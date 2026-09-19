Rahu Transit: రాహువు దయతో ఈ 5 రాశులవారికి రాజయోగం.. ప్రతి దానిలో రెట్టింపు ఫలితం!
Rahu Transit: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాహువు రాశి మార్పును కీలక పరిణామంగా భావిస్తారు. త్వరలో రాహువు రాశి మారనున్నాడు. దానివల్ల ముఖ్యంగా 5 రాశుల వారికి ఆర్థికం, ఉద్యోగం, వ్యాపారాలలో మంచి ఫలితాలు దక్కే సూచనలు ఉన్నాయి. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఏవో తెలుసుకోండి.
రాహువు రాశి మార్పుతో లాభం పొందే రాశులు
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం నవంబర్ 25న రాహువు కుంభ రాశి నుంచి మకర రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. రాహువు రాశిమార్పు వల్ల 5 రాశుల వారికి అకస్మాత్తుగా డబ్బు, అదృష్టం కలిసి వస్తాయని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. మరి ఆ రాశులేవో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ రాహు సంచారం రాజయోగాన్ని ఇవ్వబోతోంది. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఆగిపోయిన పనులు ఇక చకచకా పూర్తవుతాయి. ఆఫీసులో పై అధికారుల సపోర్ట్ దొరుకుతుంది. మీరు ఎదురుచూస్తున్న ప్రమోషన్ వస్తుంది. కొత్త వ్యాపారం మొదలుపెట్టే అవకాశం, అదృష్టం మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. ఈ సమయంలో మీరు చేసే ప్రతి ప్రయత్నం రెట్టింపు ఫలితాన్ని ఇస్తుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి రాహువు సంచార సమయం భారీ విజయాలను అందించే అవకాశముంది. శత్రువులు కూడా ఇకపై స్నేహితులుగా మారిపోయి సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు. చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న పెద్ద అప్పును తీర్చేస్తారు. కోర్టు కేసులన్నీ మీకు అనుకూలంగా మారతాయి. రియల్ ఎస్టేట్ ద్వారా మంచి లాభాలు వస్తాయి. మీ కలలన్నీ ఈ సమయంలో నిజమవుతాయి.
తుల రాశి
తుల రాశిలో పుట్టిన వారికి రాహు సంచారం వల్ల బోలెడంత లాభం కలగనుంది. కుటుంబంలో ఉన్న ఆస్తి గొడవలన్నీ ప్రశాంతంగా పరిష్కారం అవుతాయి. ఇంట్లోని పెద్దవాళ్లు మీకు అండగా ఉంటారు. కొత్త ఇల్లు కొనే యోగం ఉంది. పెట్టుబడుల ద్వారా భారీ లాభాలు చూస్తారు. దైవ భక్తి, సేవా కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఇది గోల్డెన్ టైమ్ అని చెప్పొచ్చు. సమాజంలో మీకు గౌరవం, పలుకుబడి అమాంతం పెరుగుతాయి. మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలన్నీ పెద్ద విజయాలను తెచ్చిపెడతాయి. రాజకీయాల్లో ఉన్నవారికి మంచి పదవి, పేరు దక్కుతాయి. వ్యాపారంలో మీదే పైచేయి అవుతుంది. కొత్త ఆస్తులు కొనేందుకు అద్భుతమైన అవకాశాలు వస్తాయి.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఈ రాహు సంచారం చాలా పాజిటివ్గా ఉండబోతోంది. పెట్టుబడుల ద్వారా మీకు మంచి లాభాలు వస్తాయి. అకస్మాత్తుగా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు చేతికి అందుతుంది. స్నేహితులు, తోబుట్టువులు మీకు అండగా నిలబడతారు. అదృష్టం, సంతోషం ఎప్పుడూ మీ వెంటే ఉంటాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి.