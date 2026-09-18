Moon Saturn Transit: చంద్ర, శని గ్రహాల గమనం వల్ల ఈ 3 రాశుల వారికి కష్టకాలం
Moon Saturn Transit: సెప్టెంబర్ 18 రాత్రి 10 గంటల 45 నిమిషాలకు చంద్రుడు వృశ్చిక రాశి నుంచి ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సమయంలో ధనుస్సు రాశిలోని చంద్రుడిపై శని దేవుడి దృష్టి పడుతుంది.దీని వల్ల మూడు రాశుల వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారి అధిపతి చంద్రుడు. చంద్రుడు, శని గమనంలో మార్పుల వల్ల వీరికి అనవసర ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టకపోవడం మంచిది. ఆఫీసులో అనవసర రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటూ, మానసిక ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా సంయమనం పాటించాలి. ఈ ప్రతికూల ప్రభావాలు తగ్గడానికి శివ మంత్రాలను జపించాలని సూచిస్తున్నారు.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి చంద్రుడు పన్నెండవ స్థానంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. దీనివల్ల ధన నష్టం లేదా ఊహించని ఖర్చులు ఎదురయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అందువల్ల షేర్ మార్కెట్, బెట్టింగ్ల వంటి రిస్క్ ఉన్న రంగాలకు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం. ఉద్యోగంలో పై అధికారులతో లేదా సీనియర్లతో వాదనలకు దిగకుండా బాధ్యతగా మెలగాలి. ప్రతికూలతలు తొలగిపోవడానికి రోజూ హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేయడం మంచిది.
మీన రాశి
మీన రాశి వారు ఈ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ రాశి వారు కొంత మానసిక ఆందోళనను, ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొనే పరిస్థితి రావచ్చు. ఇంట్లో విలువైన వస్తువులు పాడవడం వల్ల అనుకోని ఖర్చులు రావచ్చు లేదా చేతిలో డబ్బు నిలవడం కష్టంగా మారవచ్చు. సెప్టెంబర్ 20 వరకు ఎలాంటి అప్పులు లేదా రుణాలు తీసుకోకుండా ఉండటం ఉత్తమం. పనిపట్ల పూర్తి ఏకాగ్రత ఉంచుతూ, 'ఓం నమః శివాయ' మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.