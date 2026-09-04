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తక్కువ బడ్జెట్ లో వచ్చే వెండి లాకెట్లు.. ఓ లుక్కేయండి!

life Sep 04 2026
Author: Kavitha G Image Credits:pinterest
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గణేష్ లాకెట్

వినాయక డిజైన్ లాకెట్ చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు ఎవ్వరికైనా చక్కగా సెట్ అవుతుంది. చాలా తక్కువ వెయిట్ లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
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ఫ్లోరల్ డిజైన్ లాకెట్

రెడ్, వైట్ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఫ్లవర్ డిజైన్ లాకెట్ చైన్ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. స్నేక్ డిజైన్, బాక్స్ డిజైన్ చైన్లకు ఇది మంచి ఎంపిక.

Image credits: facebook
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లీఫ్ డిజైన్ లాకెట్

నేటితరం అమ్మాయిలకు ఇలాంటి లీఫ్ డిజైన్ సిల్వర్ లాకెట్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్. సన్నటి చైన్ తో ఈ డిజైన్స్ బాగుంటాయి.

Image credits: instagram @taniamallowjewellery
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చిక్ ఫ్లవర్ డిజైన్ లాకెట్

సింపుల్, స్టైలిష్ డిజైన్స్ ఇష్టపడేవారు చిక్ ఫ్లవర్ లాకెట్ తీసుకోవచ్చు. కాలేజీ అమ్మాయిలకు ఇలాంటి లాకెట్స్ చాలా బాగుంటాయి. 

Image credits: instagram @adorne_exquisitejewels
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స్టార్ షేప్ లాకెట్

స్టోన్స్ పొదిగిన స్టార్ షేప్ లాకెట్ చైన్ కి మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తుంది. ఈ లాకెట్ ఆడ, మగ ఎవ్వరైనా వేసుకోవచ్చు. అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: freecitasm.click
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బ్లాక్ స్టోన్ లాకెట్

డ్రాప్ డిజైన్ లో ఉన్న బ్లాక్ స్టోన్ సిల్వర్ లాకెట్ వేసుకుంటే సూపర్ గా ఉంటుంది. చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest

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