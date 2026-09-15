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- Nail Polish: నెయిల్ పాలిష్ వాడితే నిజంగానే క్యాన్సర్ వస్తుందా? మెడికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఏం చెబుతున్నారంటే
Nail Polish: నెయిల్ పాలిష్ వాడితే నిజంగానే క్యాన్సర్ వస్తుందా? మెడికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఏం చెబుతున్నారంటే
Nail Polish: అందమైన గోళ్ల కోసం నెయిల్ పాలిష్లు, జెల్ నెయిల్స్ వాడకం చాలా పెరిగింది. అయితే, నెయిల్ పాలిష్ వాడితే నిజంగానే క్యాన్సర్ వస్తుందా? అనే సందేహం చాలామందిలో నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న వార్తల వల్ల నెలకొంది. మరి మెడికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఏమంటున్నారు?
నెయిల్ పాలిష్తో క్యాన్సర్ వస్తుందా? వైరల్ వార్తల్లో నిజమెంత?
అందం కోసం గోళ్లకు నెయిల్ పాలిష్ వేసుకోవడం ఈ రోజుల్లో చాలా సాధారణం. అయితే, ఇటీవల "నెయిల్ పాలిష్ వాడితే క్యాన్సర్ వస్తుంది" అంటూ వస్తున్న వార్తలు అమ్మాయిలలో కాస్త ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. మరి ఇందులో ఎంతవరకు నిజముంది? మనం రోజూ వాడే నెయిల్ పాలిష్లలో ఎలాంటి కెమికల్స్ ఉంటాయి? జెల్ మానిక్యూర్ వల్ల నిజంగానే డేంజర్ ఉందా? అనే విషయాలపై మెడికల్ నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
నెయిల్ పాలిష్ కెమికల్స్.. టాక్సిక్ ట్రియో అంటే తెలుసా?
సాధారణంగా పాత కాలపు లేదా తక్కువ ధర ఉండే నెయిల్ పాలిష్లలో ప్రధానంగా మూడు రకాల ప్రమాదకర కెమికల్స్ ఉండేవి. వీటిని నిపుణులు టాక్సిక్ ట్రియో అని పిలుస్తారు. అవి
• ఫార్మాల్డిహైడ్: ఇది గోళ్లను గట్టిపరచడానికి వాడే రసాయనం. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) దీనిని 'గ్రూప్ 1' క్యాన్సర్ కారకంగా గుర్తించింది. దీని వాసనను ఎక్కువకాలం పీల్చడం వల్ల శ్వాసకోశ సమస్యలు, నాసోఫారింజియల్ క్యాన్సర్ వచ్చే ముప్పు పెరుగుతుంది.
• టోలిన్ : నెయిల్ పాలిష్ త్వరగా ఆరిపోవడానికి వాడే సాల్వెంట్. ఇది శరీర అవయవాలు, నాడీ వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుంది.
• డీబీపీ : నెయిల్ పాలిష్ పగలకుండా ఉండటానికి దీన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఇది హార్మోన్ల అసమతుల్యతకు కారణమవుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
అయితే, రోజూ ఇంట్లో అప్పుడప్పుడు నెయిల్ పాలిష్ వేసుకునే సాధారణ వినియోగదారులకు దీని నుంచి వచ్చే ప్రమాదం చాలా తక్కువ. కానీ, రోజూ గంటల తరబడి సరైన వెంటిలేషన్ లేని ప్రదేశాల్లో పనిచేసే వారికి ఈ కెమికల్ ఆవిర్లు పీల్చడం వల్ల ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో '3-ఫ్రీ', '5-ఫ్రీ', '10-ఫ్రీ' పేరుతో ఈ హానికర రసాయనాలు లేని సేఫ్ ఉత్పత్తులు లభిస్తున్నాయి.
జెల్ మానిక్యూర్ యూవీ ల్యాంప్స్తో ముప్పు ఉందా?
ఈ మధ్య కాలంలో జెల్ మానిక్యూర్ బాగా ట్రెండ్ అవుతోంది. ఈ జెల్ పాలిష్ త్వరగా ఆరడానికి యూవీ ల్యాంప్స్ వాడతారు. 2023లో ప్రచురితమైన ఒక అధ్యయనంలో ల్యాబ్ టెస్టుల సమయంలో ఈ యూవీ డ్రైయర్ల కాంతి వల్ల చర్మ కణాల డీఎన్ఏ దెబ్బతిని ఉత్పరివర్తనాలు జరిగినట్లు గుర్తించారు.
అయితే నిపుణులు దీనిపై క్లారిటీ ఇచ్చారు. ల్యాబ్లో పెట్రీ డిష్లో ఉన్న కణాలపై చేసే పరీక్షలకు, మన నిజమైన మానవ చర్మానికి చాలా తేడా ఉంటుంది. యూవీ కాంతి వల్ల చర్మం వృద్ధాప్య ఛాయలు రావడం, స్కిన్ డ్యామేజ్ కావడం నిజమే అయినప్పటికీ, నెలకు ఒకసారి లేదా అప్పుడప్పుడు చేసుకునే జెల్ మానిక్యూర్ వల్ల చర్మ క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం చాలా తక్కువ అని డెర్మటాలజిస్టులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. యూఎస్ఏ, ఎఫ్డిఏ కూడా ఈ ల్యాంప్స్ను తక్కువ ప్రమాదం ఉన్న పరికరాలుగానే వర్గీకరించింది.
క్యాన్సర్ వస్తుందా? నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
డాక్టర్ల అభిప్రాయం ప్రకారం, "సాధారణంగా అప్పుడప్పుడు నెయిల్ పాలిష్ వేసుకోవడం వల్ల నేరుగా క్యాన్సర్ వస్తుదనడానికి ఎలాంటి బలమైన ఆధారాలు లేవు." నెయిల్ పాలిష్ వల్ల క్యాన్సర్ కంటే కూడా అలర్జీలు, గోళ్లు బలహీనపడటం, చర్మం ఎర్రబడటం వంటి సాధారణ సమస్యలే ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. కానీ, రోజూ కెమికల్స్ మధ్య పనిచేసే బ్యూటీషియన్లు మాత్రం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందే.
నెయిల్ పాలిష్ తో సురక్షితంగా ఉండటానికి సింపుల్ టిప్స్
మీరు నెయిల్ పాలిష్ను సురక్షితంగా ఉపయోగించడానికి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
• లేబుల్ చెక్ చేయండి: కొనేముందు ఫార్మాల్డిహైడ్, టోలిన్ లేని '5-ఫ్రీ' లేదా '10-ఫ్రీ' బ్రాండ్లను ఎంచుకోండి.
• సన్స్క్రీన్ వాడండి: జెల్ మానిక్యూర్ చేసుకునేటప్పుడు యూవీ ల్యాంప్ కింద చేతులు పెట్టడానికి 15-20 నిమిషాల ముందు చేతులపై SPF 30+ సన్స్క్రీన్ రాసుకోండి.
• గ్లౌజ్ ధరించండి: యూవీ కాంతి నుంచి రక్షణ ఇచ్చే ఫింగర్లెస్ గ్లోవ్స్ వాడటం వల్ల చర్మాన్ని కాపాడుకోవచ్చు.
• వెంటిలేషన్ ముఖ్యం: ఇంట్లో పాలిష్ వేసుకునేటప్పుడు కిటికీలు తెరిచి ఉంచండి. కెమికల్ వాసనను నేరుగా పీల్చకండి.
• గోళ్లకు గ్యాప్ ఇవ్వండి: నిరంతరం పాలిష్ వేయకుండా మధ్యమధ్యలో గోళ్లకు కొంత విరామం ఇవ్వడం మంచిది.