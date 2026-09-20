వందే భారత్ రైలు కిలోమీటర్ నడిస్తే.. ఎంత విద్యుత్ ఖర్చవుతుందో తెలుసా.?
Vande Bharat: వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ భారతీయ రైల్వేలో ఆధునిక సెమీ హైస్పీడ్ రైళ్లలో ఒకటి. విద్యుత్తో నడిచే ఈ రైలుకు ప్రతి కిలోమీటర్ ప్రయాణానికి ఎంత విద్యుత్ అవసరం? దానికి అయ్యే ఖర్చు ఎంత? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వందే భారత్ ఒక్క కిలోమీటర్కు ఎంత విద్యుత్ ఖర్చు చేస్తుంది?
వందే భారత్ రైలు ప్రతీ కిలోమీటర్ ప్రయాణానికి సగటున 20 యూనిట్ల విద్యుత్ వినియోగిస్తుంది. రైల్వే ఒక యూనిట్ విద్యుత్కు సుమారు రూ.6.50 చెల్లిస్తుందని అంచనా. ఈ లెక్కన చూసుకుంటే.. కిలోమీటర్కు సుమారు రూ. 130ల విద్యుత్ ఖర్చవుతుంది. అయితే ఇది కేవలం విద్యుత్ ఖర్చు మాత్రమే. రైలు సిబ్బంది, నిర్వహణ, ట్రాక్, స్టేషన్ కార్యకలాపాలు వంటి ఇతర ఖర్చులు ఇందులో ఉండవు.
బ్రేకులు వేసినప్పుడు వందే భారత్ విద్యుత్ను ఎలా ఆదా చేస్తుంది?
వందే భారత్లో ఉపయోగించే ముఖ్యమైన టెక్నాలజీల్లో రీజెనరేటివ్ బ్రేకింగ్ ఒకటి. సాధారణంగా రైలు వేగాన్ని తగ్గించేటప్పుడు దాని కదలికలో ఉన్న శక్తిలో కొంత భాగం వేడిగా మారి వృథా అవుతుంది. అయితే రీజెనరేటివ్ బ్రేకింగ్లో ట్రాక్షన్ మోటార్లు ప్రత్యేక విధానంలో పనిచేస్తాయి. రైలు వేగం తగ్గుతున్న సమయంలో కదలిక శక్తిలో కొంత భాగాన్ని తిరిగి విద్యుత్ శక్తిగా మార్చవచ్చు. ఈ విద్యుత్ను రైల్వే విద్యుత్ వ్యవస్థలోకి తిరిగి పంపించే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో రైలు వినియోగించే మొత్తం విద్యుత్ను కొంతవరకు తగ్గించవచ్చు.
రీజెనరేటివ్ బ్రేకింగ్ ఎందుకు ముఖ్యమైంది?
అధిక వేగంతో ప్రయాణించే రైలులో భారీ స్థాయిలో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. రైలు వేగాన్ని తగ్గించినప్పుడు ఆ శక్తి మొత్తం సాధారణ బ్రేకింగ్లో వేడిగా మారి వృథా కావచ్చు. రీజెనరేటివ్ బ్రేకింగ్ మాత్రం ఈ శక్తిలో కొంత భాగాన్ని తిరిగి విద్యుత్గా మార్చేలా పనిచేస్తుంది. ఇలా తిరిగి పొందిన విద్యుత్ను రైల్వే విద్యుత్ నెట్వర్క్లోకి పంపించవచ్చు.
డీజిల్ రైలుతో పోలిస్తే ఖర్చు ఎంత?
డీజిల్ రైలుతో పోల్చినప్పుడు విద్యుత్ రైళ్ల నిర్వహణలో ఇంధన వ్యయం ఎలా మారుతుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓ అంచనా ప్రకారం డీజిల్ రైలుకు ఒక కిలోమీటర్ ప్రయాణానికి సుమారు 3.5 నుంచి 4 లీటర్ల డీజిల్ అవసరం కావచ్చు. డీజిల్ ధరను లీటరుకు రూ.100గా తీసుకుంటే.. సుమారు రూ. 350 నుంచి రూ. 400 వరకు ఖర్చవుతుంది.
అంటే ఈ అంచనా ప్రకారం డీజిల్ రైలుకు ఒక్క కిలోమీటర్కు ఇంధన ఖర్చు సుమారు రూ.350 నుంచి రూ.400 వరకు ఉంటుంది. అదే వందే భారత్కు విద్యుత్ ఖర్చు సుమారు రూ.130గా లెక్కించారు. అయితే ఇది రెండు రైళ్లకు సంబంధించిన కచ్చితమైన మొత్తం నిర్వహణ ఖర్చుల పోలిక కాదు. రైలు మోడల్, ప్రయాణ దూరం, ప్రయాణికుల సంఖ్య, వేగం, మార్గం, విద్యుత్ లేదా డీజిల్ ధర వంటి అనేక అంశాలపై వాస్తవ ఖర్చు మారుతుంది.
వందే భారత్ను ఎనర్జీ ఎఫిషియెంట్గా చేసేది ఏమిటి?
వందే భారత్ విద్యుత్తో నడవడం మాత్రమే కాకుండా, ఆధునిక ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్ వ్యవస్థ, రీజెనరేటివ్ బ్రేకింగ్ వంటి టెక్నాలజీలను ఉపయోగిస్తుంది. రైలు వేగం పెంచేటప్పుడు విద్యుత్ను వినియోగించడంతో పాటు.. వేగం తగ్గించే సమయంలో కొంత శక్తిని తిరిగి పొందడం దీని ప్రత్యేకత. అందువల్ల 20 యూనిట్ల విద్యుత్ వినియోగం, యూనిట్కు రూ.6.50 ధర అనే అంచనాల ఆధారంగా ఒక్క కిలోమీటర్కు విద్యుత్ ఖర్చు సుమారు రూ.130గా వస్తుంది. రీజెనరేటివ్ బ్రేకింగ్ ద్వారా కొంత విద్యుత్ను తిరిగి పొందడం వల్ల మొత్తం విద్యుత్ వినియోగాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.