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- Hair Oil: కొబ్బరి నూనె Vs రోజ్ మేరీ ఆయిల్.. ఈ రెండింటిలో ఏ నూనె వాడితే జుట్టు ఫాస్ట్ గా పెరుగుతుంది..!
Hair Oil: కొబ్బరి నూనె Vs రోజ్ మేరీ ఆయిల్.. ఈ రెండింటిలో ఏ నూనె వాడితే జుట్టు ఫాస్ట్ గా పెరుగుతుంది..!
Hair Oil: జుట్టు ఒత్తుగా పెరగడానికి ఆయిల్స్ రాస్తున్నారా? కానీ, జుట్టు బాగా పెరగడానికి కొబ్బరి నూనె, రోజ్ మేరీ ఆయిల్ .. ఈ రెండింటిలో ఏది రాస్తే జుట్టు చాలా తందరగా పెరుగుతుందో తెలుసా?
Hair Oil
మన దేశంలో దశాబ్దాలుగా జుట్టు సంరక్షణ అనగానే అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది కొబ్బరి నూనె. కానీ ఈమధ్య కాలంలో హెయిర్ కేర్ ప్రపంచంలో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్న మరొక నూనె రోజ్మేరీ ఆయిల్. జుట్టు ఒత్తుగా, పొడవుగా పెరగడానికి ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్, దేని ఉపయోగాలు ఏంటో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
రోజ్మేరీ ఆయిల్ ప్రయోజనాలు:
రోజ్మేరీ అనేది ఒక రకమైన మూలికా నూనె. జుట్టు పెరగడానికి ఇది ఒక సహజమైన ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. రోజ్మేరీ ఆయిల్ను కుదుళ్లకు మర్దన చేసినప్పుడు, అక్కడ రక్తప్రసరణ బాగా పెరిగి, నిర్జీవంగా ఉన్న వెంట్రుకల కుదుళ్లను తిరిగి ఉత్తేజపరుస్తుంది. అంతేకాకుండా జుట్టు రాలడానికి ప్రధాన కారణమయ్యే హార్మోన్ల ప్రభావాన్ని ఇది తగ్గిస్తుంది. కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం, జుట్టు ఎదుగుదలకు వాడే మందులతో సమానంగా రోజ్మేరీ ఆయిల్ పనిచేస్తుందని తేలింది. అయితే రోజ్మేరీ ఆయిల్ చాలా ఘాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి దీనిని నేరుగా తలకు రాయకుండా, కొబ్బరి నూనె లేదా బాదం నూనెతో కలిపి మాత్రమే వాడాలి.
కొబ్బరి నూనె ప్రయోజనాలు:
మన సాంప్రదాయ కొబ్బరి నూనె జుట్టుకు అత్యుత్తమమైన పోషణను, రక్షణను ఇస్తుంది. కొబ్బరి నూనెలో ఉండే కొవ్వు ఆమ్లాలు వెంట్రుకల లోపలి పొరల వరకు చొచ్చుకెళ్లి జుట్టుకు అవసరమైన ప్రోటీన్ నష్టపోకుండా కాపాడతాయి. పొడిబారిన, చిట్లిన జుట్టుకు కొబ్బరి నూనె సహజమైన కండిషనర్ లాగా పనిచేసి తేమను అందిస్తుంది. అలాగే ఇందులో ఉన్న యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు చుండ్రు, కుదుళ్లలోని ఇన్ఫెక్షన్లను సమర్థవంతంగా తగ్గిస్తాయి.
ఏ నూనె మంచిది?
రోజ్మేరీ ఆయిల్ ప్రధానంగా కొత్త జుట్టు పెరిగేలా చేయడానికి, జుట్టు రాలడం తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది బట్టతల, పలుచబడిన జుట్టు లేదా తీవ్రమైన జుట్టు రాలే సమస్య ఉన్నవారికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మరోవైపు కొబ్బరి నూనె జుట్టుకు లోతైన పోషణను ఇవ్వడానికి, తేమను కాపాడటానికి తోడ్పడుతుంది. రోజువారీ సంరక్షణకు, పొడి జుట్టు ఉన్నవారికి కొబ్బరి నూనె చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.
ఈ నూనెలు ఎలా వాడాలి?
ఈ రెండింటిలో ఏది ఒకటే బెటర్ అని ఎంచుకోవడం కంటే, రెండింటినీ కలిపి వాడటమే అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం. రెండు చెంచాల కొబ్బరి నూనెలో నాలుగైదు చుక్కల రోజ్మేరీ ఆయిల్ కలిపి లైట్గా గోరువెచ్చగా చేయాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని వారానికి రెండు సార్లు కుదుళ్లకు పట్టించి 5 నుండి 10 నిమిషాలు మసాజ్ చేసి, గంట తర్వాత మృదువైన షాంపూతో తలస్నానం చేయాలి. కొబ్బరి నూనె ఇచ్చే పోషణ, రోజ్మేరీ ఆయిల్ ఇచ్చే పెరుగుదల రెండూ కలసి మీ జుట్టును ఒత్తుగా, ఆరోగ్యంగా మారుస్తాయి.