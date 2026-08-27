పరోటాలు వేడిగా ఉన్నప్పుడు టేస్టీగా ఉండి, ఆరిపోయిన తర్వాత గట్టిగా రబ్బరులా సాగుతున్నాయా? అయితే.. పిండి కలిపేటప్పుడు ఈ తప్పులు చేయకూడదు.
పరోటాలు చేసేటప్పుడు లేదా పిండిలో పొరలు వేసేటప్పుడు నెయ్యికి బదులుగా నూనె (Oil) వాడండి. నూనె వాడటం వల్ల పరోటాలు ఎక్కువసేపు మెత్తగా ఉంటాయి.
ఒకవేళ మీరు పరోటాలకు నెయ్యి వాడితే, అవి వేడిగా ఉన్నప్పుడు రుచిగా ఉంటాయి. కానీ పరోటా చల్లారగానే నెయ్యి గడ్డకడుతుంది. దానివల్ల పరోటా కూడా గట్టిగా (Stiff) బిరుసెక్కిపోతుంది.
పరోటా పిండి కలిపేటప్పుడు, అలాగే దాన్ని పొరలుగా చేసేటప్పుడు నూనె వాడండి. దీనివల్ల పరోటా చల్లారిన తర్వాత కూడా దూదిలా మెత్తగా ఉంటుంది. పొరలు కూడా సులభంగా విడివస్తాయి.
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