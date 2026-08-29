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Pulao Tips: బిగినర్స్ కోసం.. పలావ్ పొడిపొడిగా రావాలంటే ఇలా చేయండి

life Aug 29 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Getty
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పలావ్ ముద్దగా అయిపోతుందా?

పలావ్ లేదా బిర్యానీ చేసినప్పుడు అన్నం ఎక్కువగా ఉడికి ముద్దగా అయిపోతోందని బాధపడుతున్నారా? అయితే ఈ టిప్స్ ఫాలో అయిపోండి.

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బియ్యాన్ని నానబెట్టడం మర్చిపోవద్దు

పలావ్ చేయడానికి 20 నిమిషాల ముందు బియ్యాన్ని నానబెట్టండి. ఇలా చేయడం వల్ల బియ్యం గింజలు పొడవుగా, విడివిడిగా వస్తాయి.
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చల్లటి నీళ్లు అస్సలు వాడొద్దు!

బియ్యం ఉడికించడానికి చల్లటి నీళ్లు పోయొద్దు. దానికి బదులుగా, బాగా మరుగుతున్న వేడి నీటిని మాత్రమే వాడాలి.
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పొడిపొడిగా రావాలంటే ఇదే ట్రిక్

వేడి నీళ్లు వాడటం వల్ల బియ్యం గింజలు ఒకదానికొకటి అంటుకోకుండా, పొడిపొడిగా ఉడుకుతాయి. నీళ్లు మరిగేటప్పుడు అందులో కొద్దిగా నిమ్మరసం లేదా నూనె వేస్తే మెతుకులు అంటుకోవు.

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ఇక పర్ఫెక్ట్ పలావ్ రెడీ!

ఈ సింపుల్ టిప్స్ పాటిస్తే చాలు. బిగినర్స్ చేసినా కూడా పొడిపొడిగా ఉండే పర్ఫెక్ట్ పలావ్‌ను ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.

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