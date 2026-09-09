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- 80s Look Prompt: ఇన్స్టాగ్రామ్ను ఊపేస్తున్న కొత్త AI ట్రెండ్.. ఒక్క క్లిక్తో 1980ల్లో బాలీవుడ్ హీరో, హీరోయిన్లా మీరు మారిపోవచ్చు!
80s Look Prompt: ఇన్స్టాగ్రామ్ను ఊపేస్తున్న కొత్త AI ట్రెండ్.. ఒక్క క్లిక్తో 1980ల్లో బాలీవుడ్ హీరో, హీరోయిన్లా మీరు మారిపోవచ్చు!
80s Look Prompt: చాట్జీపీటీ సాయంతో 1980ల నాటి వింటేజ్ ఫోటోలను క్రియేట్ చేస్తూ ఇన్స్టాగ్రామ్లో నెటిజన్లు ట్రెండ్ చేస్తున్నారు. మరి మీ ఫోటోలతో 1980ల నాటి ఫోటోలను ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసా? ఆ వివరాలు మీకోసం.
ఇన్స్టాలో 80s వైరల్ పిక్స్ చూశారా? మీ ఒరిజినల్ ఫేస్తో AI ఫోటోస్ ఎలా చేయాలంటే..
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) మన పాత జ్ఞాపకాలను మళ్ళీ గుర్తుచేయడంలో సరికొత్త విప్లవం వచ్చిందనే చెప్పాలి. ప్రస్తుతం ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫీడ్లు, స్టోరీస్ నిండా 1980ల కాలం నాటి పోర్ట్రెయిట్ ఫోటోలే కనిపిస్తున్నాయి. ఇవి మామూలు వింటేజ్ ఫిల్టర్లు వేసిన ఫోటోలు కావు. నెటిజన్లు తమ ఫోటోలను చాట్జీపీటీలో అప్లోడ్ చేసి, 80ల నాటి హెయిర్స్టైల్, బట్టలు, ఆభరణాలు, బ్యాక్గ్రౌండ్, ఫిల్మ్ టెక్స్చర్తో కొత్తగా క్రియేట్ చేయమని అడుగుతున్నారు.
ఈ ట్రెండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో బాగా వైరల్ అవ్వడానికి ఒక ముఖ్యమైన కారణం ఉంది. యూజర్లు తాము వాడిన ప్రాంప్ట్లను స్టోరీస్లో షేర్ చేస్తూ, "యాడ్ యువర్స్" స్టిక్కర్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. దీంతో వారి ఫ్రెండ్స్, ఫాలోవర్స్ కూడా ఉత్సాహంగా తమ 80ల నాటి పోర్ట్రెయిట్లను తయారు చేసుకుంటున్నారు. నాలుగు దశాబ్దాల క్రితం మనం ఉంటే ఎలా ఉండేవాళ్లమో ఊహించుకోవడం నెటిజన్లకు భలే మజా ఇస్తోంది.
కేవలం కలర్ మార్చడం కాదు.. నాటి కాలాన్ని రీక్రియేట్ చేయడం
ఈ ఏఐ ట్రెండ్లో వస్తున్న ఫోటోలు చాలా వైవిధ్యంగా ఉన్నాయి. కొన్ని ఫోటోలు రాయల్ బాలీవుడ్ పోర్ట్రెయిట్స్లా ఉంటే, మరికొన్ని పాత ఫ్యామిలీ ఆల్బమ్స్, మ్యాగజైన్ కవర్స్, లేదా వింటేజ్ ఫిల్మ్ స్టిల్స్లా కనిపిస్తున్నాయి. వార్మ్ లైటింగ్, కాస్త తగ్గిన కలర్స్, సాఫ్ట్ ఫోకస్, పాతకాలపు టెక్స్చర్ ఈ ఫోటోలకు అసలైన వింటేజ్ లుక్ ఇస్తున్నాయి.
భారతీయ శైలి ఫోటోల కోసం 80ల నాటి ప్రసిద్ధ డిజైన్లను వాడుతున్నారు. మహిళలకు రంగురంగుల చీరలు, కర్లీ హెయిర్స్టైల్స్, పెద్ద ఆభరణాలు ఉపయోగిస్తుంటే, పురుషులకు లూజ్ షర్టులు, హై-వేస్ట్ ట్రాజర్లు, పెద్ద మీసాలు వింటేజ్ లుక్ ఇస్తున్నాయి. ఈ రోజుల్లో దిగిన సెల్ఫీపై ఫిల్టర్ వేయడం కంటే, నిజంగానే 1980ల్లో తీసిన ఫోటోలా అనిపించడమే ఈ ట్రెండ్ సాధించిన అసలైన విజయం.
ఫేస్ మారకుండా జాగ్రత్తలు.. ప్రాంప్ట్ల సీక్రెట్ ఇదే
ఈ ఎడిటింగ్లో మీ ముఖం పూర్తిగా మారిపోకుండా చూసుకోవడమే అసలైన ట్రిక్. ఫోటోను మార్చేటప్పుడు మీ అసలు ముఖకవళికలు, స్కిన్ టోన్, ఐడెంటిటీ అలాగే ఉండేలా చాట్జీపీటీకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నారు. దీనివల్ల సబ్జెక్ట్ డ్రెస్, హెయిర్స్టైల్, బ్యాక్గ్రౌండ్ మారినా, మీ ముఖం మాత్రం మీలాగే గుర్తుపట్టేలా ఉంటుంది.
చాట్జీపీటీ ఫోటోను పూర్తిగా వేరే వ్యక్తిలా మార్చకుండా ఉండటానికి, "నా ముఖ ఆకారాన్ని లేదా స్ట్రక్చర్ను మార్చవద్దు" అని యూజర్లు ప్రాంప్ట్లో స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. దీంతో ఫోటో పాత కాలానిదే అయినా, అందులో ఉన్నది మీరేనని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.
మీ ఊహకే పరిమితి.. రకరకాల 80ల డిజైన్లు
యూజర్ ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆధారంగా ఫోటో స్టైల్ పూర్తిగా మారిపోతుంది. ఊరికే "80ల కాలం నాటి ఫోటోలా మార్చు" అని చెప్పకుండా, ఇండియన్ స్టూడియో పోర్ట్రెయిట్, బాలీవుడ్ లుక్, ఫ్యామిలీ ఆల్బమ్, వింటేజ్ వెడ్డింగ్ ఫోటో, లేదా డిస్కో సెట్టింగ్ అని స్పష్టంగా చెప్తున్నారు.
మరికొందరు జిమ్, బీచ్, లేదా బర్త్డే పార్టీ బ్యాక్గ్రౌండ్లను ఎంచుకుంటున్నారు. ఒకే ఫోటోను ఒకసారి సినిమాటిక్ లుక్లో, ఇంకోసారి పాత ఫ్యామిలీ పిక్లా మార్చుకునే వీలుండటంతో ప్రతీ ఒక్కరూ తమకు నచ్చినట్లు రీక్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు.
చాట్జీపీటీ లో 80ల ఫోటోలు ఎలా చేయాలి?
ఈ ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్. ముందుగా మీ ముఖం స్పష్టంగా కనిపించే మంచి ఫోటోను ఎంచుకుని, చాట్జీపీటీలో అప్లోడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మీకు ఎలాంటి 80ల లుక్ కావాలో వివరిస్తూ ప్రాంప్ట్ రాయాలి. ఒకవేళ మొదటి ప్రయత్నంలో సరైన లుక్ రాకపోతే, మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేయమని కోరవచ్చు. బట్టలు, హెయిర్స్టైల్, బ్యాక్గ్రౌండ్ వంటి చిన్న చిన్న వివరాలను ఒక్కొక్కటిగా సరిచేసుకోవచ్చు.
అయితే, ఏఐ క్రియేట్ చేసే ఫోటోల్లో చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఉండే అవకాశం ఉంది. వేళ్లు, బట్టల ప్యాటర్న్లు, ఆభరణాలు లేదా వెనుక ఉన్న అక్షరాలు కొన్నిసార్లు వింతగా రావచ్చు. అందుకే వీటిని అసలైన పాత ఫోటోలుగా కాకుండా కేవలం క్రియేటివ్ ఫోటోలుగానే చూడాలి. అలాగే ఇతరుల ప్రైవసీని దెబ్బతీసేలా ఫోటోలను వాడకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఈ ప్రాంప్ట్ తో మీరు ట్రై చేయండి మరి
1980s సినిమా హీరో/హీరోయిన్ లుక్ :
Transform my uploaded photo into an authentic 1980s Indian cinema portrait. Keep my exact facial identity, face shape, skin tone, eyes, nose, lips and natural facial features unchanged. Give me a glamorous 1980s Indian film-star hairstyle, period-accurate clothing, classic studio makeup, dramatic cinematic lighting and a vintage film-camera look. Add a beautiful old-fashioned Indian cinema studio background with warm colors, subtle film grain, soft focus, realistic analog photography, slightly faded colors and authentic 35mm film texture. Make it look like a rare original photograph taken in India in the year 1980, not a modern photo with a filter. Highly realistic, nostalgic, cinematic, 4K, no modern objects, no text.
1980s డిస్కో / పార్టీ లుక్
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