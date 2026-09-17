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- వర్షాకాలం, చలికాలం సోలార్ ప్యానెల్స్ పనిచేయవా.? అప్పుడు వాటి పరిస్థితి ఏంటి?
వర్షాకాలం, చలికాలం సోలార్ ప్యానెల్స్ పనిచేయవా.? అప్పుడు వాటి పరిస్థితి ఏంటి?
Solar Panels: సోలార్ ప్యానెల్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చాలామంది అనుకుంటారు. అయితే వర్షాకాలం, చలికాలం సోలార్ ప్యానెల్స్ పనిచేస్తాయా లేదా అనే సందేహం చాలా మందికి వస్తుంది. దీనిని సమాధానం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.?
సోలార్ ప్యానెల్స్ విద్యుత్ను ఎలా తయారు చేస్తాయి?
సోలార్ ప్యానెల్స్ పనిచేయడానికి మండే ఎండ అవసరం అని చాలామంది భావిస్తారు. కానీ నిజానికి ప్యానెల్స్కు కావాల్సింది సూర్యరశ్మి. సూర్యుడి నుంచి వచ్చే కాంతి ప్యానెల్స్పై పడినప్పుడు వాటిలోని సోలార్ సెల్స్ విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఈ ప్రక్రియలో సూర్యరశ్మి నుంచి వచ్చే కాంతి ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది. వేడి ఒక్కటే విద్యుత్ ఉత్పత్తికి కారణం కాదు.
ఆకాశం మేఘావృతమైనప్పుడు కూడా సూర్యరశ్మి పూర్తిగా ఆగిపోదు. మేఘాల నుంచి కొంత కాంతి భూమిపైకి చేరుతుంది. ఈ కాంతిని కూడా సోలార్ ప్యానెల్స్ ఉపయోగించుకొని విద్యుత్ను తయారు చేస్తాయి. అయితే మేఘాలు దట్టంగా ఉన్నప్పుడు ప్యానెల్స్పై పడే కాంతి తగ్గుతుంది. దీంతో విద్యుత్ ఉత్పత్తి కూడా తగ్గుతుంది.
ఉదాహరణకు, మబ్బులు కమ్ముకున్న రోజున మొక్కలు పూర్తిగా ఎండ లేకపోయినా కొంత సూర్యరశ్మిని పొందుతాయి. అదే విధంగా సోలార్ ప్యానెల్స్ కూడా మేఘాల మధ్య నుంచి వచ్చే కాంతితో పనిచేస్తాయి. అందుకే వర్షాకాలంలోనూ సోలార్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి పూర్తిగా ఆగిపోదు.
వర్షం, మేఘాలు ఉన్నప్పుడు ఎంత విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుంది?
సాధారణంగా ఎండ బాగా ఉన్న రోజులతో పోలిస్తే మేఘాలు కమ్ముకున్నప్పుడు సోలార్ ప్యానెల్స్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి తగ్గుతుంది. అయితే ఎంత తగ్గుతుందనేది మేఘాల తీవ్రత, వాతావరణం, ప్యానెల్స్ సామర్థ్యం, ఏర్పాటు చేసిన విధానం వంటి అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
కొన్ని సందర్భాల్లో మేఘావృతమైన రోజున సాధారణ ఉత్పత్తిలో 10 నుంచి 30 శాతం వరకు మాత్రమే విద్యుత్ ఉత్పత్తి కావచ్చు. అయితే ఇది అన్ని ప్రాంతాలకు, అన్ని వాతావరణ పరిస్థితులకు వర్తించే స్థిరమైన లెక్క కాదు. మేఘాల మధ్య నుంచి కాంతి ఎక్కువగా వస్తే ఉత్పత్తి కూడా పెరుగుతుంది. భారీ వర్షం, దట్టమైన మేఘాలు ఉన్నప్పుడు ఉత్పత్తి మరింత తగ్గవచ్చు.
ఉదాహరణకు, 5 కిలోవాట్ల సోలార్ వ్యవస్థ సాధారణంగా రోజుకు 20 యూనిట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తుందని అనుకుందాం. మబ్బులు, వర్షాల కారణంగా ఉత్పత్తి తగ్గితే ఆ రోజు కొన్ని యూనిట్ల విద్యుత్ మాత్రమే రావచ్చు. ఎంత ఉత్పత్తి అవుతుందనేది ఆ రోజు వాతావరణ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
వర్షం వల్ల సోలార్ ప్యానెల్స్కు నష్టం జరుగుతుందా?
వర్షం పడితే సోలార్ ప్యానెల్స్ పాడైపోతాయని కొందరు భయపడుతుంటారు. అయితే సాధారణంగా నాణ్యమైన సోలార్ ప్యానెల్స్ వర్షం, తేమ వంటి వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకునేలా తయారు చేస్తారు. సరైన నాణ్యత కలిగిన ప్యానెల్స్ను నిపుణుల చేత సరిగ్గా ఏర్పాటు చేస్తే సాధారణ వర్షాల వల్ల వాటికి నష్టం కలగదు.
అంతేకాదు, వర్షం వల్ల ఒక ఉపయోగం కూడా ఉంది. ప్యానెల్స్పై పేరుకుపోయిన దుమ్ము, చిన్నపాటి ధూళి వర్షపు నీటితో కొంతవరకు తొలగిపోతాయి. దీంతో ప్యానెల్స్పై సూర్యరశ్మి పడేందుకు వీలవుతుంది. వర్షం తగ్గి ఎండ వచ్చినప్పుడు విద్యుత్ ఉత్పత్తి మెరుగుపడే అవకాశం ఉంటుంది.
అయితే వర్షం పడితే ప్యానెల్స్ పూర్తిగా శుభ్రపడతాయని భావించకూడదు. పక్షుల వ్యర్థాలు, జిడ్డు, గట్టిగా పేరుకుపోయిన దుమ్ము వంటివి అలాగే ఉండవచ్చు. అవసరమైనప్పుడు సురక్షితంగా శుభ్రం చేయాలి. అలాగే భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలులు, పిడుగులు వచ్చే ప్రాంతాల్లో ప్యానెల్స్ ఏర్పాటు, వైరింగ్, ఎర్తింగ్ వంటి అంశాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి.
వర్షాకాలంలోనూ విద్యుత్ అందాలంటే బ్యాటరీ అవసరమా?
వర్షం పడుతున్నప్పుడు సోలార్ ప్యానెల్స్ నుంచి విద్యుత్ ఉత్పత్తి తగ్గుతుంది. అలాంటి సమయంలో ఇంటికి అవసరమైన విద్యుత్ను ఎలా పొందాలనే సందేహం చాలామందికి ఉంటుంది. దీనికి సమాధానం మనం ఎలాంటి సోలార్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకున్నామనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఆన్గ్రిడ్ సోలార్ వ్యవస్థ: ఈ విధానంలో సోలార్ ప్యానెల్స్ను విద్యుత్ గ్రిడ్కు అనుసంధానం చేస్తారు. ప్యానెల్స్ నుంచి వచ్చే విద్యుత్ ఇంటి అవసరాలకు సరిపోకపోతే, నిబంధనలు, కనెక్షన్ ఏర్పాట్లకు అనుగుణంగా గ్రిడ్ నుంచి విద్యుత్ తీసుకోవచ్చు. దీనికి సాధారణంగా ప్రత్యేక బ్యాటరీ అవసరం ఉండదు. అయితే విద్యుత్ గ్రిడ్లో అంతరాయం ఏర్పడినప్పుడు భద్రతా కారణాలతో సాధారణ ఆన్గ్రిడ్ ఇన్వర్టర్ పనిచేయడం ఆగిపోతుంది. కాబట్టి విద్యుత్ కోతల సమయంలోనూ బ్యాకప్ కావాలంటే ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు అవసరం.
ఆఫ్గ్రిడ్ సోలార్ వ్యవస్థ: ఈ విధానంలో బ్యాటరీలు ఉంటాయి. ఎండ ఉన్నప్పుడు ఉత్పత్తి అయిన విద్యుత్లో మిగిలిన భాగాన్ని బ్యాటరీల్లో నిల్వ చేసుకోవచ్చు. వర్షం లేదా మబ్బుల కారణంగా ఉత్పత్తి తగ్గినప్పుడు ఆ నిల్వ విద్యుత్ను ఉపయోగించుకోవచ్చు. అయితే బ్యాటరీలో ఎంత విద్యుత్ నిల్వ ఉంది, ఇంట్లో ఎంత వినియోగిస్తున్నారు అనే అంశాలపై బ్యాకప్ సమయం ఆధారపడి ఉంటుంది.
హైబ్రిడ్ సోలార్ వ్యవస్థ: ఈ విధానంలో సోలార్ ప్యానెల్స్తో పాటు బ్యాటరీలు, విద్యుత్ గ్రిడ్ను కూడా ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సరైన సామర్థ్యంతో వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకుంటే వర్షాకాలంలోనూ విద్యుత్ అవసరాలను మెరుగ్గా నిర్వహించుకోవచ్చు. అయితే నిరంతర విద్యుత్ సరఫరాకు సరైన డిజైన్, తగిన బ్యాటరీ సామర్థ్యం అవసరం.
వర్షాకాలంలో సోలార్ ప్యానెల్స్ మెరుగ్గా పనిచేయాలంటే ఏం చేయాలి?
వర్షాకాలంలోనూ సోలార్ ప్యానెల్స్ నుంచి సాధ్యమైనంత ఎక్కువ విద్యుత్ పొందాలంటే కొన్ని విషయాలను ముందుగానే పరిశీలించాలి. ముందుగా మన ప్రాంతంలో ఏడాది పొడవునా ఎండ ఎంత వస్తుంది? వర్షాలు ఎన్ని రోజులు పడతాయి? ఇంటికి రోజుకు ఎన్ని యూనిట్ల విద్యుత్ అవసరం? అనే అంశాలను అంచనా వేసుకోవాలి.
అధిక సామర్థ్యం కలిగిన సోలార్ ప్యానెల్స్ను పరిశీలించవచ్చు. అయితే తక్కువ వెలుతురులో ఏ ప్యానెల్ ఎంత విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తుందనేది దాని టెక్నికల్ ఫీచర్స్, వాతావరణ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కేవలం ప్యానెల్ రకం ఆధారంగా ఎక్కువ విద్యుత్ వస్తుందని నిర్ణయించకూడదు.
ప్యానెల్స్ను సరైన కోణంలో ఏర్పాటు చేయడం కూడా ముఖ్యం. సూర్యరశ్మి ఎక్కువగా అందేలా, నీరు నిలిచిపోకుండా నిపుణుల సలహాతో సరైన వాలు ఉండేలా చూడాలి. అలాగే ప్యానెల్స్పై దుమ్ము, ఆకులు పేరుకుపోకుండా ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించాలి. వర్షం కొంతవరకు శుభ్రం చేసినా అవసరమైనప్పుడు సురక్షితంగా శుభ్రం చేయాలి. ఇంటికి ఎంత విద్యుత్ అవసరమో తెలుసుకొని దానికి తగిన సామర్థ్యంతో సోలార్ ప్యానెల్స్, ఇన్వర్టర్, అవసరమైతే బ్యాటరీలను ఎంపిక చేసుకోవాలి.