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- రూ.10 వేల బడ్జెట్లో కేక పుట్టించే ఫోన్లు.. 120Hz డిస్ప్లే, 50MP కెమెరా.. లిస్ట్ చూస్తే షాకే
రూ.10 వేల బడ్జెట్లో కేక పుట్టించే ఫోన్లు.. 120Hz డిస్ప్లే, 50MP కెమెరా.. లిస్ట్ చూస్తే షాకే
Smartphones: రూ. 10 వేల కంటే తక్కువలోనే స్మార్ట్ఫోన్ కోసం చూస్తున్న వారికి చాలా ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. బడ్జెట్ ధరలోనే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ డిస్ప్లే, 50MP కెమెరా, 5000mAh బ్యాటరీ, ఫాస్ట్ 5G కనెక్టివిటీ అందించే బెస్ట్ స్మార్ట్ఫోన్ల లిస్ట్ మీకోసం.
10 వేల లోపే బెస్ట్ స్మార్ట్ఫోన్ కొనాలా? టాప్ 10 మోడల్స్ లిస్ట్ ఇదిగో
ప్రస్తుతం తక్కువ బడ్జెట్లో మంచి ఫీచర్లు ఉన్న స్మార్ట్ఫోన్ కొనడం చాలా ఈజీ అయిపోయింది. మీ బడ్జెట్ ₹10,000 కంటే తక్కువగా ఉంటే, కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ కొనడానికి మీ దగ్గర ఇప్పుడు చాలా ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ధరలోనే పెద్ద స్క్రీన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 5G కనెక్టివిటీ, పవర్ఫుల్ బ్యాటరీ, ఇంకా అద్భుతమైన కెమెరా ఉన్న ఫోన్లు లభిస్తున్నాయి. మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న ఆ టాప్ మోడల్స్ వివరాలు గమనిస్తే..
బోల్ట్, పోకో, లావా మోడల్స్
Boltt Evo: ఈ ఫోన్ 6.79 అంగుళాల 120Hz డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఇందులో Unisoc T7250 ప్రొసెసర్ ఇచ్చారు. ఫొటోగ్రఫీ కోసం 50MP కెమెరా ఉంది. రోజంతా ఛార్జింగ్ నిలిచేలా 6000mAh పెద్ద బ్యాటరీని అందించారు. దీని ధర ₹9,999 గా ఉంది.
POCO C71: పోకో నుంచి వచ్చిన ఈ మోడల్ 6.88 అంగుళాల 120Hz డిస్ప్లే కలిగి ఉంది. ఇందులో Unisoc T7250 చిప్ వాడారు. కెమెరా పరంగా 32MP ప్రైమరీ కెమెరా, 5200mAh బ్యాటరీ లభిస్తుంది. ఈ ఫోన్ ధర ₹8,999 మాత్రమే.
Lava Virat V1: లావా నుంచి వచ్చిన ఈ బడ్జెట్ ఫోన్ 6.75 అంగుళాల 90Hz డిస్ప్లేతో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో 13MP కెమెరా, 5000mAh బ్యాటరీ, 4GB RAM ఇచ్చారు. దీని ధర ₹9,999 గా ఉంది.
ఐటెల్, టెక్నో సిరీస్
Itel Zeno 200: ఐటెల్ జెనో 200 మోడల్ 6.75 అంగుళాల 120Hz డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఇందులో Unisoc T7250 ప్రొసెసర్ ఉపయోగించారు. ఈ ఫోన్లో 13MP కెమెరా, 5000mAh బ్యాటరీ, 128GB భారీ స్టోరేజ్ అందుబాటులో ఉంది. దీని ధర ₹9,999.
Tecno Pop X: టెక్నో కంపెనీ నుంచి వచ్చిన ఈ డివైజ్ 6.75 అంగుళాల 120Hz డిస్ప్లే కలిగి ఉంది. ఇందులో Unisoc T7250 చిప్ సెట్ ఉంది. వెనుక వైపు 13MP కెమెరా, ముందు వైపు 8MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఇచ్చారు. 5000mAh బ్యాటరీ ఉన్న ఈ ఫోన్ ధర ₹9,499.
మోటో, లావా 5G ఆప్షన్స్
Moto G05: మోటోరోలా నుంచి వచ్చిన మోటో G05 ఫోన్ 6.67 అంగుళాల 90Hz డిస్ప్లేతో లభిస్తుంది. ఇందులో Helio G81 Extreme ప్రొసెసర్ వాడారు. క్లారిటీ ఫొటోల కోసం 50MP కెమెరా, 5200mAh బ్యాటరీ ఇందులో ఉంది. దీని ధర ₹7,299.
Lava Storm Lite 5G: తక్కువ ధరలో 5G కోరుకునే వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్. ఇందులో Dimensity 6400 ప్రొసెసర్ ఉంది. 6.74 అంగుళాల 120Hz డిస్ప్లే, 50MP కెమెరా, 5000mAh బ్యాటరీతో వస్తున్న ఈ 5G ఫోన్ ధర కేవలం ₹7,999 మాత్రమే.
టెక్నో స్మార్ట్, వివో ఫోన్లు
Tecno Spark Go 2: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6.67 అంగుళాల 120Hz డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో Unisoc T7250 ప్రొసెసర్ ఉంది. 13MP కెమెరా, 5000mAh బ్యాటరీతో లభించే ఈ ఫోన్ ధర ₹7,499 గా నిర్ణయించారు.
Vivo Y19e: వివో బ్రాండ్ నుంచి వచ్చిన ఈ మోడల్ 6.74 అంగుళాల 90Hz డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఇందులో Unisoc T7225 ప్రొసెసర్ ఇచ్చారు. 13MP కెమెరా, 5500mAh పెద్ద బ్యాటరీ ఇందులో ఉంది. ఈ ఫోన్ ధర ₹8,999.
లావా షార్క్2
Lava Shark 2: లావా సంస్థ అందించే మరో సరికొత్త మోడల్ లావా షార్క్ 2. ఇది 6.75 అంగుళాల 120Hz డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఇందులో Unisoc T7250 ప్రొసెసర్, 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, 5000mAh బ్యాటరీ ఇచ్చారు. వేగంగా ఛార్జింగ్ కావడానికి 18W ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. ఈ ఫోన్ ధర ₹7,999 గా ఉంది.
ఇవే కాకుండా ₹10,000లకు దగ్గరలో యూజర్లకు అద్భుతమైన ఫీచర్లు, 5G కనెక్టివిటీ, పవర్ఫుల్ కెమెరాలు ఉన్న స్మార్ట్ఫోన్లు మార్కెట్లో లభిస్తున్నాయి.