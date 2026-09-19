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- Reliance Smart Bazaar : MRP కంటే తక్కువకే సరుకులు..! స్మార్ట్ బజార్ లో ఏ వస్తువు ఎలా కొంటే లాభమో తెలుసా?
Reliance Smart Bazaar : MRP కంటే తక్కువకే సరుకులు..! స్మార్ట్ బజార్ లో ఏ వస్తువు ఎలా కొంటే లాభమో తెలుసా?
నెలవారీ సరుకుల ఖర్చు తగ్గించుకోవాలంటే అవసరమైన వస్తువులనే లిస్ట్ రాసుకుని కొనడం ముఖ్యం. రిలయన్స్ స్మార్ట్ బజార్ లాంటి స్టోర్లలో వచ్చే ఆఫర్లను పోల్చి చూసుకుని, తెలివిగా వాడుకుంటే చాలా డబ్బు ఆదా చేయొచ్చు.
నెలవారీ బడ్జెట్ తగ్గించే సూపర్ షాపింగ్ టిప్స్
మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ బడ్జెట్లో సరుకుల ఖర్చే ఎక్కువ. బియ్యం, పప్పులు, నూనె, చక్కెర, మసాలాలు, సబ్బులు, షాంపూలు ఇలా నెలవారీ లిస్ట్ పెద్దగానే ఉంటుంది. అందుకే ఏ వస్తువు తక్కువ ధరకు దొరికినా నెలాఖరుకు మంచి మొత్తమే మిగులుతుంది. రిలయన్స్ స్మార్ట్ బజార్ (Reliance SMART Bazaar) లాంటి పెద్ద సూపర్ మార్కెట్లలో వచ్చే ఆఫర్లను కరెక్ట్గా వాడుకుంటే ఇంటి ఖర్చులను ఈజీగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు.
ముందుగా ఇంట్లోకి అవసరమైన వస్తువులే కొనండి
రిలయన్స్ స్మార్ట్ బజార్లో షాపింగ్ చేసేటప్పుడు, ముందుగా ఇంట్లోకి నిజంగా ఏం కావాలో లిస్ట్ రాసుకోవడం ముఖ్యం. బియ్యం, పప్పులు, నూనె, పిండి, చక్కెర, ఉప్పు లాంటి రోజువారీ వస్తువులను ముందుగా కొనండి. ఇంట్లో ఏమున్నాయో చూసుకుని, లేనివి మాత్రమే లిస్ట్లో చేర్చండి. కేవలం "ఆఫర్ ఉంది కదా" అని అవసరం లేనివి కొంటే, వచ్చే డిస్కౌంట్ కంటే మీ జేబుకు చిల్లే ఎక్కువ పడుతుంది.
బియ్యం, నూనె బల్క్గా కొంటే నిజంగానే లాభమా?
బియ్యం, వంట నూనె లాంటివి మనం రోజూ వాడే వస్తువులు. కాబట్టి ఆఫర్లు ఉన్నప్పుడు నెల మొత్తానికి సరిపడా కొనుక్కోవడం మంచిది. స్మార్ట్ బజార్లో ఇటీవల జరిగిన సేల్స్లో బియ్యం, నూనె కలిపి కాంబో ఆఫర్లు ఇచ్చారు. అయితే కేవలం కాంబో ధరను మాత్రమే చూడకండి. కిలో లేదా లీటరుకు అసలు ధర ఎంత పడుతుందో లెక్కేసుకుని, బయట షాపులతో పోల్చి చూసుకున్నాకే కొనండి.
Buy 2 Get 1 లాంటి ఆఫర్లను ఎలా వాడుకోవాలి?
స్మార్ట్ బజార్ లో బిస్కెట్లు, చాక్లెట్లు, ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్ మీద తరచుగా "Buy 2 Get 1" లాంటి ఆఫర్లు కనిపిస్తుంటాయి. మీరు ఆ వస్తువులను ఇంట్లో రెగ్యులర్గా వాడితేనే ఇలాంటి ఆఫర్లు ఉపయోగపడతాయి. ఉదాహరణకు నెలకు రెండు ప్యాకెట్లు మాత్రమే అవసరమయ్యే వస్తువును, ఆఫర్ ఉందని మూడు కొంటే అది వృథా ఖర్చే అవుతుంది. కాబట్టి మీరు వాడే వేగం, ఎక్స్పైరీ డేట్ రెండూ చూసుకుని కొనండి.
సబ్బులు, షాంపూలు, డిటర్జెంట్లు కొనేటప్పుడు జాగ్రత్త
ఇంటికి వాడే వస్తువులపై డిస్కౌంట్లు వచ్చినప్పుడు డబ్బు ఆదా చేయడానికి మంచి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా డిటర్జెంట్లు, డిష్వాష్, సబ్బులు, షాంపూలు లాంటివి ఇంట్లో రోజూ వాడతారు కాబట్టి, పెద్ద ప్యాక్లు లేదా కాంబో ఆఫర్లు తీసుకుంటే లాభం. స్మార్ట్ బజార్లో ఇటీవల జరిగిన సేల్స్లో డిటర్జెంట్లు, షాంపూలతో పాటు హోమ్ అండ్ పర్సనల్ కేర్ వస్తువులపై భారీ డిస్కౌంట్లు ఇచ్చారు.
కేవలం 'Smart Price' ట్యాగ్ చూసి మోసపోకండి!
ఒక వస్తువు మీద "Smart Price" లేదా "ప్రత్యేక ఆఫర్ (Special Offer)" అని రాసి ఉండగానే, మార్కెట్లో అదే అతి తక్కువ ధర అని గుడ్డిగా నమ్మేయకండి. అదే వస్తువు ధరను మీ ఇంటి దగ్గరున్న కిరాణా కొట్టు, ఇతర సూపర్ మార్కెట్లు లేదా ఆన్లైన్ గ్రోసరీ యాప్స్లో పోల్చి చూడండి. ముఖ్యంగా కిలో, లీటరు లేదా 100 గ్రాముల ధర ఎంత పడుతుందో లెక్కేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కొన్నిసార్లు పెద్ద ప్యాక్ చూడ్డానికి లాభంగా అనిపించినా, విడిగా కొంటేనే తక్కువ పడొచ్చు.
నెలకు ఒకేసారి షాపింగ్ లిస్ట్ రాసుకుంటే డబ్బు ఆదా
మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలకు బాగా ఉపయోగపడే ట్రిక్ ఏంటంటే.. నెలవారీ సరుకుల లిస్ట్ రాసుకోవడం. ముందుగా ఇంట్లో ఏమున్నాయో చూసుకుని, రాబోయే 30 రోజులకు సరిపడా వస్తువులనే లిస్ట్లో రాసుకోండి. దీనివల్ల సడెన్గా కనిపించే ఆఫర్లకు టెంప్ట్ అయిపోయి, అవసరం లేనివి కొనే అలవాటు తగ్గుతుంది. పైగా నెల బడ్జెట్ను కూడా ముందే ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు.
కార్డులు, పేమెంట్ ఆఫర్లను కూడా చెక్ చేసుకోండి
కొన్నిసార్లు ఫలానా బ్యాంక్ కార్డు, డిజిటల్ పేమెంట్ లేదా స్టోర్ ప్రమోషన్ల ద్వారా అదనపు డిస్కౌంట్ దొరకొచ్చు. కానీ మినిమమ్ పర్చేజ్, మ్యాగ్జిమమ్ డిస్కౌంట్, ఏయే వస్తువులకు వర్తిస్తుంది లాంటి కండిషన్స్ కచ్చితంగా చదవాలి. కేవలం ఒక ఆఫర్ వాడుకోవడం కోసం అవసరం లేకపోయినా ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు చేయడం ఏమాత్రం పొదుపు అనిపించుకోదు.
చివరగా ఒక ముఖ్యమైన లెక్క!
రిలయన్స్ స్మార్ట్ బజార్లో నిజంగానే డబ్బు ఆదా అవుతుందా అని తెలుసుకోవాలంటే, "ఎంత డిస్కౌంట్ వచ్చింది?" అని కాకుండా "మొత్తం బిల్లు ఎంత తగ్గింది?" అనేది గమనించండి. బియ్యం, నూనె, పప్పులు, డిటర్జెంట్లు లాంటి రెగ్యులర్ వస్తువులపై సరైన ఆఫర్లను ఎంచుకుని, అవసరమైన మేరకే కొంటే నెలవారీ సరుకుల ఖర్చులో మంచి మార్పు కనిపిస్తుంది.
గమనిక : స్మార్ట్ బజార్ ధరలు, ఆఫర్లు ఆయా స్టోర్లు, ప్రాంతాలు, ఆఫర్ సమయాన్ని బట్టి మారొచ్చు. కొనేముందు ఆ స్టోర్లో ఉన్న ప్రస్తుత ధరలు, కండిషన్స్ చెక్ చేసుకోవడం ముఖ్యం.