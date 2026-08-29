Men's Hair Fall : మగవాళ్లలో జుట్టు రాలడానికి కారణాలేంటి? రాలకుండా ఎలా కాపాడుకోవాలి?
మగవారిలో జుట్టు రాలడానికి జన్యుపరమైన కారణాలతో పాటు ఆహారంలో పోషకాల లోపం, జీవనశైలి కూడా ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయి. ఇలా జుట్టు రాలడానికి కారణాలేంటి? రాలకుండాా ఎలా జాగ్రత్తపడాలో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ప్రోటీన్ లోపంతో హెయిర్ లాస్
మనుషుల జుట్టు నిర్మాణంలో కెరాటిన్ అనే ప్రోటీన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇది సరిపడినంత అందకుంటే జుట్టు బలహీనపడి రాలిపోతుంది.. కొందరిలో బట్టతలకు కూడా దారితీస్తుంది. కేవలం వెంట్రుకలు రాలకుండా చూడటమే కాదు ఆరోగ్యకరమైన జుట్టుకు కెరాటిన్ ఎంతో అవసరం. ఇది జుట్టుకు బలాన్ని, మెరుపును, రక్షణను ఇస్తుంది. జుట్టులోని జిడ్డుదనం, గరుకుదనాన్ని తగ్గించి చాలా మృదువుగా మారుస్తుంది.
కెరాటిన్ ప్రోటీన్ పప్పులు, పాలు, గుడ్లు, నట్స్, విత్తనాలు వంటివాటిలో అధికంగా ఉంటుంది. అందుకే వీటిని ఎక్కువగా తినడం ద్వారా జట్టు రాలే సమస్యనుండి మగవాళ్లు బైటపడవచ్చు.
జింక్ లోపంతో జుట్టు రాలుతుంది
జుట్టు కుదుళ్ల ఆరోగ్యానికి, కణజాలాల మరమ్మతుకు జింక్ చాలా అవసరం. పోషకాహార లోపం, అధిక ఒత్తిడి వల్ల శరీరంలో జింక్ తగ్గిపోతుంది. దీంతో వెంట్రుకలు రాలిపోయి జుట్టు పల్చబడుతుంది.
మాంసం, గుడ్లు, సముద్ర అహారంలో జింక్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే పాలలోనూ ఇది ఎక్కువే. గుమ్మడి గింజలు, వేరుశనగ, జీడిపప్పు వంటివాటిలో జింక్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలాంటి అహారం తీసుకోవడం ద్వారా శరీరానికి సరిపడా అందుతుంది... జుట్టు రాలే సమస్య ఉంటే తగ్గుతుంది.
విటమిన్ డి లోపంతో హెయిర్ ఫాల్
ఎక్కువసేపు ఇళ్లు, ఆఫీసులకే పరిమితం కావడం వల్ల చాలామందికి తగినంత సూర్యరశ్మి తగలదు. దీంతో విటమిన్ డి లోపం ఏర్పడుతుంది. జుట్టు కుదుళ్ల పనితీరుకు ఈ విటమిన్ చాలా అవసరం… దీని లోపంతో జుట్టు రాలుతుంది.
విటమిన్ డి అనేది ముఖ్యంగా సూర్యరశ్మి ద్వారా శరీరానికి లభిస్తుంది. కాబట్టి ఉదయం పూట ఎండలో కాసేపు ఉండటం వల్ల శరీరం సహజంగా విటమిన్ డిని తయారు చేసుకుంటుంది. ఇక కొవ్వు ఉండే చేపలు (సాల్మన్, మాకేరెల్ వంటివి), గుడ్డులోని పచ్చసొనలో కూడా విటమిన్ డి ఉంటుంది. అలాగే మార్కెట్ లో విటమిన్ డి కలిపిన (ఫోర్టిఫైడ్) పాల ఉత్పత్తులు లభిస్తాయి... వాటిని తీసుకోవడం ద్వారా కూడా డి విటమిన్ లోపం నుండి బైటపడవచ్చు.
ఐరన్ లోపంతో జట్టు రాలే సమస్య అధికం
ఐరన్ కేవలం మహిళలకే అవసరం అనుకోవడం పొరపాటు. మగవారికి కూడా ఇది చాలా ముఖ్యం. ఐరన్ లోపిస్తే జుట్టు కుదుళ్లకు అందాల్సిన ఆక్సిజన్, పోషకాల సరఫరా దెబ్బతింటుంది… దీంతో వెంట్రుకలు రాలుతాయి.
ఆకుకూరలు (పాలకూర), దానిమ్మ, ఖర్జూరం, బీట్రూట్, గుమ్మడి గింజలు, తృణధాన్యాలు వంటివాటిలో ఐరన్ అధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి వీటిని ఆహారంలో ఎక్కువగా తీసుకోవడం ద్వారా జుట్టు రాలడాన్ని నివారించవచ్చు.
ఒత్తిడి, చెడు అలవాట్లతోనూ జుట్టు రాలుతుంది
సరైన ఆహారం తీసుకున్నా సరే.. అధిక ఒత్తిడి, నిద్రలేమి, పొగతాగడం, డీహైడ్రేషన్, వ్యాయామం చేయకపోవడం వంటివి పోషకాల వినియోగాన్ని దెబ్బతీస్తాయి… తద్వారా జుట్టు రాలే సమస్య ఎక్కువ అవుతుంది. దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి కూడా జుట్టు రాలడాన్ని పెంచుతుంది. కాబట్టి సమతుల ఆహారం, మంచి నిద్ర, ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం జుట్టు ఆరోగ్యానికి చాలా అవసరం.