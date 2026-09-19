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Guava: రోజుకి ఒక జామపండు తింటే ఏం జరుగుతుంది?

life Sep 19 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
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పోషకాల గని జామకాయ

జామకాయలో విటమిన్ సి, డైటరీ ఫైబర్, పొటాషియం, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసే పండు.

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రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది

మీరు రోజూ జామకాయ తినడం వల్ల శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి అద్భుతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే ఇది జీర్ణవ్యవస్థను కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.

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ఇన్ఫెక్షన్లకు చెక్

నారింజ పండుతో పోలిస్తే జామకాయలో విటమిన్ సి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది మన శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్ల బారి నుంచి కాపాడుతుంది.

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మలబద్ధకం దూరం

జామకాయలో డైటరీ ఫైబర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది మలబద్ధకం సమస్యను నివారించి, పేగుల కదలికలను సాఫీగా ఉంచుతుంది.

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బ్లడ్ షుగర్ కంట్రోల్

జామకాయ తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ కలిగిన పండు. ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నెమ్మదిగా గ్రహించేలా చేసి, ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని పెంచుతుంది.

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కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రణ

జామకాయలో ఉండే పొటాషియం, కరిగే ఫైబర్ రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుతాయి. అలాగే శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) స్థాయిలను తగ్గిస్తాయి.

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ఆకలిని తగ్గిస్తుంది

జామకాయలో క్యాలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. ఇది శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లను అందిస్తూనే, అతిగా ఆకలి వేయకుండా చేస్తుంది.

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