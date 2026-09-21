భోజనం తర్వాత నెయ్యి, చిన్న బెల్లం ముక్క కలిపి ఎందుకు తినాలి?
భోజనం తరువాత తిన్న ఆహారం అరిగేందుకు లేదా ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటించాలి. వాటిలో ఒకటి నెయ్యి, బెల్లం కలిపి తినడం. ఇలా తినడం వల్ల ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయో తెలుసుకోండి.
నెయ్యిలో ముంచిన బెల్లం ముక్క
భోజనం ముగిసిన తర్వాత కొద్దిగా నెయ్యితో బెల్లం ముక్కను ముంచి తింటే ఎంతో మంచిది. కానీ ఇలా తినేవాళ్లు ఇప్పుడు చాలా తక్కువ మందే ఉన్నారు. మన పూర్వీకులు ఈ అలవాటును కేవలం భోజనం తరువాత ఒక తీపి పదార్థం తినేందుకు కాకుండా ఆరోగ్యకరమైన ఔషధంగా భావించారు. ఆయుర్వేదం ప్రకారం నెయ్యి, బెల్లం రెండూ సాత్విక గుణాలు కలిగిన దివ్య ఔషధాలుగా గుర్తింపు పొందాయి. ఆధునిక కాలంలో చాలామంది తీపి పదార్థాలు తినేందుకు ఇష్టపడడం లేదు. కానీ, స్వచ్ఛమైన దేశీ ఆవు నెయ్యిలో కొద్దిగా నల్ల బెల్లం కలిపి తీసుకోవడం వల్ల ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా తీపి కోరికలను అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు. శరీరంలో వాత, పిత్త, కఫ దోషాల అసమతుల్యతను సరిదిద్దడంలో ఈ చిన్న ముక్క ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
ఎన్ని లాభాలో...
భోజనం తర్వాత నెయ్యి, బెల్లం తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ప్రయోజనం జీర్ణవ్యవస్థ మెరుగుపడడం. బెల్లంలో ఉండే సహజ ఎంజైములు తిన్న ఆహారాన్ని త్వరగా జీర్ణం చేయడంలో సహాయపడతాయి. అలాగే ప్రేగుల్లోని వ్యర్థాలను తొలగించి మలబద్ధకం, ఎసిడిటీ రాకుండా నిరోధిస్తాయి. మరోవైపు నెయ్యి ప్రేగుల గోడలను మృదువుగా మార్చి ఆహార కదలికలను సులభతరం చేస్తుంది. సాధారణంగా బెల్లం మాత్రమే తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు వేగంగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ నెయ్యిలోని ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు బెల్లంలోని గ్లూకోజ్ రక్తంలో నెమ్మదిగా శోషించబడేలా చేస్తాయి. దీనివల్ల బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ హఠాత్తుగా పెరిగిపోకుండా సమతుల్యంగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియను ఉత్తేజపరచడమే కాకుండా కడుపులో ఉబ్బరం, గ్యాస్ సమస్యలను నివారించడంలో ఈ కాంబినేషన్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
ఎంత తినాలి?
బెల్లంలో ఐరన్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటి కీలక ఖనిజాలు సమృద్ధిగా లభిస్తాయి, ఇవి శరీరంలో రక్తాన్ని శుద్ధి చేసి రక్తహీనతను నివారిస్తాయి. నెయ్యిలో ఉండే ఫ్యాట్-సాల్యుబుల్ విటమిన్లు (విటమిన్ ఎ, డి, ఇ) ఆరోగ్యకరమైన ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఈ ఐరన్ను శరీరం త్వరగా గ్రహించేందుకు తోడ్పడతాయి. తద్వారా రోగనిరోధక శక్తి పెరిగి చర్మ కాంతి, జుట్టు ఆరోగ్యం మెరుగుపడతాయి. అయితే ఈ కాంబినేషన్ ఆరోగ్యానికి ఎంత మేలు చేసినప్పటికీ, వీటిలో కేలరీలు అధికంగా ఉంటాయనే విషయాన్ని గుర్తించాలి. కాబట్టి రోజువారీ భోజనం తర్వాత కేవలం అర చెంచా నెయ్యి, చిన్న బెల్లం ముక్క మాత్రమే తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం. మితంగా తీసుకుంటేనే ఇది శరీరానికి దివ్యౌషధంగా పనిచేసి సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తుంది.