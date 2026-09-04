Snakes: మనుషులను కాపాడుతున్న పాములు.. ఎలాగో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు !
Snakes: పాములు అనగానే సాధారణంగా భయం, ఆందోళన కలగడం సహజం. అయితే, పర్యావరణ వ్యవస్థను సమతుల్యంగా ఉంచడంలోనూ, మనుషుల ఆరోగ్యాన్ని పరోక్షంగా కాపాడటంలోనూ పాములు అత్యంత కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. పాములు మనుషులను ఎలా కాపాడుతున్నయో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
మనుషులను పాములు ఎలా కాపాడుతాయి? ఈ వింత బంధం వెనుక ఉన్న అసలు నిజాలివే
పాము అనగానే చాలామందికి ముందుగా భయమే వేస్తుంది. నివాస ప్రాంతాల వద్ద కానీ, పొలాల్లో కానీ పాము కనిపిస్తే వెంటనే దాన్ని తరిమేయడమో లేదా చంపేయడమో చేస్తుంటారు. అయితే పర్యావరణ వ్యవస్థలో పాములు అత్యంత కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. పాములు నేరుగా మనుషులతో స్నేహం చేయకపోయినా, పరోక్షంగా మనకు ఎంతో రక్షణ కల్పిస్తాయి. పాములు లేకపోతే మానవాళికి అనేక రకాల పర్యావరణ, ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యంగా ఎలుకలు, ఇతర క్రిమిపురుగుల జనాభాను నియంత్రించడంలో ఇవి ప్రకృతి ప్రసాదించిన సహజ నియంత్రణ వ్యవస్థగా పనిచేస్తాయి.
ఎలుకల నియంత్రణ, పంటల రక్షణ
పాములకు ప్రధాన ఆహారం ఎలుకలు, కప్పలు, బల్లులు, చిన్న రకం జీవులు. ముఖ్యంగా వ్యవసాయ భూముల్లో ఎలుకల సంఖ్య విపరీతంగా పెరగకుండా పాములు అడ్డుకుంటాయి. ఒక పాము తన జీవితకాలంలో లేదా ఏడాది వ్యవధిలో వందలాది ఎలుకలను వేటాడుతుంది. పొలాల్లో పాముల సంఖ్య తగ్గితే ఎలుకలు విపరీతంగా పెరిగిపోయి పంటలను నాశనం చేస్తాయి. అంతేకాక ఇళ్లలో, గోదాముల్లో నిల్వ ఉంచిన ఆహార ధాన్యాలను తింటూ రైతులు, వ్యాపారులకు తీవ్ర నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి. పాములు వీటిని అరికట్టడం ద్వారా రైతులకు ఆహార భద్రతతో పాటు ఆర్థిక రక్షణను కూడా అందిస్తున్నాయి.
భయంకరమైన వ్యాధుల నుంచి పరోక్ష రక్షణ
ఎలుకలు కేవలం పంటలను తినడం మాత్రమే కాదు, అనేక రకాల ప్రమాదకరమైన వ్యాధికారక సూక్ష్మజీవులను, వైరస్లను మోసుకొస్తాయి. ఎలుకలు, ఇతర చిన్న క్షీరదాల ద్వారా ప్లేగ్, లైమ్ డిసీజ్, హాంటావైరస్, రాకీ మౌంటెన్ స్పాటెడ్ ఫీవర్ వంటి వ్యాధులు మనుషులకు సంక్రమిస్తాయి. అంతేకాక ఎలుకల శరీరంపై ఉండే టిక్స్, ఫ్లీస్ వంటి పరాన్నజీవుల వల్ల కూడా వ్యాధులు వ్యాపిస్తాయి. పరిశోధనల ప్రకారం, టింబర్ రాటిల్స్నేక్ వంటి పాములు ఎలుకలను వేటాడటం ద్వారా పరోక్షంగా ఏడాదికి దాదాపు 2,500 నుంచి 4,500 వరకు టిక్స్ను తగ్గిస్తాయి. ఈ విధంగా పాములు ఎలుకల జనాభాను అదుపులో ఉంచి ప్రజారోగ్యాన్ని కాపాడుతాయి.
వైద్య రంగంలో పాము విషం ప్రాముఖ్యత
పాము విషం ప్రాణాలు తీయడమే కాదు, ప్రాణాలు కాపాడేందుకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది. పాము కాటుకు విరుగుడుగా ఇచ్చే యాంటీ-వెనమ్ మందుల తయారీకి పాము విషాన్నే ప్రాథమికంగా ఉపయోగిస్తారు. ఇవే కాకుండా, పాము విషంలోని ప్రోటీన్లు, ఎంజైమ్లను ఉపయోగించి వివిధ రకాల ప్రాణాంతక వ్యాధులకు ఔషధాలను తయారు చేస్తున్నారు. ఉదాహరణకు, కాపర్హెడ్ పాము విషంలో ఉండే 'కంటోర్ట్రోస్టాటిన్' అనే ప్రోటీన్ క్యాన్సర్ కణాల ఎదుగుదలను ఆపడానికి, అవి శరీరంలో వ్యాపించకుండా నిరోధించడానికి పరిశోధనల్లో ఉపయోగపడుతోంది. అధిక రక్తపోటు, గుండెపోటు, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, పక్షవాతం, తీవ్రమైన నొప్పుల నివారణకు వాడే మందుల రూపకల్పనలో పాము విషం ప్రధాన టెంప్లేట్గా సహాయపడుతోంది.
పర్యావరణ సమతుల్యతతో పాముల పాత్ర
జీవవైవిధ్యంలో పాము ఒకే సమయంలో వేటగాడిగానూ, అలాగే గద్దలు, ముంగిసలు వంటి ఇతర జీవులకు ఆహారంగానూ పనిచేస్తుంది. పాములు తినే ఎలుకల ద్వారా విత్తనాలు వేరే ప్రాంతాల్లో విసర్జించబడటం వల్ల సెకండరీ సీడ్ డిస్పర్సల్ జరిగి మొక్కలు నాటడానికి, అడవుల విస్తరణకు పరోక్షంగా తోడ్పడతాయి. అన్ని పాములు విషపూరితమైనవి కావు. చాలా వరకు పాములు మనుషులను చూసి భయపడి దాక్కోవడానికే ప్రయత్నిస్తాయి. పాములకు ముప్పు అనిపించినప్పుడు మాత్రమే ఆత్మరక్షణ కోసం కాటు వేస్తాయి. అందుకే పాము కనిపించినప్పుడు దాన్ని చంపడానికి ప్రయత్నించకుండా, స్థానిక అటవీ శాఖ లేదా స్నేక్ రెస్క్యూ సిబ్బందికి సమాచారం అందించడం చాలా సురక్షితం.