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- Lionel Messi: కన్నీళ్లతో వీడ్కోలు.. లియోనెల్ మెస్సీ రిటైర్మెంట్ వెనుక అసలు కారణం ఇదే !
Lionel Messi: కన్నీళ్లతో వీడ్కోలు.. లియోనెల్ మెస్సీ రిటైర్మెంట్ వెనుక అసలు కారణం ఇదే !
Lionel Messi: ప్రపంచ ఫుట్బాల్ దిగ్గజం లియోనెల్ మెస్సీ అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. 2005లో ప్రారంభమైన తన 20 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణానికి ముగింపు పలుకుతున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో అత్యంత భావోద్వేగమైన లేఖ ద్వారా ప్రకటించారు.
ఫుట్బాల్ సామ్రాజ్యానికి బిగ్ షాక్: ఇంటర్నేషనల్ గేమ్కు మెస్సీ గుడ్బై
లెజెండరీ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ లియోనెల్ మెస్సీ అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటిస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తన తండ్రి జార్జ్ మెస్సీ కన్నుమూసిన 23 రోజుల తర్వాత ఆయన ఈ నిర్ణయాన్ని అధికారికంగా వెల్లడించారు. 2026 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో స్పెయిన్ చేతిలో అర్జెంటీనా ఓడిపోయిన కొద్ది రోజులకే మెస్సీ నేషనల్ టీమ్కు గుడ్బై చెప్పడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆయన అభిమానులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనవుతున్నారు. ఇకపై అర్జెంటీనా జెర్సీలో మెస్సీ కనిపించరనే వార్తను ఆ దేశ ఫుట్బాల్ ప్రేమికులు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు.
వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ డ్రామా, చేజారిన ట్రోఫీ
2022లో తన కెప్టెన్సీలో అర్జెంటీనాకు వరల్డ్ కప్ అందించిన మెస్సీ, 2026 వరల్డ్ కప్లో మాత్రం ఆ మ్యాజిక్ను రిపీట్ చేయలేకపోయారు. 2014లో కూడా మెస్సీ సారథ్యంలోనే అర్జెంటీనా ఫైనల్ దాకా వచ్చి ఓడిపోయింది. ఈ రెండు టోర్నీల్లోనూ (2014, 2022) మెస్సీ బెస్ట్ ప్లేయర్గా నిలిచి ‘గోల్డెన్ బాల్’ అవార్డును దక్కించుకోవడం విశేషం. అయితే ఈసారి ఫైనల్లో దక్కిన పరాజయం ఆయనను తీవ్రంగా కలిచివేసింది.
నా ప్రాణం పెట్టి ఆడాను: మెస్సీ ఎమోషనల్ నోట్
తన రిటైర్మెంట్ సందర్భంగా మెస్సీ ఒక భావోద్వేగ లేఖను విడుదల చేశారు. "వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ ముగిసిన తర్వాత చాలా ఆలోచించాను. చాలా మనోవేదన అనుభవించిన తర్వాతే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను. జాతీయ జట్టు నుంచి తప్పుకుంటున్నానని చెప్పడానికి నా మనసు తీవ్రంగా గాయపడింది. కానీ, వీడ్కోలు చెప్పడానికి ఇదే సరైన సమయం అని నేను భావిస్తున్నాను. నేను కేవలం ఈ విజయం సాధించిన గడిచిన కొన్నేళ్లలోనే కాదు, అంతకుముందు కూడా ఈ జెర్సీ కోసం నా సర్వస్వం ధారపోశాను. అర్జెంటీనా పౌరుడిగా మీరు గర్వపడేలా చేయడానికి నా శాయశక్తులా పోరాడాను" అని మెస్సీ రాసుకొచ్చారు.
యువ ఆటగాళ్లకు మంచి ఛాన్స్
టీమ్ భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడుతూ మెస్సీ మరిన్ని విషయాలు వెల్లడించారు. "జీవితంలో కొన్ని అధ్యాయాలు ముగియక తప్పవు. ఈ అధ్యాయం ముగియడం నాకు ఎంతో బాధను కలిగిస్తోంది. జాతీయ జట్టులో భాగం కావడం నాకు ఎప్పుడూ ఇష్టమే, ఇకపై కూడా ఇష్టమే. కానీ, నా దగ్గర ఉన్న శక్తి అంతా ఇచ్చేశాను. ఇక టీమ్కు ఇవ్వడానికి నా దగ్గర ఏమీ మిగలలేదు. పైగా వెనుక చాలా మంది ప్రతిభావంతులైన యంగ్ ప్లేయర్స్ వస్తున్నారు. వారు ఈ టీమ్లో ఆడేందుకు పూర్తి అర్హులు" అని పేర్కొన్నారు.
అభిమానులకు, కుటుంబానికి కృతజ్ఞతలు
"గడిచిన 20 ఏళ్లలో మీరు నాపై చూపించిన ప్రేమకు ధన్యవాదాలు. మైదానంలో మీ కేకలు, ప్రోత్సాహాన్ని నేను చాలా మిస్ అవుతాను. ఇకపై నేను కూడా మీలాగే ఒక మామూలు అభిమానిలా మారతాను. మంచి సమయాల్లోనూ, ముఖ్యంగా కష్టకాలంలోనూ జట్టుకు నా సపోర్ట్ ఎప్పుడూ ఉంటుంది. నా ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో వెన్నంటి నిలిచిన నా కుటుంబానికి, నాతో పనిచేసిన కోచ్లు, సహచర ఆటగాళ్లకు థ్యాంక్స్. నా జీవితంలో ఎప్పటికీ మరచిపోలేని జ్ఞాపకాలతో వీడ్కోలు తీసుకుంటున్నాను. దేవుడు నన్ను అర్జెంటీనా పౌరుడిగా పుట్టించినందుకు కృతజ్ఞతలు. ఫైనల్ ముగిసిన రెండు రోజులకే అంటే జూలై 21నే ఈ లేఖ రాశాను. కానీ, ఇటీవల నా తండ్రి మరణం తర్వాత ఈ నిర్ణయంపై నాకు మరింత స్పష్టత వచ్చింది" అని మెస్సీ పేర్కొన్నారు.