Pulao Tips: బిగినర్స్ కోసం.. పలావ్ పొడిపొడిగా రావాలంటే ఇలా చేయండి

పలావ్ లేదా బిర్యానీ చేసినప్పుడు అన్నం ఎక్కువగా ఉడికి ముద్దగా అయిపోతోందని బాధపడుతున్నారా? అయితే ఈ టిప్స్ ఫాలో అయిపోండి.
వేడి నీళ్లు వాడటం వల్ల బియ్యం గింజలు ఒకదానికొకటి అంటుకోకుండా, పొడిపొడిగా ఉడుకుతాయి. నీళ్లు మరిగేటప్పుడు అందులో కొద్దిగా నిమ్మరసం లేదా నూనె వేస్తే మెతుకులు అంటుకోవు.
ఈ సింపుల్ టిప్స్ పాటిస్తే చాలు. బిగినర్స్ చేసినా కూడా పొడిపొడిగా ఉండే పర్ఫెక్ట్ పలావ్ను ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.
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