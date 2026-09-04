Rice: అన్నం ఎక్కువగా తింటున్నారా? వైట్ రైస్ వల్ల కలిగే 5 నష్టాలు ఇవే..!
Rice: వైట్ రైస్ ని మూడు పూటలు తినేవాళ్లు చాలామంది ఉంటారు. అన్నం లేకుండా భోజనం పూర్తికాదని అనుకునేవారు కూడా ఎక్కువే. అయితే అన్నాన్ని అవసరానికి మించి తీసుకుంటే సమస్యలు తప్పవంటున్నారు నిపుణులు. వైట్ రైస్ ఎక్కువగా తినడం వల్ల కలిగే 5 నష్టాలేంటో చూద్దాం.
వైట్ రైస్ ఎక్కువగా తింటే ఏమవుతుంది?
అన్నం మన రోజువారీ ఆహారంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం. ఉదయం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి భోజనంలో కూడా అన్నం తినేవాళ్లు చాలామంది ఉంటారు. అన్నం తినడం వల్ల శరీరానికి శక్తి అందుతుంది. అయితే ఏ ఆహారమైనా మితంగా తీసుకోవడం ముఖ్యం. ముఖ్యంగా పాలిష్ చేసిన తెల్ల బియ్యంతో తయారైన అన్నాన్ని పరిమితికి మించి, తీసుకుంటే కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. అవేంటో తెలుసుకుందాం.
బరువు పెరగడం
అన్నం ప్రధానంగా కార్బోహైడ్రేట్లను అందిస్తుంది. శరీరానికి అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ కేలరీలు ఆహారం ద్వారా అందితే, ఆ అదనపు శక్తి కొవ్వుగా మారుతుంది. ముఖ్యంగా అన్నాన్ని పెద్ద మోతాదులో తీసుకుని, దానికి తోడు నూనె, నెయ్యి లేదా అధిక కేలరీల కూరలు, స్వీట్లు తీసుకుంటే రోజువారీ కేలరీల పరిమాణం మరింత పెరుగుతుంది. కాబట్టి ప్లేటులో అన్నం పరిమాణం తగ్గించి, కూరగాయలు, పప్పులు, ప్రోటీన్ పదార్థాలకు ఎక్కువ స్థానం ఇవ్వడం మంచిది.
షుగర్ లెవెల్స్ వేగంగా పెరగడం
వైట్ రైస్లో ఫైబర్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల అది జీర్ణమైన తర్వాత గ్లూకోజ్గా మారి రక్తంలోకి త్వరగా చేరుతుంది. దీనివల్ల భోజనం తర్వాత రక్తంలో చక్కెర స్థాయి వేగంగా పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా డయాబెటీస్ ఉన్నవారు లేదా డయాబెటీస్ వచ్చే ప్రమాదం ఉన్నవారు అన్నాన్ని ఎక్కువ పరిమాణంలో తీసుకోవడం మంచిది కాదు.
త్వరగా ఆకలి వేయడం
వైట్ రైస్లో ఫైబర్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి.. ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన భావన ఉండదు. అన్నం మాత్రమే ఎక్కువగా తిని, కూరగాయలు, పప్పులు, గుడ్లు, పెరుగు వంటి ప్రోటీన్ లేదా ఫైబర్ కలిగిన పదార్థాలను తక్కువగా తీసుకుంటే కొంతసేపటికే మళ్లీ ఆకలి అనిపించవచ్చు. దాంతో మధ్యలో స్నాక్స్ లేదా అధిక కేలరీల ఆహారం తీసుకునే అవకాశం పెరుగుతుంది.
పోషక సమతుల్యత
వైట్ రైస్ ప్రధానంగా కార్బోహైడ్రేట్లకు వనరు. అయితే శరీరానికి కార్బోహైడ్రేట్లతో పాటు ప్రోటీన్, ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు కూడా అవసరం. రోజువారీ భోజనంలో అన్నం పరిమాణమే ఎక్కువగా ఉండి, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, పప్పులు, పండ్లు, గింజలు వంటి ఆహార పదార్థాలు తక్కువగా ఉంటే మొత్తం ఆహారంలో పోషక సమతుల్యత దెబ్బతినవచ్చు.
ప్రతికూల ప్రభావం
వైట్ రైస్ను ఎక్కువ పరిమాణంలో తరచుగా తీసుకోవడం, శారీరక శ్రమ తక్కువగా ఉండటం, అధిక కేలరీల ఆహారం తీసుకోవడం వంటివి దీర్ఘకాలంలో మెటబాలిక్ ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపవచ్చు.
నిపుణుల ప్రకారం వైట్ రైస్ను పూర్తిగా మానేయాల్సిన అవసరం ప్రతి ఒక్కరికీ ఉండకపోవచ్చు. కానీ తీసుకునే పరిమాణం, సమతుల్యతపై దృష్టి పెట్టడం మంచిది.