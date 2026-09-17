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- Jupiter Effects: గురు ప్రభావంతో గజకేసరి యోగం.. ఈ 6 రాశులకు అక్టోబర్ లో డబ్బే డబ్బు..!
Jupiter Effects: గురు ప్రభావంతో గజకేసరి యోగం.. ఈ 6 రాశులకు అక్టోబర్ లో డబ్బే డబ్బు..!
Jupiter Effects: అక్టోబర్ నెలలో కర్కాటక రాశిలో గురు గ్రహం చంద్రుడితో కలయిక ఏర్పరుస్తుంది. దీని కారణంగా గజకేసరి యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా, 6 రాశులకు అద్భుత ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. ఆకస్మిక ధనలాభం కలగనుంది. ఆ రాశులు ఇవే..
మేష రాశి:
ఆర్థిక పరిస్థితిలో గణనీయమైన సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. రియల్ ఎస్టేట్, ఆస్తి సంబంధిత లావాదేవీల నుండి లాభాలు పొందుతారు. నిలిచిపోయిన పనులు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి. ఉద్యోగులకు కొత్త బాధ్యతలు లభిస్తాయి. పెద్ద పెట్టుబడుల విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకండి.
వృషభ రాశి:
ఆదాయం పెరగడంతో పాటు రావలసిన బాకీలు చేతికి అందుతాయి. ఆర్థిక ప్రణాళికలు ఆశించిన ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఉద్యోగుల పనితీరుకు పైఅధికారుల నుండి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. వ్యాపారులకు కొత్త కాంట్రాక్టులు, క్లయింట్లు లభిస్తారు. ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
మిథున రాశి:
ఉద్యోగులకు పదోన్నతి, జీతం పెంపు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఊహించని ధనలాభంతో పొదుపు పెరుగుతుంది. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త పరిచయాల ద్వారా మంచి ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతత, శాంతి నెలకొంటాయి.
కర్కాటక రాశి:
స్వరాశిలోనే ఈ యోగం ఏర్పడుతుండటంతో మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. వ్యాపారవేత్తలు లాభదాయకమైన డీల్స్ కుదుర్చుకుంటారు. ఇంట్లో సుఖసంతోషాలు, సామరస్యం పెరుగుతాయి.
కన్యా రాశి:
మీ ప్రతిభకు, శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులు మీ చేతికి వస్తాయి. పాత పెట్టుబడుల నుండి మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. నూతన ఆదాయ వనరులు ఏర్పడటం వల్ల ఆర్థిక సమస్యల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
కుంభ రాశి:
పోటీపరీక్షలు, వృత్తిపరమైన సవాళ్లలో విజయం మీదే అవుతుంది. దీర్ఘకాలిక అప్పులు, ఆర్థిక ఒత్తిడి నుండి బయటపడతారు. ఉద్యోగాన్వేషణలో ఉన్నవారికి తీపి కబురు అందుతుంది. ప్రణాళికాబద్ధమైన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది.