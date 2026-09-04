వినాయక డిజైన్ లాకెట్ చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు ఎవ్వరికైనా చక్కగా సెట్ అవుతుంది. చాలా తక్కువ వెయిట్ లో తీసుకోవచ్చు.
రెడ్, వైట్ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఫ్లవర్ డిజైన్ లాకెట్ చైన్ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. స్నేక్ డిజైన్, బాక్స్ డిజైన్ చైన్లకు ఇది మంచి ఎంపిక.
నేటితరం అమ్మాయిలకు ఇలాంటి లీఫ్ డిజైన్ సిల్వర్ లాకెట్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్. సన్నటి చైన్ తో ఈ డిజైన్స్ బాగుంటాయి.
సింపుల్, స్టైలిష్ డిజైన్స్ ఇష్టపడేవారు చిక్ ఫ్లవర్ లాకెట్ తీసుకోవచ్చు. కాలేజీ అమ్మాయిలకు ఇలాంటి లాకెట్స్ చాలా బాగుంటాయి.
స్టోన్స్ పొదిగిన స్టార్ షేప్ లాకెట్ చైన్ కి మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తుంది. ఈ లాకెట్ ఆడ, మగ ఎవ్వరైనా వేసుకోవచ్చు. అందంగా ఉంటుంది.
డ్రాప్ డిజైన్ లో ఉన్న బ్లాక్ స్టోన్ సిల్వర్ లాకెట్ వేసుకుంటే సూపర్ గా ఉంటుంది. చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో తీసుకోవచ్చు.
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