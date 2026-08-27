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Paratha: పరోటా రబ్బరులా సాగుతుందా? ఇలా చేస్తే దూదిలా మెత్తగా వస్తాయి

food-life Aug 27 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:ai
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పరోటాలు మెత్తగా రావట్లేదా?

పరోటాలు వేడిగా ఉన్నప్పుడు టేస్టీగా ఉండి, ఆరిపోయిన తర్వాత  గట్టిగా రబ్బరులా సాగుతున్నాయా? అయితే.. పిండి కలిపేటప్పుడు ఈ తప్పులు చేయకూడదు. 

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నెయ్యి కంటే నూనె బెస్ట్!

పరోటాలు చేసేటప్పుడు లేదా పిండిలో పొరలు వేసేటప్పుడు నెయ్యికి బదులుగా నూనె (Oil) వాడండి. నూనె వాడటం వల్ల పరోటాలు ఎక్కువసేపు మెత్తగా ఉంటాయి.

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నెయ్యి వాడితే ఏమవుతుంది?

ఒకవేళ మీరు పరోటాలకు నెయ్యి వాడితే, అవి వేడిగా ఉన్నప్పుడు రుచిగా ఉంటాయి. కానీ పరోటా చల్లారగానే నెయ్యి గడ్డకడుతుంది. దానివల్ల పరోటా కూడా గట్టిగా (Stiff) బిరుసెక్కిపోతుంది.

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మెత్తటి పరోటా సీక్రెట్ ఇదే!

పరోటా పిండి కలిపేటప్పుడు, అలాగే దాన్ని పొరలుగా చేసేటప్పుడు నూనె వాడండి. దీనివల్ల పరోటా చల్లారిన తర్వాత కూడా దూదిలా మెత్తగా ఉంటుంది. పొరలు కూడా సులభంగా విడివస్తాయి.

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ఇక ఇంట్లోనే హోటల్ స్టైల్ పరోటా!

నెక్స్ట్ టైమ్ పరోటా చేసేటప్పుడు ఈ చిన్న ట్రిక్ ఫాలో అయి చూడండి. పొరలు పొరలుగా ఉండే మెత్తటి పరోటాలు తినడానికి రెడీ!

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