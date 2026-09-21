మాంసాహారాన్ని నీచు లేదా నీసు అని ఎందుకు పిలుస్తారు? ఆ పేరెలా వచ్చింది?
గ్రామాల్లోను, కొన్ని పట్టణ ప్రాంతాల్లో మాంసాహారాన్ని నీచు లేదా నీసు అని పిలుస్తుంటారు. ఎంతో మంది ఇష్టంగా తినే ఆహారానికి నీచు అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది? నీచం అనే పదం నుంచే నీచు కూడా పుట్టిందా?
మాంసాన్ని నీచు అంటారెందుకు?
ముక్క లేనిదే ముద్ద దిగదని ఎంతో మంది చెబుతుంటారు. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఎన్నో రెస్టారెంట్లు నడిచేది కూడా నాన్ వెజ్ మీద ఆధారపడే. అయితే మన తెలుగు భాషలో మాంసాహారాన్ని లేదా నాన్-వెజ్ వంటకాలను ‘నీచు’ లేదా ‘నీసు’ అని పిలవడం కొందరికి అలవాటు. ఇలా ఎందుకు పిలుస్తారు? నీచమైన అనే పదం నుంచే ఈ పదాలు కూడా పుట్టాయా? అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. కొందరు పెద్దలు చెబుతున్న ప్రకారం పచ్చి మాంసానికి ఉండే ప్రత్యేకమైన వాసన కారణంగా నీచు అని పిలవడం ప్రారంభమైంది. వండకముందు పచ్చి చేపలు, రొయ్యలు, మటన్ లేదా చికెన్కు రక్తం, కండరాలు, సహజ ఎంజైమ్ల వల్ల ఒక రకమైన ఘాటైన పచ్చి వాసన ఉంటుంది. ప్రాచీన కాలం నుంచి తెలుగులో ఈ ప్రత్యేకమైన పచ్చి వాసనను 'నీచు వాసన' లేదా 'నీసు కంపు' అని పిలిచేవారు.
నీచు అంటే ఏమిటి?
భాషా పరిణామం ప్రకారం సంస్కృతంలోని ‘నీచ’ అంటే అధమం లేదా అశుభ్రమైనదిగా భావించేది అని అర్థం. ఈ పదం క్రమేణా తెలుగులోకి చేరిందని భాషా నిపుణులు చెబుతారు. పూర్వ కాలంలో శాఖాహారాన్ని స్వచ్ఛమైన, సాత్విక ఆహారంగాను, రక్తంతో కూడిన జంతు మాంసాన్ని అశుచిగాను భావించేవారు. ఆ ఆలోచనా ధోరణి వల్ల పచ్చి మాంసానికి నీచు అనే పేరు వచ్చింది. ఆ తర్వాత కాలక్రమేణా మొత్తం మాంసాహారాన్ని ‘నీచు’ అని పిలచుకోవడం మొదలుపెట్టారు.
చెడు పదం కాదు
కాలం గడుస్తున్న కొద్దీ ఆ వాసనను సూచించే పదమే మొత్తం మాంసాహార కూరలకు పర్యాయపదంగా మారిపోయింది. అందుకే పచ్చి వాసన పోవడానికి మాంసాన్ని పసుపు, ఉప్పు, నిమ్మరసంతో శుభ్రం చేయడం సాంప్రదాయంగా మారింది. చివరకు రోజువారీ సంభాషణల్లో నాన్-వెజ్ కూరలను సూచించడానికి ఇది స్థిరపడి, నీచు లేనిదే ముద్ద దిగదు అనడం మొదలుపెట్టారు. నీచు కాస్త గ్రామాల్లో ‘నీసు’గా మారింది. నిజానికి నీసు అనకూడదు.. నీచు సరైన పదం.