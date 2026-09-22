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- Hamsa: హంస పాలు - నీళ్లను ఎలా వేరు చేస్తుంది? పాలను మాత్రమే తాగి నీళ్లు ఎలా వదిలేస్తుంది?
Hamsa: హంస పాలు - నీళ్లను ఎలా వేరు చేస్తుంది? పాలను మాత్రమే తాగి నీళ్లు ఎలా వదిలేస్తుంది?
Hamsa: హంసలు ఎంతో అందమైన పక్షులు. కానీ వాటిని చూసిన వారు చాలా తక్కువ. మనదేశంలో చాలా అరుదుగా హంసలు కనిపిస్తాయి. అయితే హంసకు పాలు నీళ్లను వేరు చేసే శక్తి ఉందని చెప్పుకుంటారు. పాలు నీళ్లు కలిపి ఇస్తే అది పాలను మాత్రం తాగి నీళ్లను వదిలేస్తుందని అంటారు.
హంసలు పాలు తాగుతాయా?
హంసలు చూసేందుకు ఎంతో మనోహరంగా ఉంటాయి. కానీ మనలో చాలా మంది వాటిని ఫోటోల రూపంలో చూడడమే. నేరుగా చూసిన వారు చాలా తక్కువ. విదేశాల్లో మాత్రం కొన్ని చోట్ల హంసలు అధికంగా ఉంటాయి. అయితే మన పురాణాల ప్రకారం హంసకు పాలు, నీటి మిశ్రమం నుంచి కేవలం పాలను మాత్రమే తాగే శక్తి ఉంది. భారతీయ పురాణాలు, సంస్కృత కావ్యాలలో హంసకు ఉన్న ఈ విశిష్ట శక్తినే 'నీర-క్షీర వివేకం' అంటారు. అయితే నిజంగానే హంస అలా చేయగలదా? అంటే లేదనే చెప్పాలి. అది కేవలం ఒక ప్రాచీన పౌరాణిక ప్రతీక, నమ్మకం మాత్రమే. శాస్త్రీయంగా ఇది నిజం కాదు. చెడును విడిచి మంచిని మాత్రమే గ్రహించాలి అని చెప్పేందుకు హంసలాగా పాలను తాగి నీళ్లను వదిలేయాలి అని చెప్పడం అలవాటుగా మారింది. పరమహంస అనే పదం కూడా జ్ఞానోదయం పొందిన మహనీయులను ఉద్దేశించి ఉపయోగించేదే. అంతే తప్ప హంస పాలు తాగదు. అందులో నీటిని వేరు చేయలేదు కూడా.
హంస ముక్కు నిర్మాణం ప్రత్యేకం
హంస ముక్కు నిర్మాణాన్ని పరిశీలిస్తే కొంచెం ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ముక్కు లోపలి భాగంలో 'లామెల్లే' అనే సన్నని దువ్వెన లాంటి లేదా జల్లెడ వంటి నారల నిర్మాణాలు ఉంటాయి. హంసలు నీటిలో మునిగినప్పుడు బురద, నాచు, నీటి మొక్కలు, చిన్నచిన్న పురుగులను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. అవి నీటితో కలిపి ఈ పదార్థాలను నోట్లోకి తీసుకున్నప్పుడు, ఆ జల్లెడ లాంటి భాగం గుండా నీటిని బయటకు పంపేసి గట్టిగా ఉండే ఆహార రేణువులను మాత్రమే లోపల నిలుపుకుంటాయి. ఇది కేవలం ఘన పదార్థాలను ద్రవ పదార్థాల నుంచి వేరు చేసే సహజ వడపోత ప్రక్రియ మాత్రమే. అంతే తప్ప పాలు, నీరు వంటి రెండు ద్రవాలను వేరుచేసే సామర్థ్యం హంస జీర్ణవ్యవస్థకు ఉండదు
హంస క్షీర న్యాయం
పాలు సహజంగానే నీరు, కొవ్వు, ప్రొటీన్లతో కలిసి ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రయోగశాలల్లో సెంట్రిఫ్యూజ్ లేదా ప్రత్యేక పద్ధతుల ద్వారా తప్ప సాధారణంగా పాల నుంచి నీటిని వేరుచేయడం చాలా కష్టం. అటువంటిది ఒక పక్షి నోటితో ఆ రెండింటినీ వేరుచేయడం అనేది అసంభవం. పురాణాల్లోని ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని, లోతైన వివేకాన్ని సమాజానికి సులభంగా తెలియజేయడానికి మన పూర్వీకులు అల్లిన ఒక అందమైన రూపకమే ఈ 'హంస క్షీర న్యాయం'. పౌరాణికంగా దీనికున్న తాత్విక విలువ గొప్పదే అయినా, ఆధునిక శాస్త్ర విజ్ఞానం ప్రకారం హంస పాలు, నీటిని వేరుచేయగలదనడం కేవలం ఒక అపోహ.