా.? ఇలా చేస్తే.. మీ డబ్బులు గుడ్లు పెట్టడం ఖాయం
Post Office: పోస్టాఫీస్లో అందుబాటులో ఉన్న చిన్న పొదుపు పథకాల్లో కిసాన్ వికాస్ పత్ర (KVP) ఒకటి. ప్రభుత్వం మద్ధతు ఉన్న ఈ పథకంలో చిన్న మొత్తంతో పెట్టుబడి ప్రారంభించి, నిర్ణీత కాలం తర్వాత పెట్టుబడిని రెట్టింపు చేసుకోవచ్చు.
KVP స్కీమ్ అంటే ఏంటి.?
ప్రస్తుతం చాలామంది తమ పొదుపు డబ్బును భద్రమైన చోట పెట్టుబడి పెట్టాలని చూస్తున్నారు. పెట్టిన డబ్బుకు రాబడి రావడంతో పాటు, పెట్టుబడికి భద్రత ఉండాలని కోరుకుంటారు. ఇలాంటి వారికి పోస్టాఫీస్ చిన్న పొదుపు పథకాలు ఒక ఎంపికగా చెప్పొచ్చు. అందులో ముఖ్యమైన పథకమే కిసాన్ వికాస్ పత్ర (KVP). ఈ పథకంలో ప్రభుత్వం మద్ధతు ఉండటంతో పెట్టుబడిదారులు దీనిని సురక్షితమైన పొదుపు మార్గంగా పరిగణిస్తారు. ముఖ్యంగా నిర్ణీత కాలం తర్వాత పెట్టుబడి మొత్తం రెట్టింపు కావడం ఈ పథకం ప్రత్యేకత.
డబ్బు రెట్టింపు కావడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది.?
KVPలో ప్రస్తుతం 7.5 శాతం వార్షిక వడ్డీ రేటు ఉన్నట్లు ఇచ్చిన వివరాల్లో పేర్కొన్నారు. ఈ వడ్డీ రేటు ఆధారంగా పెట్టుబడి మొత్తం 115 నెలల్లో, అంటే 9 సంవత్సరాల 7 నెలల్లో రెట్టింపు అవుతుంది. ఉదాహరణకు మీరు KVPలో రూ.5 లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే, నిర్ణీత కాలం పూర్తయ్యే నాటికి అది సుమారు రూ.10 లక్షలకు చేరుతుంది. అందుకే KVPను సాధారణంగా ‘డబ్బు రెట్టింపు చేసే పథకం’గా కూడా చెబుతారు.
KVPలో ఎంత మొత్తంతో పెట్టుబడి ప్రారంభించొచ్చు.?
కిసాన్ వికాస్ పత్రలో రూ.1,000 నుంచి పెట్టుబడి ప్రారంభించవచ్చు. ఇందులో పెట్టుబడికి గరిష్ఠ పరిమితి ఉండదు. అంటే మీ ఆర్థిక పరిస్థితికి అనుగుణంగా ఎక్కువ మొత్తాన్ని కూడా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. చిన్న మొత్తంతో పొదుపు ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఈ పథకం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అయితే పెట్టుబడి మొదలుపెట్టే ముందు ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న వడ్డీ రేటు, మెచ్యూరిటీ నిబంధనలు తెలుసుకోవడం మంచిది.
సింగిల్, జాయింట్ అకౌంట్ సౌకర్యం
KVPలో సింగిల్ అకౌంట్తో పాటు జాయింట్ అకౌంట్ కూడా తెరవొచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారికి జాయింట్ అకౌంట్ ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే పిల్లల పేరుతో కూడా KVP అకౌంట్ తెరవడానికి అవకాశం ఉంది. 10 ఏళ్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయసున్న మైనర్ పేరుతో అకౌంట్ తెరవొచ్చు. మైనర్ ఖాతాకు సంబంధించిన నిర్వహణ నిబంధనలు వర్తిస్తాయి.
KVP ఎందుకు ప్రత్యేకం.?
KVPకు ప్రధాన ఆకర్షణ నిర్ణీత కాలం తర్వాత పెట్టుబడి మొత్తం రెట్టింపు కావడం. తక్కువ మొత్తంతో ప్రారంభించే అవకాశం, పెట్టుబడికి ప్రభుత్వం మద్ధతు ఉండటం, సింగిల్ లేదా జాయింట్ అకౌంట్ సౌకర్యం వంటి అంశాలు దీనిని పొదుపు చేసేవారికి ఆసక్తికరమైన ఎంపికగా మారుస్తాయి. అయితే ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న వడ్డీ రేటు, మెచ్యూరిటీ కాలం, పన్ను నిబంధనలు, ముందస్తు ఉపసంహరణ నిబంధనలు వంటి వివరాలను పోస్టాఫీస్లో సంప్రదించడం మంచిది.