Chepala Ulli Karam: ఆదివారం అదిరిపోయే చేపల ఉల్లికారం..లొట్టలేస్తారు అంతే..
Chepala Ulli Karam: సండే వచ్చిందంటే కాస్త స్పెషల్గా, రుచిగా, స్పైషీగా, నాన్ వెజ్ తినాలనిపిస్తుంది. అందరికీ ఖాళీ దొరికేది సండేనే కాబట్టి. అందరూ ఎంజాయ్ చేసేలా మీ లంచ్లోకి అదిరిపోయే ఈ చేపల ఉల్లి కారం చేసుకోండి. ఒక మెతుకు కూడా మిగలదు. లొట్ట లేస్తారు.
చేపల ఉల్లి కారం రెసిపీ
సండే వచ్చిందంటే కాస్త స్పెషల్గా, రుచిగా, స్పైషీగా, నాన్ వెజ్ తినాలనిపిస్తుంది. అందరికీ ఖాళీ దొరికేది సండేనే కాబట్టి. అందరూ ఎంజాయ్ చేసేలా మీ లంచ్లోకి అదిరిపోయే ఈ చేపల ఉల్లి కారం చేసుకోండి. ఒక మెతుకు కూడా మిగలదు. లొట్ట లేస్తారు. రుచిగా అన్నం అంతా కూడా ఈ చేపల ఉల్లి కారంతోనే తినేస్తారు. మరి ఎలా చేసుకోవాలో రెసీపీ చూసేయండి.
చేపలకు మసాలా మారినేషనే అసలైన రుచి
సుమారు 500 గ్రాముల అంటే అర కేజీ చేప ముక్కలు తీసుకోవాలి. ముందుగానే చేపలకు ఉప్పుని బాగా పట్టించి ఆ తర్వాత శుభ్రంగా కడిగి తీసుకోవాలి. అలాగే చేపల్ని కడిగాక నీళ్లు ఏమీ లేకుండా మొత్తం నీళ్లను పడేయాలి. ఇప్పుడు ఈ చేప ముక్కలకి కొంచెం ఉప్పు కారాన్ని పట్టించాలి. ఒక టీ స్పూన్ కారం అలాగే అర టీ స్పూన్ ధనియాల పొడిని మరో అర టీ స్పూన్ ఉప్పుని చిటికెడంత పసుపుని తీసుకొని అన్నిటికీ బాగా పట్టించాలి. కొంచెం కొంచెంగా ఉప్పు కారం ధనియాల పొడిని తీసుకొని ముందుగా చేప ముక్కలకు బాగా పట్టించాలి.
ఉప్పు కారం ధనియాల పొడిని ముందుగా చేప ముక్కలకు పట్టించడం వలన చేప ముక్క అనేది లోపలి వరకు కూడా ఆ రుచి అనేది బాగా తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఇలా అన్ని చేప ముక్కలకు బాగా పట్టించాలి. ఒక 10, 15 నిమిషాలు వీటిని ఇలాగే వదిలేయాలి. మీకు టైం ఉంటే ఇలా ఉప్పు కారం పట్టించాక గంట రెండు గంటలైనా పక్కన పెట్టొచ్చు.
మసాలా పొడి, ఉల్లిపాయ పేస్ట్
ఇప్పుడు ఇంకొక పాన్ ని తీసుకొని ఇందులోకి అర టీ స్పూన్ మెంతులను అర టీ స్పూన్ జీలకర్రను అలాగే రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాలను తీసుకొని లో ఫ్లేమ్ లో వీటిని దోరగా వేపండి. తర్వాత వాటిని మిక్సీ పట్టి పొడి చేసుకోండి.
ఈలోగా రెండు మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలను గ్యాస్ పైన కాల్చుకోవాలి. ఉల్లిపొట్టు బాగా కాలిపోయేంత వరకు కాల్చి ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకొని చల్లాక పేస్ట్ చేసుకోండి. అందులోనే కాసింత అల్లం, వెల్లుల్లి వేసి మెత్తగా రుబ్బండి.
ఉల్లికారం గ్రేవీ రెడీ
ఇప్పుడు చేపల ఉల్లి కారం చేయడానికి మళ్లీ ఇదే పాన్ లోకి ఒక మూడు నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర అలాగే కొన్ని కరివేపాకు రెబ్బల్ని తీసుకొని దోరగా ఫ్రై చేయండి. ఇప్పుడు ఇందులోకి ఉల్లిపాయ పేస్ట్, అందులోనే సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని వేసుకోవాలి. ఆయిల్ సపరేట్ అయ్యేంతవరకు ఫ్రై చేయండి. ఇదే టైం లో గ్రైండ్ చేసిన 2 టమాటాల పేస్ట్ ని అందులోనే వేసేయండి. పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెండు టీ స్పూన్ల కారం, గ్రైండ్ చేసిన ధనియాల పొడి కూడా వేసి బాగా కలపండి. ఈ గ్రేవీ పేస్ట్ అనేది మరీ ముద్దగా, మరీ నీళ్లలాగా ఉండకూడదు. మీడియంగా ఉండాలి.
10 నిమిషాల్లో ఘుమఘుమలాడే చేపల ఉల్లికారం రెడీ
ఇప్పుడు చేప ముక్కల్ని వేసుకోవాలి, మంటను లో ఫ్లేమ్ లో పెట్టి ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు బాగా ఉడికించండి. మూడు నిమిషాల తర్వాత మరోవైపు తిప్పి ఉడికించండి. చేపలను ఎక్కువ మారినేషన్ చేయడం వల్ల ఉడకడానికి ఎక్కువ టైం పట్టదు. ఒక 10 నిమిషాల్లో అయిపోతుంది. కొంచెం కొత్తిమీర చల్లుకుంటే సరి. కొంచెం పుల్లగా కావాలంటే పైన నిమ్మరసం వేసుకుంటే చాలు. నోరూరించే చేపల ఉల్లికారం రెడీ.