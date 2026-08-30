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- Mosquito Repellent Plants: వర్షాకాలంలో దోమల బెడదకు చెక్ పెట్టే అద్భుతమైన ఇండోర్ మొక్కలు ఇవే
Mosquito Repellent Plants: వర్షాకాలంలో దోమల బెడదకు చెక్ పెట్టే అద్భుతమైన ఇండోర్ మొక్కలు ఇవే
Mosquito Repellent Plants: వర్షాకాలంలో దోమల బెడద చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే, వర్షాకాలంలో దోమలను తరిమికొట్టే బెస్ట్ ఇండోర్ మొక్కలు ఏంటో మీకు తెలుసా? రసాయనాలు లేని సహజసిద్ధమైన కీటక నివారిణిలా పనిచేసే ఆ మొక్కల వివరాలు మీకోసం.
మీ ఇంట్లో ఈ మొక్కలు ఉన్నాయా? అయితే వర్షాకాలంలో దోమల బాధే ఉండదు
వర్షాకాలం వస్తుందంటే చాలు చల్లటి గాలులు, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంతో పాటు మన ఇంట్లోకి ఆహ్వానం లేకుండా వచ్చే అతిథులు దోమలు, చిన్న చిన్న పురుగులు. సాయంత్రం అయిందంటే చాలు రీ సౌండ్ చేస్తూ దండయాత్ర మొదలుపెడతాయి. వీటి వల్ల డెంగ్యూ, మలేరియా, చికెన్ గున్యా వంటి రోగాలు వ్యాపించే ప్రమాదం ఉంది. చాలామంది దోమలను తరిమికొట్టడానికి ఆల్అవుట్, గుడ్నైట్ మ్యాట్లు, కెమికల్ స్ప్రేలు లేదా కాయిల్స్ వాడుతుంటారు.
అయితే ఈ రసాయన ఉత్పత్తుల నుంచి వచ్చే పొగ, వాసన వల్ల శ్వాసకోశ సమస్యలు, ఆస్తమా, అలర్జీలు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి దీనికి ప్రత్యామ్నాయం లేదా అంటే.. కచ్చితంగా ఉంది. మన ఇంట్లోనే నాచురల్ గా పెంచుకునే కొన్ని ఇండోర్ మొక్కలు ఈ దోమలకు కోలుకోలేని షాక్ ఇస్తాయి. ఈ మొక్కల నుంచి వచ్చే ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ సువాసన మనకు ఆహ్లాదాన్ని ఇస్తే, దోమలకు మాత్రం భరించలేని కారంగా మారుతుంది. వర్షాకాలంలో మీ ఇంటిని దోమల ఫ్రీ జోన్గా మార్చే ఆ అద్భుతమైన మొక్కల వివరాలు గమనిస్తే..
1. తులసి
మన భారతీయ ఇళ్లలో తులసి మొక్క లేని ఇల్లు ఉండదనడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. కేవలం ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత మాత్రమే కాకుండా తులసికి ఒక అద్భుతమైన కీటక నివారిణి శక్తి ఉంది. తులసి ఆకుల నుంచి వెలువడే ఘాటైన సహజమైన సువాసన దోమలకు, ఈగలకు అస్సలు పడదు. ఈ ఆకులను కొద్దిగా నలిపి కిటికీల దగ్గర లేదా ఇంట్లో ఉంచితే ఆ వాసనకు దోమలు దరిదాపుల్లోకి కూడా రావు. తులసి మొక్కకు తగినంత సూర్యరశ్మి తగిలేలా చూసుకుంటే ఇది చాలా బాగా పెరుగుతుంది.
2. లెమన్ గ్రాస్
మార్కెట్లో దొరికే దోమల నివారణ ఉత్పత్తులలో వాడే 'సిట్రోనెల్లా' నూనెను ఈ లెమన్ గ్రాస్ నుంచే తయారుచేస్తారు. దీనిలోని సిట్రస్ లేదా నిమ్మ లాంటి వాసన దోమల మోషన్ సెన్సార్లు, ఘ్రాణ శక్తిని గందరగోళానికి గురిచేస్తుంది. దీనివల్ల దోమలు ఇంట్లోకి రాకుండా అడ్డుకట్ట పడుతుంది. దీనిని బాల్కనీలలో లేదా కాంతి బాగా వచ్చే కిటికీల పక్కన కుండీలలో సులభంగా పెంచుకోవచ్చు.
3. పుదీనా
పుదీనా అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది దాని చల్లదనంతో కూడిన వాసన. పుదీనా ఆకులలో 'మెంథాల్' అనే సమ్మేళనం ఉంటుంది. ఈ మెంథాల్ వాసన దోమలు, చీమలు, ఇతర కీటకాలకు అస్సలు నచ్చదు. కిచెన్ విండో పక్కన లేదా చిన్న కుండీలో కొద్దిగా తడి నేల ఉంటే చాలు, పుదీనా చాలా వేగంగా అల్లుకుంటుంది. ఆకులను కొద్దిగా నలిపి గది మూలల్లో ఉంచడం ద్వారా మంచి ఎయిర్ ఫ్రెష్నర్లా కూడా పనిచేస్తుంది.
4. లావెండర్
లావెండర్ చూడటానికి ఎంత అందంగా ఉంటుందో, దాని సువాసన మనస్సును అంత ప్రశాంతంగా మారుస్తుంది. అయితే ఈ సువాసనే దోమలకు పెద్ద శత్రువు. లావెండర్లో ఉండే 'లినలూల్' అనే సమ్మేళనం దోమలను, ఈగలను తరిమికొడుతుంది. ఇంట్లో మంచి గాలి, వెలుతురు ధారాళంగా వచ్చే ప్రదేశాల్లో ఈ మొక్కను ఉంచితే ఇల్లు సువాసనభరితంగా మారడమే కాకుండా దోమల బెడద నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.
5. బంతి, రోజ్మేరీ
బంతి పూలు కేవలం ఇంటి అలంకరణకే కాకుండా తోటల్లో, ఇళ్లలో వచ్చే తెగుళ్లను, దోమలను దూరంగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. బంతి ఆకులు, పూల నుంచి వచ్చే ప్రత్యేకమైన వాసన దోమలకు నచ్చదు. అలాగే రోజ్మేరీ మొక్క నుంచి వచ్చే చెక్క లాంటి ఘాటైన సువాసన కూడా కీటకాలను నిరుత్సాహపరుస్తుంది. ఈ రెండింటిని బాల్కనీలలో పెంచుకోవడం వల్ల ఇంటికి అందంతో పాటు కీటకాల నుంచి రక్షణ కూడా లభిస్తుంది.
మొక్కల సంరక్షణ.. మీరు పాటించాల్సిన ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు
మొక్కలు పెంచడం ఒకెత్తయితే, వాటిని సరైన పద్ధతిలో నిర్వహించడం మరొకెత్తు. ఇండోర్ మొక్కలతో దోమల నివారణ సాధ్యపడాలంటే ఈ క్రింది జాగ్రత్తలు పాటించాలి.
నీరు నిల్వ ఉండనివ్వద్దు: కుండీల కింద ఉండే ప్లేట్లలో లేదా ట్రేలలో నీరు చేరితే వెంటనే పారబోయాలి. నిల్వ ఉన్న నీటిలోనే దోమలు గుడ్లు పెట్టి వేగంగా వృద్ధి చెందుతాయి.
సరైన ప్రదేశం ఎంచుకోండి: ఈ మొక్కలను గాలి, వెలుతురు వచ్చే కిటికీలు, ప్రధాన తలుపుల దగ్గర ఉంచాలి. అప్పుడే వాటి సువాసన గది అంతటా వ్యాపిస్తుంది.
ఆకులను నలపడం: తులసి, పుదీనా వంటి ఆకులను కొద్దిగా నలపడం వల్ల ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ విడుదలై వాసన మరింత ఎక్కువగా వస్తుంది.
ఈ మొక్కలతో పాటు ఇంటి పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం, కిటికీలకు మెష్లు అమర్చుకోవడం, డ్రైనేజీ ప్రాంతాల్లో నీరు నిలవకుండా చూసుకోవడం ద్వారా వర్షాకాలంలో దోమల బాధ వుండకుండా చూసుకోవచ్చు.