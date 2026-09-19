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- Tirumala Facts : వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహానికి జుట్టు, గోర్లు పెరుగుతాయా? చెమట పడుతుందా?
Tirumala Facts : వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహానికి జుట్టు, గోర్లు పెరుగుతాయా? చెమట పడుతుందా?
తిరుమల ఆలయంలోని శ్రీవారి విగ్రహానికి జుట్టు పెరుగుతుందని, చేతులకు గోర్లు కూడా పెరుగుతాయని, శరీరానికి చెమట పడుతుందని, విగ్రహం మనిషి శరీరంలా మెత్తగా ఉంటుందంటారు… ఇందులో నిజమెంత?
తిరుమల శ్రీవారికి చెమట పడుతుందా?
Tirumala : తిరుమల అనగానే కోట్లాది మంది భక్తుల మనసులో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి రూపమే మెదులుతుంది. దేశంలోని మెజారిటీ హిందువులు తిరుమల వెంకటేశ్వరస్వామిని కలియుగ ప్రత్యక్షదైవంగా భావిస్తుంటారు... అందుకే నిత్యం లక్షలాదిమంది ఆయనను దర్శించుకుంటారు. కొందరు ఏడుకొండలపైకి కాలినడకన చేరుకుంటే.. మరికొందరు వాహనాల్లో చేరుకుంటారు. భక్తితో తలనీలాలు సమర్పించి స్వామిని దర్శించుకుంటారు... లడ్డూ ప్రసాదం స్వీకరించి తరిస్తుంటారు. కొన్నిసార్లు గంటలు, ఇంకొన్నిసార్లు రోజుల తరబడి క్యూలైన్ లో వేచివుండి కేవలం సెకన్ల పాటు స్వామి దివ్యమంగళ రూపాన్ని దర్శించుకుని తరిస్తుంటారు.
ఇలా తిరుమల గర్భాలయంలోని శ్రీవారి మూలవిరాట్ ను భక్తులు క్షణాల పాటే చూస్తారు... ఈ క్రమంలో ఆయన ఒక్కొక్కరికీ ఒక్కోలా కనిపిస్తారు. ఇలా వివిధ రూపాల్లో దర్శనమిచ్చే స్వామి గురించి వివిధ రకాల ప్రచారాలున్నాయి. ఇందులో ఒకటే తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహానికి వెంట్రుకలు, గోర్లు పెరుగుతాయని, చెమట పడుతుందనే ప్రచారం. మరికొందరు స్వామివారి విగ్రహం మనిషి శరీరంలా మెత్తగా ఉంటుందని కూడా చెబుతుంటారు. మరి ఇలాంటి ప్రచారాల్లో నిజమెంత? తెలుసుకుందాం.
నిజంగానే శ్రీవారి విగ్రహానికి జుట్టు పెరుగుతుందా?
తిరుమల ఆలయ మాజీ ప్రధాన అర్చకులు, ఆగమశాస్త్ర సలహాదారు రమణ దీక్షితులు ఈ తరహా ప్రచారాలపై అనేక ఇంటర్వ్యూల్లో వివరణ ఇచ్చారు. ఆలయంలో స్వామివారి నిత్య కైంకర్యాలను సుదీర్ఘకాలం దగ్గరగా చూసిన వ్యక్తిగా ఆయనకు ఈ విషయాలపై అనుభవం ఉంది... అందుకే ఆయన మాటలు నిజమని నమ్మాల్సిందే.
రమణ దీక్షితులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. స్వామివారి మూలవిరాట్కు వెనుక భాగంలో ఉంగరాలు తిరిగిన జుట్టు ఉండటం నిజమే... కానీ అవి మనిషి వెంట్రుకల్లా ఉంటాయని, పెరుగుతూ ఉంటాయనడంలో నిజం లేదు. ఇక చేతికి గోర్లు పెరుగుతాయని, విగ్రహానికి చెమట పడుతుందన్న ప్రచారం కూడా వాస్తవం కాదని పేర్కొన్నారు. ఇవన్నీ మానవ శరీరానికి సంబంధించిన సహజ లక్షణాలు మాత్రమేనని, వాటిని శ్రీవారి విగ్రహానికి ఆపాదించడం సరైనది కాదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
మరి ఇలాంటి ప్రచారాలు ఎలా వచ్చాయి?
శ్రీవారి మూలవిరాట్ను సాధారణ భక్తుడు చాలా దగ్గరగా, ఎక్కువసేపు పరిశీలించే అవకాశం ఉండదు. నిత్యం భారీ సంఖ్యలో భక్తులు దర్శనానికి వస్తుంటారు. ప్రతి ఒక్కరూ స్వామివారిని కొన్ని సెకన్లపాటు మాత్రమే చూడగలరు. అంతేకాదు గర్భాలయంలోని వెలుతురు, అలంకరణలు, పుష్పాలు, ఆభరణాలు, వస్త్రాలు వంటి అంశాల మధ్య భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుంటారు. దీంతో ఒక్కొక్కరికి స్వామివారి రూపం ఒక్కో విధంగా కనిపించవచ్చు. ఈ అనుభూతులకు తోడు వినిపించే మాటలు, తరతరాలుగా ప్రచారంలో ఉన్న కథనాలు కలిసి కొన్ని నమ్మకాలు బలపడే అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటివే స్వామివారికి వెంట్రుకలు, గోర్లు పెరగడం, చెమట పట్టడం వంటివి.
మూలవిరాట్ అంటే ఏమిటి?
తిరుమల ఆలయంలో శ్రీవారి మూలవిరాట్కు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉంది. ఆలయంలోని ప్రధాన గర్భగుడిలో ప్రతిష్ఠితమైన స్వామివారి విగ్రహాన్నే మూలవిరాట్గా వ్యవహరిస్తారు. నిత్య పూజలు, సేవలు, అలంకారాలు ఈ ప్రధాన విగ్రహానికే జరుగుతాయి. భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకునే సమయంలో ఎక్కువగా చూసేది ఈ మూలవిరాట్నే. రోజులో వివిధ సేవలు, అలంకరణల సమయంలో శ్రీవారి రూపం భిన్నంగా కనిపించవచ్చు. అందుకే స్వామివారి అలంకరణలు, సేవలకు తిరుమల ఆలయ సంప్రదాయాల్లో ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.
తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం కేవలం ఒక సాధారణ ఆలయ దర్శనంలా కాకుండా ప్రత్యేక ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిగా భక్తులు భావిస్తారు. స్వామివారి దర్శనం కోసం ముందుగానే టోకెన్లు, ప్రత్యేక దర్శన టికెట్లు లేదా ఇతర ఏర్పాట్లను అనుసరించి భక్తులు తిరుమలకు వస్తుంటారు. అయితే భారీ రద్దీ ఉండే రోజుల్లో దర్శనానికి ఎక్కువ సమయం పట్టవచ్చు... అయినా ఓపికగా వేచివుండి ఆ స్వామిని దర్శించుకుని భక్తిపారవశ్యానికి లోనవుతుంటారు.
తిరుమల లడ్డుకు ప్రత్యేక స్థానం
తిరుమల యాత్రలో తలనీలాలు సమర్పించడం కూడా ప్రముఖమైన ఆచారంగా కొనసాగుతోంది. భక్తులు తమ మొక్కుబడిలో భాగంగా తలను గీయించుకుని శ్రీవారికి కేశ సమర్పణ చేస్తారు. తిరుమలలో కేశకండన కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి. శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించడం వెనుక భక్తుల విశ్వాసం, మొక్కుబడి ప్రధాన కారణంగా ఉంటుంది. అందుకే తిరుమల యాత్రకు వచ్చే అనేక మంది భక్తులు దర్శనంతో పాటు కేశ సమర్పణ కూడా చేస్తుంటారు.
తిరుమల అంటే శ్రీవారి దర్శనంతో పాటు లడ్డూ ప్రసాదం కూడా గుర్తుకు వస్తుంది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం భక్తులకు శ్రీవారి ప్రసాదంగా లడ్డూలను అందిస్తోంది. శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం తిరుమల ఆలయంతో ముడిపడిన ప్రత్యేక సంప్రదాయంగా భక్తుల్లో ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందింది. దర్శనం పూర్తయిన తర్వాత లడ్డూ ప్రసాదాన్ని తీసుకెళ్లడం చాలామంది భక్తుల యాత్రలో ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా ఉంటుంది.
కొన్ని క్షణాల దర్శనం.. జీవితాంతం గుర్తుండే అనుభూతి
తిరుమలకు వెళ్లే ప్రతి భక్తుడికి శ్రీవారి మూలవిరాట్ను చాలా సేపు పరిశీలించే అవకాశం ఉండకపోవచ్చు. రద్దీ కారణంగా దర్శనం కొన్ని క్షణాలకే పరిమితమవుతుంది. అయినప్పటికీ ఆ కొద్ది సమయాన్నే భక్తులు ఎంతో పవిత్రమైన అనుభూతిగా భావిస్తారు. అందుకే శ్రీవారి రూపం గురించి ఎన్నో కథనాలు, అనుభవాలు, విశ్వాసాలు తరతరాలుగా వినిపిస్తూ వస్తున్నాయి.
అయితే విశ్వాసం ఒక విషయం.. నిర్ధారిత వాస్తవం మరో విషయం. తిరుమల వంటి అత్యంత పవిత్రమైన క్షేత్రానికి సంబంధించిన విషయాలను తెలుసుకునేటప్పుడు అధికారిక సమాచారం, ఆలయ సంప్రదాయాలు, అందుబాటులో ఉన్న ఆధారాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం మంచిది.
తిరుమల శ్రీవారిపై భక్తుల విశ్వాసం మాత్రం ఇలాంటి ప్రచారాలకు అతీతమైనది. స్వామివారి దర్శనం కోసం కొండెక్కే ప్రతి భక్తుడికి ఆ కొద్ది క్షణాల దర్శనమే ఒక ప్రత్యేకమైన ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిగా నిలుస్తుంది.