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- India Vs Brazil: భారత ఫుట్బాల్ చరిత్రలోనే బిగ్గెస్ట్ మ్యాచ్.. బ్రెజిల్తో తలపడనున్న టీమిండియా
India Vs Brazil: భారత ఫుట్బాల్ చరిత్రలోనే బిగ్గెస్ట్ మ్యాచ్.. బ్రెజిల్తో తలపడనున్న టీమిండియా
India Vs Brazil: భారత ఫుట్బాల్ హిస్టరీలోనే అతిపెద్ద మ్యాచ్ ను టీమిండియా ఆడబోతోంది. అక్టోబర్ 3న కోల్కతాలో భారత్, బ్రెజిల్ మధ్య చరిత్రాత్మక ఫుట్బాల్ ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఏఐఎఫ్ఎఫ్ అధికారికంగా ఈ విషయాన్ని ఖరారు చేసింది.
సాకర్ లవర్స్కు పూనకాలే: భారత్లో ల్యాండ్ కానున్న బ్రెజిల్.. మ్యాచ్ ఎప్పుడంటే?
భారత ఫుట్బాల్ అభిమానులకు ఇది నిజంగా ఒక కలలాంటి వార్త. ప్రపంచ ఫుట్బాల్లోనే అత్యంత శక్తివంతమైన జట్టు, ఐదుసార్లు వరల్డ్ కప్ ఛాంపియన్ అయిన బ్రెజిల్ సీనియర్ పురుషుల జట్టు భారత్కు రానుంది. అక్టోబర్ 3న కోల్కతాలోని వివేకానంద యువ భారతి క్రీడాంగణం (సాల్ట్ లేక్ స్టేడియం) లో భారత్, బ్రెజిల్ జట్ల మధ్య ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ జరగనుంది.
ఈ విషయాన్ని ఆల్ ఇండియా ఫుట్బాల్ ఫెడరేషన్ (AIFF) గురువారం అధికారికంగా ప్రకటించింది. "హిస్టరీ బుక్స్ లో నిలిచిపోయే రోజు. అక్టోబర్ 3న సాల్ట్ లేక్ స్టేడియంలో ఇండియా వర్సెస్ బ్రెజిల్ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్" అంటూ ఏఐఎఫ్ఎఫ్ తన ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసింది.
ర్యాంకింగ్స్లో బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్
1992లో ఫిఫా (FIFA) వరల్డ్ ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు భారత్ ఎదుర్కొన్న అత్యంత బలమైన జట్టు బ్రెజిలే కావడం విశేషం. ప్రస్తుతం ఫిఫా ర్యాంకింగ్స్లో బ్రెజిల్ 5వ స్థానంలో ఉండగా, భారత్ 138వ స్థానంలో ఉంది. మార్క్వినోస్ కెప్టెన్సీలోని బ్రెజిల్ జట్టులో కాసిమిరో, మాథ్యూస్ కున్హా వంటి స్టార్ ప్లేయర్లు భారత్కు రానున్నారు.
ఆస్ట్రేలియాలోని క్వీన్స్లాండ్లో సెప్టెంబర్ 25, 29 తేదీల్లో ఆస్ట్రేలియాతో రెండు ఫ్రెండ్లీ మ్యాచులు ఆడిన తర్వాత బ్రెజిల్ టీమ్ ఇండియాకు పయనం కానుంది. ఇటీవల జరిగిన 2026 ఫిఫా వరల్డ్ కప్లో నార్వే చేతిలో ఓడి బ్రెజిల్ రౌండ్ ఆఫ్ 16లోనే అవుట్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. మరోవైపు ఇండియా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్కు చేరుకోలేకపోయింది.
ఆటగాళ్లకు ఇదొక గొప్ప అవకాశం
ఈ చరిత్రాత్మక పోరుపై ఏఐఎఫ్ఎఫ్ డిప్యూటీ సెక్రటరీ జనరల్ ఎం. సత్యనారాయణ స్పందిస్తూ, "బ్రెజిల్ లాంటి దిగ్గజ జట్టును మన దేశానికి స్వాగతించడం ఒక అద్భుతమైన ఘట్టం. ఇది ఇండియన్ ఫుట్బాల్ చరిత్రలోనే ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోతుంది" అని అన్నారు. నేషనల్ టీమ్స్ డైరెక్టర్ సుబ్రతా పాల్ మాట్లాడుతూ, "మన జాతీయ జట్టు ప్లేయర్లకు ఇది కేవలం ఒక మ్యాచ్ మాత్రమే కాదు. ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ ఫుట్బాల్ దేశాల్లో ఒకటైన జట్టుతో తమ సత్తాను పరీక్షించుకోవడానికి లభించిన అరుదైన అవకాశం. ఇలాంటి అనుభవాలు ఆటగాళ్లు మరింత ఎదగడానికి, పెద్ద కలలు కనడానికి ప్రేరణనిస్తాయి" అని అన్నారు.
కోల్కతాకు బ్రెజిల్తో ఉన్న ప్రత్యేక అనుబంధం
బ్రెజిల్కు వెలుపల ఆ జట్టుకు అత్యధిక సంఖ్యలో అభిమానులు ఉన్న దేశాల్లో భారత్ ఒకటి. ముఖ్యంగా కోల్కతా నగరానికి బ్రెజిల్ ఫుట్బాల్తో దాదాపు ఐదు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ అనుబంధం ఉంది. సెప్టెంబర్ 24, 1977న ఫుట్బాల్ దిగ్గజం రికార్డు స్థాయి ప్రేక్షకుల మధ్య ఈడెన్ గార్డెన్స్లో మోహున్ బగాన్తో న్యూయార్క్ కాస్మోస్ తరఫున ప్రదర్శన మ్యాచ్ ఆడటంతో ఈ బంధం ప్రారంభమైంది. ఆ మ్యాచ్ 2-2తో ముగిసింది. గతంలో బేయర్న్ మ్యూనిచ్ వంటి అగ్రశ్రేణి క్లబ్లకు కూడా కోల్కతా ఆతిథ్యమిచ్చింది. 2008లో ఆలీవర్ కాన్ ఫేర్వెల్ మ్యాచ్ ఇక్కడే జరిగింది.
ఫుట్బాల్ లవర్స్ కు పండగే
ఇటీవలి వరల్డ్ కప్లో బ్రెజిల్ త్వరగానే అవుట్ అయినప్పటికీ, కోల్కతా వీధుల్లో ఆ జట్టు పసుపు, ఆకుపచ్చ రంగు జెండాల కోలాహలం తగ్గలేదు. ఇప్పుడు నేరుగా తమ అభిమాన బ్రెజిల్ సీనియర్ జట్టు కోల్కతాలోనే మ్యాచ్ ఆడబోతుండటంతో అభిమానుల ఆనందానికి హద్దులు లేవు. భారత్లో సీనియర్ బ్రెజిల్ జాతీయ జట్టు మ్యాచ్ ఆడటం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం.