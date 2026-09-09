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- జెన్ జి, జెన్ ఆల్ఫా, జెన్ ఎక్స్, మిల్లీనియల్ తెలుసు.. ఈ బేబీ బూమర్స్, సైలెంట్ జనరేషన్ ఏంటి? మీ జనరేషన్ ఏది?
జెన్ జి, జెన్ ఆల్ఫా, జెన్ ఎక్స్, మిల్లీనియల్ తెలుసు.. ఈ బేబీ బూమర్స్, సైలెంట్ జనరేషన్ ఏంటి? మీ జనరేషన్ ఏది?
Gen Z (జెన్ జీ), Gen Alpha (జెన్ ఆల్ఫా), Millennials (మిల్లీనియల్స్), Gen X (జెన్ ఎక్స్), Baby Boomers (బేబీ బూమర్స్), Silent Generation (సైలెంట్ జనరేషన్) అనే పదాలకు అర్థమేంటో తెలుసా?
ఏ జనరేషన్ ను ఏమని పిలవాలి?
ప్రపంచంలో మనుషులను వారు పుట్టిన సంవత్సరం ఆధారంగా వివిధ తరాలుగా విభజించడం ఎప్పటినుంచో కొనసాగుతోంది. అయితే ఇటీవలి కాలంలో Gen Z (జెన్ జీ), Gen Alpha (జెన్ ఆల్ఫా), Millennials (మిల్లీనియల్స్), Gen X (జెన్ ఎక్స్) వంటి పదాలు బాగా పాపులర్ అయ్యాయి, తరచుగా వినిపిస్తున్నాయి... వీటిగురించి దాదాపు అందరికీ తెలుసు. మరి Baby Boomers (బేబీ బూమర్స్), Silent Generation (సైలెంట్ జనరేషన్) పదాలు ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఇవి కూడా కొన్ని జనరేషన్స్ ను సూచించే పదాలే.
ఒక్కో తరం ఒక ప్రత్యేకమైన కాలంలో పెరిగి పెద్దదవడంతో.. ఆ కాలంలోని సామాజిక పరిస్థితులు, ఆర్థిక పరిస్థితులు, టెక్నాలజీ, సంస్కృతి వారి ఆలోచనా విధానాలపై ప్రభావం చూపాయి. అందుకే ఒక్కో జనరేషన్కు ప్రత్యేకమైన పేరు వచ్చింది. అసలు ఈ జనరేషన్లు ఏవి? ఏ సంవత్సరాల్లో పుట్టిన వారిని ఏ తరానికి చెందినవారిగా పరిగణిస్తారు? బేబీ బూమర్స్, సైలెంట్ జనరేషన్ అంటే ఏమిటి? వాటి ప్రత్యేకత ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సైలెంట్ జనరేషన్ అంటే ఏమిటి?
సైలెంట్ జనరేషన్ (Silent Generation) లో సాధారణంగా 1928 నుంచి 1945 మధ్య జన్మించిన వారిని చేర్చుతారు. వీరు రెండో ప్రపంచ యుద్ధం, ఆర్థిక మాంద్యం వంటి తీవ్రమైన పరిస్థితుల ప్రభావం ఉన్న కాలంలో బాల్యం, యవ్వనాన్ని గడిపారు.
ఈ సైలెంట్ తరం ప్రజల్లో క్రమశిక్షణ, బాధ్యత, పొదుపు, స్థిరత్వం వంటివాటికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఉండేదని సాధారణంగా చెబుతారు. కుటుంబం, ఉద్యోగం, సామాజిక బాధ్యతలను ఎంతో ముఖ్యంగా భావించడం ఈ తరానికి చెందిన వ్యక్తుల్లో కనిపించే సాధారణ లక్షణాలు. వీరు పెరిగిన సమయంలో నేటి తరహాలో డిజిటల్ టెక్నాలజీ, ఇంటర్నెట్, సోషల్ మీడియా వంటివి అందుబాటులో లేవు. అందువల్ల వీరి జీవనశైలి ప్రస్తుత తరాలతో పోలిస్తే పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది.
బేబీ బూమర్స్ అంటే ఎవరు?
బేబీ బూమర్స్ (Baby Boomers) అనే పేరు రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత అనేక దేశాల్లో జననాల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగిన కాలంతో ముడిపడి ఉంది. సాధారణంగా 1946 నుంచి 1964 మధ్య జన్మించిన వారిని బేబీ బూమర్స్ గా పరిగణిస్తారు. వీరు పారిశ్రామిక అభివృద్ధి, ఆర్థిక వృద్ధి, టెలివిజన్ వంటి కొత్త మాధ్యమాల విస్తరణను చూస్తూ పెరిగారు.
ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం, కష్టపడి పనిచేయడం, కుటుంబ బాధ్యతలు, ఆర్థిక భద్రతకు ఈ బేబీ బూమర్స్ తరంవారు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తారని సాధారణంగా చెప్పబడుతుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగిన అనేక సామాజిక, రాజకీయ, సాంస్కృతిక మార్పులను ఈ తరం ప్రత్యక్షంగా చూసింది. టెక్నాలజీ విప్లవం ప్రారంభమైనప్పుడు వీరిలో చాలామంది ఇప్పటికే ఉద్యోగ, కుటుంబ జీవితంలో స్థిరపడిపోయి ఉండటం మరో ప్రత్యేకత.
జెన్ ఎక్స్ అంటే ఏమిటి?
Generation X లేదా Gen X (జెన్ ఎక్స్) లో సాధారణంగా 1965 నుంచి 1980 మధ్య జన్మించిన వారిని చేర్చుతారు. బేబీ బూమర్స్ తర్వాత వచ్చిన ఈ తరం డిజిటల్ ప్రపంచం దిశగా జరిగిన మార్పును ప్రత్యక్షంగా అనుభవించింది. టెలివిజన్, క్యాసెట్ ప్లేయర్లు, ల్యాండ్లైన్ ఫోన్లు వంటి పాత టెక్నాలజీతో పాటు కంప్యూటర్లు, మొబైల్ ఫోన్లు, ఇంటర్నెట్ వంటి కొత్త టెక్నాలజీలను కూడా ఈ తరం స్వీకరించింది. అందువల్ల వీరిని కొన్నిసార్లు పాత ప్రపంచం, కొత్త ప్రపంచం మధ్య వారధిగా కూడా అభివర్ణిస్తారు. స్వతంత్రంగా ఉండటం, ఉద్యోగం-వ్యక్తిగత జీవితానికి సమతుల్యత కోరుకోవడం, పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారగలగడం జెన్ ఎక్స్ తో అనుసంధానించే సాధారణ లక్షణాలు.
మిల్లినియల్స్ అంటే ఎవరు?
Millennials (మిల్లినియల్స్) లేదా Generation Y (జెన్ వై) గా పిలిచే ఈ తరంలో సాధారణంగా 1981 నుంచి 1996 మధ్య జన్మించిన వారిని చేర్చుతారు. కంప్యూటర్లు, ఇంటర్నెట్, మొబైల్ ఫోన్లు విస్తరిస్తున్న సమయంలో వీరు బాల్యం లేదా యవ్వనాన్ని గడిపారు. అందుకే డిజిటల్ టెక్నాలజీని స్వీకరించిన తొలి పెద్ద తరాల్లో మిల్లినియల్స్ ఒకటి. ఈమెయిల్, సోషల్ మీడియా, స్మార్ట్ఫోన్లు, ఆన్లైన్ షాపింగ్ వంటి మార్పులను వీరు ప్రత్యక్షంగా అనుభవించారు.
ఉద్యోగంలో కేవలం జీతం మాత్రమే కాకుండా పని చేసే వాతావరణం, కెరీర్లో ఎదుగుదల, వ్యక్తిగత జీవితం, కొత్త అనుభవాలకు కూడా ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం ఈ జెన్ వై తరంతో సాధారణంగా అనుసంధానించబడుతుంది. అయితే జెన్ వై లో కూడా దేశం, ప్రాంతం, కుటుంబ పరిస్థితులను బట్టి జీవనశైలి, ఆలోచనా విధానాల్లో గణనీయమైన తేడాలు ఉంటాయి.
జెన్ జెడ్ అంటే ఏమిటి?
Generation Z లేదా Gen Z (జెన్ జీ) లో సాధారణంగా 1997 నుంచి 2012 మధ్య జన్మించిన వారిని చేర్చుతారు. ఈ తరానికి ఇంటర్నెట్, స్మార్ట్ఫోన్లు, సోషల్ మీడియా కొత్త విషయాలు కావు. చిన్నప్పటి నుంచే డిజిటల్ ప్రపంచంతో పరిచయం ఉండటంతో వీరిని తరచుగా డిజిటల్ నేటివ్స్ గా పిలుస్తారు. YouTube (యూట్యూబ్), Instagram (ఇన్స్టాగ్రామ్), TikTok (టిక్ టాక్) వంటి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లు... ఆన్లైన్ విద్య, డిజిటల్ చెల్లింపులు, స్ట్రీమింగ్ సేవలు వీరి రోజువారీ జీవితంలో భాగంగా మారాయి.
సాంకేతిక సమాచారాన్ని వేగంగా తెలుసుకోవడం, ఆన్లైన్లో కమ్యూనికేట్ చేయడం, కొత్త టెక్నాలజీలను త్వరగా స్వీకరించడం ఈ జెన్ జీ తరానికి కనిపించే సాధారణ ధోరణులు. ఉద్యోగం విషయంలోనూ కేవలం సంప్రదాయ కెరీర్ మార్గాలకే పరిమితం కాకుండా క్రియేటివ్ రంగాలు, డిజిటల్ ఉద్యోగాలు, స్టార్టప్లు, ఫ్రీలాన్సింగ్ వంటి కొత్త అవకాశాల వైపు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
జెన్ ఆల్ఫా అంటే ఎవరు?
Generation Alpha లేదా Gen Alpha (జెన్ ఆల్ఫా) అనేది జెన్ జీ తర్వాత వచ్చిన తరం. సాధారణంగా 2013 నుంచి 2024/2025 ప్రాంతంలో జన్మించిన పిల్లలను ఈ తరంలో చేర్చే వర్గీకరణలు ఉన్నాయి. అయితే జెన్ ఆల్ఫా ప్రారంభ, ముగింపు సంవత్సరాల విషయంలో అందరూ ఒకే విధమైన తేదీలను ఉపయోగించరు.
ఈ తరం పూర్తిగా స్మార్ట్ఫోన్లు, టాబ్లెట్లు, స్ట్రీమింగ్, వాయిస్ అసిస్టెంట్లు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందుబాటులో ఉన్న ప్రపంచంలో పెరుగుతోంది. ఆన్లైన్ విద్య, డిజిటల్ గేమింగ్, వీడియో కంటెంట్, AI ఆధారిత సాధనాలు వీరి బాల్యంలోనే పరిచయం అవుతున్నాయి. అందువల్ల భవిష్యత్తులో విద్య, ఉద్యోగాలు, కమ్యూనికేషన్, వినోదం వంటి రంగాల్లో ఈ తరం తీసుకురాబోయే మార్పులు మరింత ఆసక్తికరంగా ఉండనున్నాయి.
ఈ జనరేషన్ల మధ్య అసలు తేడా ఏమిటి?
ఒక్కో జనరేషన్ను కేవలం పుట్టిన సంవత్సరం ఆధారంగా గుర్తించడం మాత్రమే ఈ పేర్ల ఉద్దేశం కాదు. వారు పెరిగిన కాలంలో చోటుచేసుకున్న టెక్నాలజీ మార్పులు, ఆర్థిక పరిస్థితులు, సామాజిక పరిణామాలు, రాజకీయ సంఘటనలు, విద్యా విధానాలు, సంస్కృతి వంటి అంశాలు వారి అనుభవాలను ప్రభావితం చేశాయి. ఉదాహరణకు సైలెంట్ జనరేషన్ టెక్నాలజీకి ముందు ప్రపంచాన్ని చూసింది. బేబీ బూమర్స్ పారిశ్రామిక, మీడియా విస్తరణను చూశారు. జెన్ ఎక్స్ డిజిటల్కు మార్పును అనుభవించింది. మిల్లీనియల్స్ ఇంటర్నెట్ విప్లవంతో ఎదిగారు. జెన్ జి సోషల్ మీడియా యుగంలో పెరిగింది. జెన్ ఆల్ఫా మాత్రం ఏఐ, స్మార్ట్ పరికరాలు, డిజిటల్ ప్రపంచం మధ్యలోనే బాల్యాన్ని గడుపుతోంది.
అయితే ఒక జనరేషన్కు చెందిన ప్రతి వ్యక్తి ఒకే విధంగా ఆలోచిస్తారని చెప్పడం సరైనది కాదు. వ్యక్తి పెరిగిన దేశం, కుటుంబ పరిస్థితులు, విద్య, ఆర్థిక స్థితి, వృత్తి, వ్యక్తిగత అనుభవాలు కూడా అతని లేదా ఆమె ఆలోచనా విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. కాబట్టి జనరేషన్ పేర్లు ఒక విస్తృత సామాజిక వర్గీకరణగా మాత్రమే చూడాలి.
మొత్తంగా చూస్తే సైలెంట్ జనరేషప్ నుంచి జెన్ ఆల్ఫా వరకు సాగిన ఈ ప్రయాణం ప్రపంచం ఎంత వేగంగా మారిందో చూపిస్తుంది. ఒకప్పుడు ఉత్తరాలు, రేడియో, ల్యాండ్లైన్ ఫోన్లే ప్రధాన కమ్యూనికేషన్ సాధనాలుగా ఉన్న ప్రపంచం.. ఇప్పుడు స్మార్ట్ఫోన్లు, సోషల్ మీడియా, క్లౌడ్ టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వరకు వచ్చింది. రాబోయే తరాలు ఈ మార్పును మరింత వేగవంతం చేసే అవకాశం ఉంది... కాబట్టి ఇంకా ఎలాంటి జనరేషన్స్ పుట్టుకొస్తాయో.