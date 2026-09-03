MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation
Add Preferred SourceGoogle-icon
TRENDING :

నేను ప్రమాణ స్వీకారం చెయ్యనని మోదీగారితో చెబితే ఆ మాట అన్నారు: CM Chandrababu

Author : Galam Venkata Rao
Published : Sep 03 2026, 11:29 AM IST
Share this Video

పోలవరం ఎడమ కాలువ (Polavaram Left Canal) ద్వారా అనకాపల్లి జిల్లా పాయకరావుపేటకు చేరుకున్న గోదావరి జలాలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఘనంగా 'జలహారతి' ఇచ్చి విడుదల చేశారు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల దశాబ్దాల కలను సాకారం చేస్తూ సాగు, తాగునీటి ప్రాజెక్టును జాతికి అంకితం చేసిన ఈ చారిత్రాత్మక ఘట్టం విశేషాలు చూడండి!Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu performed the ceremonial 'Jala Harathi' to welcome Godavari waters at Payakaraopeta in Anakapalle district. The release of water through the Polavaram Project Left Main Canal marks a massive milestone for North Andhra, providing drinking and irrigation water. Watch the full coverage of the event and CM Chandrababu Naidu's public address.

Related Video

నేను ప్రమాణ స్వీకారం చెయ్యనని మోదీగారితో చెబితే ఆ మాట అన్నారు: CM Chandrababu | Asianet News Telugu
Now Playing
నేను ప్రమాణ స్వీకారం చెయ్యనని మోదీగారితో చెబితే ఆ మాట అన్నారు: CM Chandrababu | Asianet News Telugu
మా ఆరడుగుల బుల్లెట్..! : Home Minister Anitha POWERFUL Speech | CM Chandrababu | Asianet News Telugu
Now Playing
మా ఆరడుగుల బుల్లెట్..! : Home Minister Anitha POWERFUL Speech | CM Chandrababu | Asianet News Telugu
లంచం తీసుకుంటున్నాడని అనుమానం వచ్చినందుకే చుక్కలు చూపించిన CM Chandrababu | Asianet Telugu
Now Playing
లంచం తీసుకుంటున్నాడని అనుమానం వచ్చినందుకే చుక్కలు చూపించిన CM Chandrababu | Asianet Telugu
జగన్ క్రేజ్ చూసి YS భారతి రియాక్షన్ | YS Jagan & YS Bharathi AT YSR GHAT | Asianet News Telugu
Now Playing
జగన్ క్రేజ్ చూసి YS భారతి రియాక్షన్ | YS Jagan & YS Bharathi AT YSR GHAT | Asianet News Telugu
Kotamreddy Daughter Rapid Fire Interview With Her Father | Kotamreddy Sridhar Reddy | Asianet Telugu
Now Playing
Kotamreddy Daughter Rapid Fire Interview With Her Father | Kotamreddy Sridhar Reddy | Asianet Telugu
YSR ఘాట్ వద్ద ఎదురుపడ్డ జగన్ - షర్మిల | Asianet News Telugu
Now Playing
YSR ఘాట్ వద్ద ఎదురుపడ్డ జగన్ - షర్మిల | Asianet News Telugu
జగన్ VS చంద్రబాబు ల హెలికాఫ్టర్ల మధ్య తేడా | YS Jagan Helicopter | Chandrbabu Helicopter
Now Playing
జగన్ VS చంద్రబాబు ల హెలికాఫ్టర్ల మధ్య తేడా | YS Jagan Helicopter | Chandrbabu Helicopter
వద్దన్నా వినకుండా మత్సకారులతో సముద్రంలోకెళ్ళిన CM Chandrababu | Asianet Telugu
Now Playing
వద్దన్నా వినకుండా మత్సకారులతో సముద్రంలోకెళ్ళిన CM Chandrababu | Asianet Telugu
అడ్డొచ్చిన జగన్ ని కూడా... అంటూ కొత్త ట్విస్ట్ ఇచ్చిన Kotam Reddy | Vijaysai Reddy VS Sajjala Issue
Now Playing
అడ్డొచ్చిన జగన్ ని కూడా... అంటూ కొత్త ట్విస్ట్ ఇచ్చిన Kotam Reddy | Vijaysai Reddy VS Sajjala Issue
APకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ CBN స్పీచ్ అదరగొట్టిన నిమ్మల| Nimmala Ramanaidu Speech | NTR Bharosa Pensions
Now Playing
APకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ CBN స్పీచ్ అదరగొట్టిన నిమ్మల| Nimmala Ramanaidu Speech | NTR Bharosa Pensions

ఎంటర్టైన్మెంట్

వంగాతో రోమాంచకం టీం హిల్లేరియస్ ఫన్ | Sandeep Reddy Vanga Hilarious Interview with Romanchakam Team
43:54
Now Playing
వంగాతో రోమాంచకం టీం హిల్లేరియస్ ఫన్ | Sandeep Reddy Vanga Hilarious Interview with Romanchakam Team
200 కోట్లు దాటిన ఇరుముడి సీక్వెల్ పై క్లారిటీ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ | Irumudi ₹200 Crore Success Meet
57:43
Now Playing
200 కోట్లు దాటిన ఇరుముడి సీక్వెల్ పై క్లారిటీ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ | Irumudi ₹200 Crore Success Meet
మన్మథుడి ఫారెన్‌ రహస్యాలు బయటపెట్టిన దర్శకుడు | Director Geetha Krishna About Nagarjuna
10:30
Now Playing
మన్మథుడి ఫారెన్‌ రహస్యాలు బయటపెట్టిన దర్శకుడు | Director Geetha Krishna About Nagarjuna
Director Geetha Krishna About Hero Suman | Latest Interview | Asianet News Telugu
08:52
Now Playing
Director Geetha Krishna About Hero Suman | Latest Interview | Asianet News Telugu

స్పోర్ట్స్

రోహిత్, కోహ్లీకి ఇదే లాస్ట్ మ్యాచా? | Rohit Sharma ODI Retirement Rumours | Asianet News Telugu
04:12
Now Playing
రోహిత్, కోహ్లీకి ఇదే లాస్ట్ మ్యాచా? | Rohit Sharma ODI Retirement Rumours | Asianet News Telugu
RCB Champions 2026: RCB విక్టరీ కాంతుల్లో స్టేడియం ఫ్యాన్స్ సంబరాలు| Asianet News Telugu
03:19
Now Playing
RCB Champions 2026: RCB విక్టరీ కాంతుల్లో స్టేడియం ఫ్యాన్స్ సంబరాలు| Asianet News Telugu
చరిత్ర సృష్టించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ | Vaibhav Suryavanshi Creates IPL History | Asianet News Telugu
04:55
Now Playing
చరిత్ర సృష్టించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ | Vaibhav Suryavanshi Creates IPL History | Asianet News Telugu
RCB హిస్టరీ వరుసగా 2వ సారి ఐపీఎల్ టైటిల్ | RCB Makes History in IPL 2026 | Asianet News Telugu
03:48
Now Playing
RCB హిస్టరీ వరుసగా 2వ సారి ఐపీఎల్ టైటిల్ | RCB Makes History in IPL 2026 | Asianet News Telugu

ఆటో

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
02:32
Now Playing
వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
05:37
Now Playing
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
03:28
Now Playing
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి

టెక్నాలజీ

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
02:34
Now Playing
మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
03:19
Now Playing
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
07:20
Now Playing
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
04:37
Now Playing
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3

లైఫ్ స్టైల్

పాతాళానికి పసిడి, వెండి.. తులంపై రూ.7,500 తగ్గుదల.. ఇంకా దిగొస్తుందా? | Asianet News Telugu
05:09
Now Playing
పాతాళానికి పసిడి, వెండి.. తులంపై రూ.7,500 తగ్గుదల.. ఇంకా దిగొస్తుందా? | Asianet News Telugu
Gold Price Today : బంగారం ధరలకు భారీ షాక్.. ఒక్కరోజులోనే రూ.2,890 పతనం.. వెండి కూడా డౌన్
02:54
Now Playing
Gold Price Today : బంగారం ధరలకు భారీ షాక్.. ఒక్కరోజులోనే రూ.2,890 పతనం.. వెండి కూడా డౌన్
Gold Price Today : రాఖీ పండుగ స్పెషల్...భారీగా కుప్పకూలిన బంగారం
06:25
Now Playing
Gold Price Today : రాఖీ పండుగ స్పెషల్...భారీగా కుప్పకూలిన బంగారం

ఇతర వీడియోలు

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
07:44
Now Playing
ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
02:06
Now Playing
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
04:00
Now Playing
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
03:09
Now Playing
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu

వైరల్

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
01:19
Now Playing
మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
07:38
Now Playing
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
02:24
Now Playing
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్