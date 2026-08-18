BMW Full Form : లగ్జరీ కార్ల కంపెనీ బిఎండబ్ల్యూ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటో తెలుసా?
ఆటోమొబైల్ ప్రపంచంలో BMWకి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. చాలామందికి ఈ బ్రాండ్ లోగో, కార్లు తెలుసు. కానీ BMW అనే మూడు అక్షరాల అసలు అర్థం ఏంటో చాలా తక్కువ మందికే తెలుసు. ఇంతకూ బిఎండబ్ల్యు ఫుల్ ఫామ్ ఏంటో తెలుసా?
BMW మొదట కార్లు తయారుచేసేది కాదా..!
ఈ రోజు చాలామంది అనుకుంటున్నట్లు BMW ప్రయాణం కార్ల తయారీ సంస్థగా ప్రారంభం కాలేదు. 20వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో యూరప్లో ఇంజనీరింగ్, సాంకేతిక ఆవిష్కరణలు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు ఈ కంపెనీ మొదలైంది. BMW పేరు దాని మూలం, భాష, పని విధానాన్ని సూచిస్తుంది.
BMW కంపెనీని 1916లో జర్మనీలో స్థాపించారు. ప్రారంభంలో ఈ కంపెనీ కార్లకు బదులుగా విమానాల ఇంజిన్ల తయారీపై దృష్టి పెట్టింది. ఆ సమయంలో విమానయాన సాంకేతికత అభివృద్ధి చెందుతుండగా, నమ్మకమైన ఇంజిన్లను తయారు చేస్తూ BMW తన వంతు పాత్ర పోషించింది.
BMW ఆటోమొబైల్ రంగంలో ఎలా అడుగుపెట్టింది?
BMW ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి?
BMW పూర్తి రూపం 'Bayerische Motoren Werke' (బయెరిషే మోటోరెన్ వెర్కే). ఇంగ్లీషులో దీని అర్థం 'Bavarian Motor Works' (బవేరియన్ మోటార్ వర్క్స్). 'Bayerische' అనే పదం దక్షిణ జర్మనీలోని 'Bavaria' (బవేరియా) అనే ప్రాంతాన్ని సూచిస్తుంది. 'Motoren' అంటే ఇంజిన్లు, 'Werke' అంటే ఫ్యాక్టరీ లేదా వర్క్స్. మొత్తం మీద ఈ పేరు జర్మనీలోని బవేరియా ప్రాంతంలో ఇంజిన్లు తయారు చేసే కంపెనీని సూచిస్తుంది.
ప్రస్తుతం BMW కార్లు, మోటార్సైకిళ్లు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను తయారు చేస్తున్నప్పటికీ, 'Bayerische Motoren Werke' అనే పేరు ఇంజిన్ల తయారీ, మెకానికల్ డిజైన్లో కంపెనీకున్న బలమైన పునాదిని ఇప్పటికీ సూచిస్తుంది.