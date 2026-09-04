- Home
- Feature
- పుట్టుక నుంచే బతుకు పోరాటం, జీవితమంతా కష్టాలమయం.. అయినా కృష్ణుడు భగవంతుడు ఎలా అయ్యాడు?
పుట్టుక నుంచే బతుకు పోరాటం, జీవితమంతా కష్టాలమయం.. అయినా కృష్ణుడు భగవంతుడు ఎలా అయ్యాడు?
krishnashtami: కృష్ణుడు అంటే మనకు వెంటనే గుర్తుకు వచ్చేది చిరునవ్వుతో కూడిన ముఖం, వేణుగానం, గోపికలతో ఆటపాటలు. కానీ ఆ చిరునవ్వు వెనుక ఎంతటి వేదన ఉందో ఒక్కసారి శ్రీకృష్ణుడి జీవితాన్ని పరిశీలిస్తే అర్థమవుతుంది.
పుట్టకముందే ప్రాణాలకు ముప్పు.. పుట్టిన వెంటనే తల్లికి దూరం
శ్రీకృష్ణుడి జీవితంలో మొదటి నుంచే కష్టాలే ఎదురయ్యాయి. ఆయన జన్మించకముందే కంసుడి భయం దేవకీ, వసుదేవులను వెంటాడింది. దేవకీకి పుట్టే ఎనిమిదో సంతానం తన మరణానికి కారణమవుతుందని తెలిసిన కంసుడు ఆమె పిల్లలను ఒక్కొక్కరిని హతమార్చాడు. అలాంటి భయానక పరిస్థితుల్లో చెరసాలలో కృష్ణుడు జన్మించాడు. సాధారణంగా పుట్టిన బిడ్డకు తల్లి ఒడే మొదటి ప్రపంచం. కానీ కృష్ణుడికి ఆ అదృష్టం కూడా ఎక్కువసేపు దక్కలేదు. పుట్టిన కొద్దిసేపటికే తల్లిదండ్రులకు దూరమై గోకులానికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది.
ఇక్కడి నుంచే మనకు ఒక గొప్ప సందేశం కనిపిస్తుంది. మనం జీవితంలో ఎదుర్కొనే పరిస్థితులను ఎంచుకోలేం. ఎక్కడ పుడతామో, ఎలాంటి కుటుంబంలో పెరుగుతామో, ఎలాంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయో ప్రతిసారీ మన చేతుల్లో ఉండదు. కానీ ఆ పరిస్థితులను ఎలా ఎదుర్కోవాలన్నది మాత్రం మన నిర్ణయం. కృష్ణుడి మొదటి పాఠం ఇదే... పరిస్థితులు మన జీవితాన్ని నిర్ణయించవు. వాటిని ఎదుర్కొనే మన ధైర్యమే మన భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుంది.
బాల్యం ఆటలు కాదు.. ప్రాణాలతో పోరాటం
మనకు బాల్యం అంటే ఆనందం, ఆటలు, చదువు, స్నేహితులు గుర్తుకు వస్తాయి. కానీ శ్రీకృష్ణుడి బాల్యం మాత్రం నిరంతర ప్రమాదాల మధ్య సాగింది. పూతన విషం ఇచ్చి చంపేందుకు ప్రయత్నించింది. శకటాసురుడు, తృణావర్తుడు, బకాసురుడు, అఘాసురుడు, కేశి వంటి అనేక శక్తులు ఆయన ప్రాణాలనే లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయి.
ప్రతి దశలో ఒక కొత్త ప్రమాదం ఎదురైంది. ఒక సమస్య ముగిసిందని ఊపిరి పీల్చుకునేలోపే మరో సమస్య సిద్ధంగా ఉండేది. అయినా కృష్ణుడు ఎప్పుడూ జీవితంపై విసుగు చెందలేదు. నేటి పరిస్థితులను చూస్తే చిన్న సమస్య వచ్చినా చాలామంది మానసికంగా కుంగిపోతున్నారు. పరీక్షలో మార్కులు తగ్గినా బాధ, ఉద్యోగం రాకపోయినా నిరాశ, ప్రేమలో విఫలమైనా జీవితం ముగిసిపోయిందనే భావన, వ్యాపారంలో నష్టం వచ్చినా ఇక అంతా అయిపోయిందనే భయం. కానీ కృష్ణుడి జీవితం ఒకటే చెబుతోంది. సమస్యలు రావడం సాధారణం. సమస్యలు వచ్చినప్పుడు నిలబడటం అసలైన విజయం. జీవితంలో ప్రతి కష్టం మనల్ని బలహీనులను చేయడానికి రాదు. మనలో దాగి ఉన్న శక్తిని బయటకు తీసుకురావడానికి వస్తుంది. కృష్ణుడి బాల్యం ఇదే విషయాన్ని గుర్తు చేస్తుంది.
విజయాలు వచ్చినా విశ్రాంతి లేదు.. పోరాటం ఆగలేదు
కంసుడిని సంహరించిన తర్వాత కృష్ణుడి జీవితం ప్రశాంతంగా మారిందని అనుకుంటే పొరపాటే. ఒక శత్రువు ముగిసిన తర్వాత మరో సవాలు ఎదురైంది. జరాసంధుడితో పదేపదే యుద్ధాలు చేయాల్సి వచ్చింది. కాలయవనుడు వంటి శక్తివంతమైన శత్రువులను ఎదుర్కొన్నాడు. జీవితంలో గెలిచిన తర్వాత కూడా కొత్త పరీక్షలు వస్తాయని కృష్ణుడి ప్రయాణం చెబుతుంది. మనం చాలాసార్లు ఒక లక్ష్యం చేరుకుంటే ఇక సమస్యలు ఉండవని అనుకుంటాం. ఉద్యోగం వస్తే జీవితం సెటిల్ అవుతుందని, పెళ్లి అయితే అన్నీ బాగుంటాయని, డబ్బు సంపాదిస్తే బాధలు ఉండవని భావిస్తాం. కానీ జీవితం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు. ఒక సమస్య పరిష్కారమైతే మరో బాధ్యత ఎదురవుతుంది. ఒక లక్ష్యం సాధిస్తే మరో లక్ష్యం కనిపిస్తుంది. ఇదే జీవిత స్వభావం. శ్రీకృష్ణుడు ఎన్నో యుద్ధాలు గెలిచినా గర్వపడలేదు. సమస్యలు ఎదురైనా అలసిపోలేదు. అవసరమైనప్పుడు వ్యూహం మార్చుకున్నాడు. ప్రజల రక్షణ కోసం మధుర నుంచి ద్వారకకు రాజధానిని మార్చాడు. ఇది నేటి యువతకు చాలా ముఖ్యమైన పాఠం. ప్రతి సమస్యను బలంతోనే గెలవాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్నిసార్లు తెలివితో, ఓర్పుతో, సరైన నిర్ణయంతో గెలవాలి. పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారడం కూడా జీవితంలో గొప్ప విజయం.
అపవాదులు, నిందలు, కుటుంబ సమస్యలు..
జీవితంలో కృష్ణుడు కేవలం యుద్ధాలనే ఎదుర్కోలేదు. ఆయనపై నిందలు కూడా వచ్చాయి. శమంతకమణి విషయంలో ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్నాడు. తన నిర్దోషిత్వాన్ని నిరూపించుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. నేటి రోజుల్లో మనపై ఎవరైనా చిన్న విమర్శ చేసినా మనం తీవ్రంగా బాధపడతాం. సోషల్ మీడియాలో ఎవరో ఒక కామెంట్ పెట్టినా ఆందోళన చెందుతాం. మన గురించి ఎవరైనా తప్పుగా మాట్లాడితే కోపంతో ఊగిపోతాం. కానీ కృష్ణుడి జీవితం వేరే మార్గం చూపిస్తుంది. ప్రతి ఆరోపణకు ఆవేశంతో సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సమయం, నిజం, మన ప్రవర్తనే కొన్నిసార్లు ఉత్తమ సమాధానం అవుతాయి. కుటుంబ జీవితంలో కూడా ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదురైనా కృష్ణుడు సమతుల్యతను కోల్పోలేదు. ఎవరి స్వభావాన్ని వారు అర్థం చేసుకునేలా వ్యవహరించాడు. కోపంతో నిర్ణయాలు తీసుకోలేదు. ఇది మన కుటుంబ జీవితాలకు కూడా అవసరమైన గొప్ప పాఠం. ప్రతి ఇంట్లో అభిప్రాయ భేదాలు ఉంటాయి. ప్రతి సంబంధంలో సమస్యలు ఉంటాయి. వాటిని కోపంతో పరిష్కరించలేం. ఓర్పు, అవగాహన, సంయమనం ఉంటేనే సంబంధాలు నిలబడతాయి.
చివరికి తనవారే దూరమైనా.. విధిని చిరునవ్వుతో స్వీకరించిన కృష్ణుడు
కురుక్షేత్ర యుద్ధం తర్వాత కృష్ణుడి కష్టాలు ముగిసిపోలేదు. తనను నమ్ముకున్న పాండవులకు మార్గదర్శకుడిగా నిలిచాడు. యుద్ధంలో ఆయుధం పట్టకూడదనే తన నిర్ణయాన్ని పాటించాడు. ఎన్నో అవమానాలు, బాధలు, గాయాలు ఎదురైనా తన ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టలేదు. యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత గాంధారి శాపం ఎదురైంది. అనంతరం యాదవ వంశం నాశనం కావడం కృష్ణుడి జీవితంలో అత్యంత విషాదకరమైన ఘట్టం. తన కళ్ల ముందే సొంత బంధువులు ఒకరినొకరు కోల్పోతున్న పరిస్థితిని చూశాడు. సోదరుడు బలరాముడు దేహత్యాగం చేయడాన్ని చూశాడు.
మనకు ఇష్టమైన వ్యక్తి కొద్దిసేపు మాట్లాడకపోతేనే మనసు బాధపడుతుంది. చిన్న ఆస్తి నష్టం వచ్చినా కుంగిపోతాం. మనకు నచ్చినది జరగకపోతే దేవుడినే ప్రశ్నిస్తాం. కానీ కృష్ణుడు తన జీవితంలో ఊహించలేనన్ని విషాదాలను చూసినా విధిని నిందించలేదు. తన బాధను ప్రపంచంపై చూపించలేదు. ఇదే ఆయన జీవితంలో అత్యంత గొప్ప సందేశం. మన చేతుల్లో లేని విషయాల కోసం జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోవద్దు. మార్చగలిగేది మార్చాలి. మార్చలేనిదాన్ని ధైర్యంగా స్వీకరించాలి.
నేటి తరానికి కృష్ణుడి సందేశం ఇదే..
ఈరోజు మన జీవితంలో సమస్యలు వచ్చిన వెంటనే మనం ప్రశ్నించే మొదటి మాట.. "నాకే ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది?" అని. కానీ శ్రీకృష్ణుడి జీవితం చూస్తే ఒక విషయం స్పష్టమవుతుంది. గొప్ప వ్యక్తులకు కష్టాలు ఉండవని కాదు. గొప్ప వ్యక్తులు కష్టాలను గొప్పగా ఎదుర్కొంటారని. కృష్ణుడు ఎప్పుడూ సమస్యలు లేని జీవితం గడపలేదు. కానీ సమస్యల ముందు ఓడిపోయిన జీవితం కూడా గడపలేదు. పరిస్థితులు ఎంత కఠినంగా ఉన్నా ఆశను వదలకూడదు. ప్రతి సమస్యకు భయపడకుండా పరిష్కారం వెతకాలి. విజయం వచ్చినా అహంకారం ఉండకూడదు. విమర్శలు వచ్చినప్పుడు ఆవేశంతో కాకుండా వివేకంతో స్పందించాలి. మన చేతుల్లో లేని విషయాలను ధైర్యంగా స్వీకరించి ముందుకు సాగాలి. ఈ కృష్ణాష్టమి రోజున మనం కేవలం ఉట్టికొట్టడం, పూజలు చేయడం మాత్రమే కాదు.. కృష్ణుడి జీవితంలోని ధైర్యాన్ని కూడా నేర్చుకోవాలి.