Saturn Transit: శని సంచారంతో ఈ 2 రాశులవారికి ఇల్లు, భూమి కొనే యోగం
Saturn Transit: జ్యోతిషశాస్త్రంలో శని సంచారం ఎంతో ముఖ్యమైనది. తాజా అంచనాల ప్రకారం 2026లో జరగబోయే శని మార్పు వల్ల రెండు రాశుల వారికి ఆర్థిక, ఉద్యోగ, వ్యాపార, కుటుంబ జీవితంలో అనుకూల మార్పులు రానున్నాయి.
శని సంచారం
జ్యోతిషంలో శని సంచారానికి ఎంతో ముఖ్యమైనది. శని ఒక రాశిలో ఎక్కువ కాలం ఉంటాడు కాబట్టి, ఈ మార్పు వివిధ రాశులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. 2026లో జరగబోయే శని మార్పుపై జ్యోతిష్యులు కొన్ని అంచనాలు వేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రెండు రాశుల వారికి ఆర్థికం, ఉద్యోగం, వ్యాపారం, కుటుంబ జీవితంలో మంచి రోజులు రాబోతున్నాయని చెబుతున్నారు. చాలా కాలంగా ఉన్న డబ్బు కష్టాలు తీరడంతో పాటు, కొత్త ఉద్యోగ, ఆదాయ అవకాశాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆ రెండు రాశులు ఏవో తెలుసుకోండి.
మేష రాశి
జ్యోతిష్యులు చెబుతున్న ప్రకారం శని అనుకూల ప్రభావం వల్ల చాలాకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగంగా జరుగుతాయి. పనుల్లో ఎదురయ్యే అడ్డంకులు మెల్లగా తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక కష్టాల్లో ఉన్నవారు గట్టెక్కే మార్గాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతున్నవారికి శుభ వార్తలు అందుతాయి. ఇప్పటికే ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ప్రమోషన్ లేదా కొత్త బాధ్యతలు దక్కే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులు కొత్త అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటారు. అయితే ఇవన్నీ సాధారణ అంచనాలేనని, ఫలితాలు వ్యక్తిగత జాతకంపై ఆధారపడి ఉంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి ఆస్తి సంబంధిత విషయాల్లో మంచి పురోగతి కనిపిస్తుందని జ్యోతిష్యులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇల్లు కట్టడం, కొత్త ఇల్లు కొనడం లేదా భూమి కొనడం వంటివి కలలు నెరవేరవచ్చు. కొందరికి కొత్త వాహనం కొనే యోగం కూడా కనిపిస్తోంది. ఇప్పటిదాకా అసాధ్యం అనుకున్న పనులను కూడా ఈ రాశివారు పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. మీ కష్టానికి కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు లభించడమే కాకుండా, సమాజంలో మీ గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది.