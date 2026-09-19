Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారికి రెండు రకాల ఆలోచనల వల్ల నష్టాలు తప్పవు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 19.09.2026 శనివారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
భాగస్వామ్య వ్యాపారాలలో ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. ముఖ్యమైన పనులలో ఆటంకాలు ఉంటాయి. దూర ప్రయాణాల వల్ల విశ్రాంతి ఉండదు. ఉద్యోగాలలో అధికారులతో సమస్యలు తప్పవు. ఆదాయనికి మించి ఖర్చులు పెరుగుతాయి. బంధువులతో చిన్నపాటి వివాదాలు తప్పవు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
నూతన వాహన సౌక్యం ఉంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలలో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆదాయం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. సన్నిహితులతో సఖ్యతగా వ్యవహారిస్తారు. ఉద్యోగాలలో ఒడిదుడుకులు తొలగుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
మిథున రాశి ఫలాలు
చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో ఊహించని సమస్యలు ఎదురవుతాయి. అనుకున్న సమయానికి అనుకున్న పనులు పూర్తి చేయలేరు. ఇంటా బయటా బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
ఆకస్మిక ధన లాభ సూచనలు ఉన్నాయి. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. బంధుమిత్రుల నుంచి అందిన సమాచారం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది.
సింహ రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. నూతనోత్సాహంతో ముందుకు సాగుతారు. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. విద్యా విషయాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. సోదరులతో ముఖ్యమైన విషయాలు చర్చిస్తారు. సేవా కార్యక్రమాలకు సాయం చేస్తారు.
కన్య రాశి ఫలాలు
వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో ఊహించని వివాదాలు కలుగుతాయి. ఇంటా బయటా బాధ్యతలు భారంగా మారతాయి. నూతన రుణ ప్రయత్నాలు అంతగా కలిసిరావు. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా పడతాయి. కుటుంబ సభ్యుల ప్రవర్తన మానసికంగా బాధిస్తుంది. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఉంటాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ వహించాలి. బంధువులతో అకారణంగా వివాదాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు ముందుకు సాగవు. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో మార్పులుంటాయి. కొన్ని పనుల్లో రెండు రకాల ఆలోచనల వల్ల నష్టాలు తప్పవు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలలో మీ అంచనాలు నిజమవుతాయి. నిరుద్యోగులకు నూతన ఉద్యోగ ప్రాప్తి కలుగుతుంది. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు ఆశాజనకంగా సాగుతాయి. వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకొని ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
గృహ నిర్మాణ ప్రయత్నాలు ప్రారంభిస్తారు. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు సానుకూలం. వ్యాపారాలు లాభదాయకం. ఉద్యోగాలలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. చిన్ననాటి స్నేహితుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. ఆకస్మిక ధన లాభ సూచనలు ఉన్నాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. సోదరులతో ఆస్తి వివాదాలు చికాకు పరుస్తాయి. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులు ఉంటాయి. మానసిక సమస్యలు బాధిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో సమస్యలు తప్పవు. కుటుంబ వాతావరణం గందరగోళంగా ఉంటుంది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ఒక విషయంలో బంధువుల నుంచి విమర్శలు తప్పవు. ఇతరులపై మీ అభిప్రాయాన్ని మార్చుకోవడం మంచిది. కొన్ని వ్యవహారాలలో మీ అంచనాలు తప్పుతాయి. వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగ వాతావరణం గందరగోళంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులలో కష్టానికి తగ్గ ఫలితం దక్కదు.
మీన రాశి ఫలాలు
నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభించి లాభాలు అందుకుంటారు. ఆదాయం పెరుగుతుంది. సన్నిహితులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. సోదరులతో వివాదాలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి.