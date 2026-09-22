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- Honda QC3: హోండా నుంచి కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్.. 145 కి.మీల మైలేజ్, కళ్లు చెదిరే ఫీచర్లు
Honda QC3: హోండా నుంచి కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్.. 145 కి.మీల మైలేజ్, కళ్లు చెదిరే ఫీచర్లు
Honda QC3: ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు రోజురోజుకూ ఆదరణ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ హోండా మోటార్సైకిల్ అండ్ స్కూటర్ ఇండియా (HMSI) దేశీయ మార్కెట్లోకి హోండా క్యూసీ3 పేరుతో కొత్త స్కూటర్ను తీసుకొచ్చింది.
హోండా QC3 ధర ఎంతంటే?
హోండా QC3 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ను రూ.1.35 లక్షల ఎక్స్షోరూమ్ ధరతో కంపెనీ మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. ఈ ధర దిల్లీ ఎక్స్షోరూమ్ ధర కావడం గమనించాలి. రాష్ట్రాన్ని బట్టి పన్నులు, రిజిస్ట్రేషన్, ఇతర ఛార్జీల కారణంగా ఆన్రోడ్ ధరలో మార్పులు ఉండొచ్చు. భారత మార్కెట్లో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని హోండా ఈ కొత్త మోడల్ను తీసుకొచ్చింది. ఇప్పటికే పెట్రోల్ స్కూటర్ల విభాగంలో మంచి గుర్తింపు సంపాదించిన సంస్థ.. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల విభాగంలోనూ తన ఉనికిని విస్తరించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. QC3ను ప్రధానంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో రోజువారీ ప్రయాణాలు చేసే వినియోగదారులను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందించారు. కార్యాలయాలకు వెళ్లేవారు, నగరంలో వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం స్కూటర్ను ఉపయోగించేవారికి ఇది ఒక ప్రత్యామ్నాయంగా నిలవనుంది.
3kWh బ్యాటరీ.. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 145 కి.మీ ప్రయాణం
హోండా QC3లో 3kWh సామర్థ్యం కలిగిన ఫిక్స్డ్ బ్యాటరీని ఏర్పాటు చేశారు. గతంలో కంపెనీ తీసుకొచ్చిన యాక్టివా-e మోడల్లో స్వాపబుల్ బ్యాటరీ సదుపాయం ఉండగా.. కొత్త QC3లో మాత్రం బ్యాటరీని స్కూటర్లోనే అమర్చారు. ఈ స్కూటర్కు సంబంధించిన ముఖ్యమైన వివరాల్లో 145 కిలోమీటర్ల సర్టిఫైడ్ రేంజ్ ఒకటి. ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే 145 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించగలదని కంపెనీ చెబుతోంద. హోండా ఇప్పటివరకు భారత్లో విడుదల చేసిన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లలో ఇదే అత్యధిక సర్టిఫైడ్ రేంజ్గా తెలిపింది. అయితే, వాస్తవ ప్రయాణంలో లభించే రేంజ్ రోడ్ల పరిస్థితులు, వేగం, ప్రయాణించే వ్యక్తుల బరువు, ట్రాఫిక్, డ్రైవింగ్ విధానం వంటి అంశాలపై ఆధారపడి మారవచ్చు.
ఛార్జింగ్కు ఎంత సమయం పడుతుంది?
ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కొనుగోలు చేసే సమయంలో బ్యాటరీ రేంజ్తో పాటు ఛార్జింగ్కు పట్టే సమయం కూడా ముఖ్యమైన అంశం. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని హోండా QC3 ఛార్జింగ్ వివరాలను వెల్లడించింది. కంపెనీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఈ స్కూటర్ బ్యాటరీని 0 నుంచి 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయడానికి సుమారు 2 గంటల 40 నిమిషాలు పడుతుంది. బ్యాటరీని పూర్తిగా ఛార్జ్ చేయడానికి దాదాపు 4 గంటల సమయం అవసరమవుతుంది.
రోజువారీ ప్రయాణాల కోసం స్కూటర్ను ఉపయోగించే వారు రాత్రి సమయంలో లేదా ప్రయాణం పూర్తయిన తర్వాత ఛార్జింగ్ పెట్టుకునేలా ఈ సదుపాయం ఉపయోగపడుతుంది. అయితే, ఛార్జింగ్ సమయం విద్యుత్ సరఫరా, ఛార్జర్, బ్యాటరీ పరిస్థితి వంటి అంశాలను బట్టి మారే అవకాశం ఉంటుంది.
5 అంగుళాల TFT డిస్ప్లే.. 32 లీటర్ల స్టోరేజీ
హోండా QC3లో ప్రయాణాన్ని మరింత సౌకర్యవంతంగా మార్చేలా పలు ఆధునిక ఫీచర్లను అందించారు. ఇందులో 5 అంగుళాల TFT ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. స్కూటర్కు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఈ డిస్ప్లే ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా హోండా రోడ్సింక్ కనెక్టివిటీని కూడా అందించారు.
టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్ సదుపాయం ఉండటంతో ప్రయాణించే మార్గానికి సంబంధించిన దిశలను తెలుసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా కొత్త ప్రాంతాల్లో ప్రయాణించే వారికి ఈ ఫీచర్ ఉపయోగపడుతుంది. స్టోరేజీ విషయంలోనూ QC3లో మంచి సదుపాయాన్ని కల్పించారు. ఇందులో 32 లీటర్ల అండర్సీట్ స్టోరేజీ ఉంది. హెల్మెట్తో పాటు రోజువారీ అవసరాలకు సంబంధించిన వస్తువులను పెట్టుకునేందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. నగర ప్రయాణాల్లో సామాన్లు తీసుకెళ్లే వారికి ఈ స్థలం అదనపు సౌకర్యాన్ని అందించనుంది.
ఐదు నగరాల్లో తొలుత విక్రయాలు.. ప్రత్యర్థి స్కూటర్లకు పోటీ
హోండా QC3 విక్రయాలను తొలుత దేశంలోని ఐదు నగరాల్లో ఎంపిక చేసిన రెడ్వింగ్ డీలర్షిప్ల ద్వారా ప్రారంభించనుంది. దిల్లీ, ఆగ్రా, కటక్, సూరత్, కొల్లాం నగరాల్లోని ఎంపిక చేసిన షోరూమ్ల వద్ద ఈ స్కూటర్ అందుబాటులోకి రానుంది. ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల విభాగంలో పలు సంస్థలు పోటీపడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హోండా QC3కు టీవీఎస్ ఐక్యూబ్, బజాజ్ చేతక్, ఏథర్ రిజ్తా, విడా వీ2 వంటి మోడళ్లు ప్రత్యర్థులుగా ఉన్నాయి.
రూ.1.35 లక్షల ధర, 3kWh ఫిక్స్డ్ బ్యాటరీ, 145 కిలోమీటర్ల సర్టిఫైడ్ రేంజ్, ఆధునిక కనెక్టివిటీ ఫీచర్లతో QC3 మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది. అయితే, ఏ స్కూటర్ను ఎంచుకోవాలనే విషయంలో ధరతో పాటు వాస్తవ రేంజ్, ఛార్జింగ్ సదుపాయాలు, సర్వీస్ నెట్వర్క్, వారంటీ వంటి అంశాలను కూడా పరిశీలించడం అవసరం.