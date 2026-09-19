Earrings: 3 గ్రాముల్లో అదిరిపోయే ఇయర్ రింగ్స్.. అందరి కళ్లు మీ వైపే

పైన చిన్న చిన్న స్టోన్స్.. కింద వేలాడే పూసలతో ఈ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా అందంగా ఉంటాయి. సింపుల్ లుక్ ఇష్టపడేవారికి ఇవి మంచి ఆప్షన్.
ఇలాంటి లక్ష్మీదేవి ఇయర్ రింగ్స్..మీ ముఖంలో లక్ష్మీ కళ పెంచుతాయి. పండగలు, పూజలకు పెట్టుకుంటే మరింత స్పెషల్ గా కనిపిస్తారు.
క్యూట్ గా, చిన్నగా ఉండే జుంకాలు కావాలంటే ఇవి మంచి ఆప్షన్. వైట్ స్టోన్స్ కింద ముత్యాలతో ఈ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా అందంగా ఉంటాయి.
ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్… డైలీవేర్ కి కూడా బాగుంటాయి. పైన కమలం పువ్వు.. కింద ముత్యం వేలాడుతూ ఉంటుంది. రెండు గ్రాముల్లోపే ఈ ఇయర్ రింగ్స్ మనకు లభిస్తాయి.
ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ ఛూడటానికి హెవీ లుక్ ఇచ్చినా చాలా తక్కువ బరువులోనే లభిస్తాయి. చీరల మీదకు పెట్టుకున్నా చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.
ఇలాంటి డిజైన్లు చాలా అరుదుగా ఉంటాయి. పైన వెంకటేశ్వరుని నామాలు.. కింద లక్ష్మీదేవి కాసుతో చాలా అందంగా ఉంటాయి.
ఇలాంటి ట్రెండీ డిజైన్స్.. డైలీవేర్ కి, ఆఫీస్ వేర్ కి కూడా ట్రై చేయచ్చు. మంచి లుక్ ఇస్తాయి.
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