River : నదులే ఈ రాష్ట్రానికి పేరు పెట్టాయా..! ఇంతకీ ఈ రాష్ట్రమేది, ఆ నదులేవి?
కొన్ని నదుల ప్రవాహమే పంజాబ్ రాష్ట్రానికి ఆ పేరు తెచ్చిపెట్టాయా? ఇంతకీ పంజాబ్ అంటే అర్థమేంటి? ఈ రాష్ట్రంలో ప్రవహించే నదులు ఏవి, ఈ రాష్ట్రం పేరు వెనక స్టోరీ ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
నదుల వల్లే పంజాబ్ కు ఆ పేరు
Punjab : భారతదేశంలో ఎన్నో రాష్ట్రాలకు వాటి భౌగోళిక పరిస్థితులు, చరిత్ర, సంస్కృతి లేదా అక్కడి ప్రజల జీవన విధానాన్ని ప్రతిబింబించేలా పేర్లు ఉన్నాయి. అలాంటి ప్రత్యేకమైన పేరున్న రాష్ట్రాల్లో పంజాబ్ ఒకటి. పంజాబ్ అంటే వెంటనే మనకు గుర్తొచ్చేది పచ్చని పొలాలు, వ్యవసాయం, సిక్కు సంస్కృతి మాత్రమే కాదు.. ఐదు నదులతో ముడిపడిన వేల సంవత్సరాల చరిత్ర కూడా. అసలు ‘పంజాబ్’ అనే పేరు ఎలా వచ్చింది? ఆ రాష్ట్రానికి నదులతో ఉన్న అనుబంధం ఏమిటి? ప్రస్తుతం ఇండియన్ పంజాబ్ లో ఏ నదులు, పాకిస్థాన్ పంజాబ్ లో ఎన్ని నదులు ప్రవహిస్తున్నాయి? ఇలాంటి ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
పంజాబ్ అనే పేరుకు అర్థం ఏమిటి?
పంజాబ్ అనే పదం రెండు పదాల కలయికతో ఏర్పడింది. పర్షియన్ భాషలో ‘పంజ్’ అంటే ఐదు, ‘ఆబ్’ అంటే నీరు. అంటే దేశ విభజనకు పూర్వం ఈ రాష్ట్రంల్లో ఐదు ప్రధాన నదులు ప్రవహించేవి... అందుకే ‘ఐదు నదుల భూమి’ గా పిలిచేవారు. ఈ పేరు అక్కడి భౌగోళిక స్వరూపాన్ని నేరుగా ప్రతిబింబిస్తుంది.
అయితే ఐదు నదుల ప్రస్తావన పర్షియన్ కాలం నుంచే మొదలైందని భావించాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రాచీన భారతీయ గ్రంథాల్లో ఈ ప్రాంతానికి ‘పంచనద’ అనే సంస్కృత పదంతో కూడా ప్రస్తావన ఉంది. ‘పంచ’ అంటే ఐదు, ‘నద’ అంటే నది. అంటే ఐదు నదుల ప్రాంతం అనే భావనకు చాలా పురాతన చారిత్రక నేపథ్యం ఉంది.
పంజాబ్లోని ఆ ఐదు నదులు ఏవి?
పంజాబ్ పేరుకు కారణమైన ఐదు ప్రధాన నదులు జీలం, చీనాబ్, రావి, బియాస్, సట్లెజ్. ఈ ఐదు నదులు సింధు నది పరివాహక ప్రాంతంలో భాగంగా ఉన్నాయి. హిమాలయ ప్రాంతాల నుంచి ప్రవహిస్తూ ఉత్తర భారత ఉపఖండంలోని విస్తారమైన భూములను సారవంతంగా మార్చడంలో ఇవి చారిత్రకంగా కీలక పాత్ర పోషించాయి.
జీలం (Jhelum)
పంజాబ్కు సంబంధించిన ఐదు నదుల్లో పశ్చిమ దిశలో ఉన్న ముఖ్యమైన నది జీలం. ప్రాచీన కాలంలో ఈ నదికి వేర్వేరు పేర్లు ఉండేవి. ప్రస్తుతం దీని ప్రధాన ప్రవాహం పాకిస్థాన్లో కొనసాగుతుంది.
చీనాబ్ (Chenab)
చీనాబ్ కూడా పంజాబ్ చరిత్రలో ఎంతో ముఖ్యమైన నది. జీలంతో పాటు ఇది పంజాబ్ ప్రాంతంలోని పశ్చిమ నదీ వ్యవస్థలో కీలక భాగంగా ఉంది. ప్రస్తుతం దీని ప్రవాహం ప్రధానంగా పాకిస్థాన్లో కొనసాగుతుంది.
రావి (Ravi)
రావి నది పంజాబ్ చరిత్ర, సంస్కృతితో ఎంతోకాలంగా ముడిపడి ఉంది. ప్రస్తుత భారత పంజాబ్లో ప్రవహించే మూడు ప్రధాన నదుల్లో రావి కూడా ఒకటి. ఇది పంజాబ్ వ్యవసాయంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.
బియాస్ (Beas)
బియాస్ నది పూర్తిగా భారతదేశంలో ప్రవహించే నదిగా ప్రత్యేకత కలిగి ఉంది. ఇది హిమాలయ ప్రాంతం నుంచి పంజాబ్ వైపు ప్రవహిస్తూ వ్యవసాయ భూములకు నీటి వనరుగా ఉపయోగపడుతోంది. ప్రస్తుత పంజాబ్లో ప్రవహించే ఐదు నదులలో బియాస్ ఒకటి.
సట్లెజ్ (Sutlej)
సట్లెజ్ పంజాబ్లోని అత్యంత ముఖ్యమైన నదుల్లో ఒకటి. ప్రస్తుతం భారత పంజాబ్లో ప్రవహించే ప్రధాన నదులలో ఇది కూడా ఉంది. పంజాబ్ వ్యవసాయానికి, నీటిపారుదల వ్యవస్థలకు ఈ నది ఎంతో ప్రాధాన్యం కలిగి ఉంది.
ఇండియా పంజాబ్లో మూడు, పాకిస్థాన్ పంజాబ్ లో రెండు నదులు..
ఇక్కడే చాలామందికి సందేహం వస్తుంది... పంజాబ్ అంటే ఐదు నదుల భూమి అయితే, ప్రస్తుతం భారతదేశంలోని పంజాబ్ రాష్ట్రంలో ఐదు నదులూ ఎందుకు కనిపించవు? అని. దీనికి ప్రధాన కారణం చారిత్రక, రాజకీయ సరిహద్దుల మార్పు. ఒకప్పుడు పంజాబ్ అనేది నేటి భారతదేశం, పాకిస్థాన్ ప్రాంతాలను కలుపుకున్న విస్తారమైన భూభాగం. 1947లో భారత విభజన తర్వాత పంజాబ్ ప్రాంతం రెండు దేశాల మధ్య విభజించబడింది. దీంతో ఐదు నదుల్లో జీలం, చీనాబ్ ప్రధానంగా ప్రస్తుత పాకిస్థాన్లోని పంజాబ్ ప్రాంతంలోకి వెళ్లాయి. భారత పంజాబ్లో ప్రస్తుతం సట్లెజ్, బియాస్, రావి నదులు ప్రవహిస్తున్నాయి.
ఐదు నదులు.. పంజాబ్ వ్యవసాయానికి వెన్నెముక
పంజాబ్కు ఈ నదులు కేవలం పేరుకు మాత్రమే కారణం కాదు. ఈ ప్రాంతం సారవంతమైన వ్యవసాయ భూమిగా అభివృద్ధి చెందడానికి కూడా నదుల పాత్ర ఎంతో ఉంది. నదుల నీరు, కాలువల వ్యవస్థ, భూగర్భ జలాలు కలిసి పంజాబ్ను దేశంలోని ముఖ్యమైన వ్యవసాయ ప్రాంతాల్లో ఒకటిగా తీర్చిదిద్దాయి. ప్రత్యేకంగా గోధుమ వంటి పంటల సాగులో పంజాబ్కు దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. నదులు, నీటిపారుదల సదుపాయాలు, సారవంతమైన నేల కలిసి ఈ ప్రాంత వ్యవసాయ ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థకు బలంగా నిలిచాయి.
ప్రాచీన కాలంలో పంజాబ్ను ఏమని పిలిచేవారు?
పంజాబ్ ప్రాంతానికి ఐదు నదులతో సంబంధం ఉన్న పేరు చరిత్రలో చాలా కాలం నుంచే కనిపిస్తుంది. సంస్కృతంలో ‘పంచనద’ అనే పదం ఐదు నదుల ప్రాంతాన్ని సూచించేది. మరోవైపు వేద కాలానికి సంబంధించిన ఆధారాల్లో ఈ విస్తృత ప్రాంతాన్ని ‘సప్తసింధు’, అంటే ఏడు నదుల భూమిగా పేర్కొన్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. కాలక్రమంలో భౌగోళిక, రాజకీయ, భాషా పరిణామాలతో ఈ ప్రాంతానికి వేర్వేరు పేర్లు ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చాయి.
పంజాబ్ పేరు వెనుక ఉన్న అసలు ప్రత్యేకత ఇదే
ఒక రాష్ట్రం పేరు దాని భౌగోళిక స్వరూపాన్ని ఇంత స్పష్టంగా తెలియజేయడం ఆసక్తికరమైన విషయం. ‘పంజాబ్’ అనే పేరు విన్నప్పుడే ‘ఐదు నదుల భూమి’ అనే అర్థం గుర్తుకు వస్తుంది. జీలం, చీనాబ్, రావి, బియాస్, సట్లెజ్.. ఈ ఐదు నదులు శతాబ్దాలుగా ఈ ప్రాంత చరిత్ర, వ్యవసాయం, సంస్కృతి, ప్రజల జీవనంతో ముడిపడి ఉన్నాయి.
అందుకే పంజాబ్ పేరు కేవలం ఒక రాష్ట్రానికి పెట్టిన పేరు కాదు. ఐదు నదులతో రూపుదిద్దుకున్న ఒక భౌగోళిక ప్రాంతానికి, దాని వేల సంవత్సరాల చారిత్రకు గుర్తుగా నిలిచిన పేరు. ప్రస్తుతం ఈ ఐదు నదులు భారతదేశం, పాకిస్థాన్ ప్రాంతాల్లో విభజించి ప్రవహిస్తున్నప్పటికీ.. వాటి ఆధారంగా ఏర్పడిన ‘పంజాబ్’ అనే పేరు మాత్రం ఆ ప్రాంతపు చరిత్రను ఇప్పటికీ మనకు గుర్తుచేస్తూనే ఉంది.