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- Car Engine: కార్లకు ఇంజన్ ముందే ఎందుకు పెడతారో తెలుసా? ఈ సీక్రెట్ లాజిక్ తెలిస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే !
Car Engine: కార్లకు ఇంజన్ ముందే ఎందుకు పెడతారో తెలుసా? ఈ సీక్రెట్ లాజిక్ తెలిస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే !
Tech Explained: మనం రోజూ చూసే మెజారిటీ కార్లలో ఇంజన్ ఎప్పుడూ ముందు భాగంలోనే ఉంటుంది. స్పోర్ట్స్ కార్లు, కొన్ని సూపర్కార్లలో ఇంజన్ వెనుక లేదా మధ్యలో ఉన్నప్పటికీ, 90 శాతానికి పైగా సాధారణ పాసింజర్ కార్లలో ఇంజన్ను ముందే అమర్చుతారు. ఎందుకో తెలుసా?
వెనుక కాకుండా ఇంజన్ ముందే ఎందుకు ఉంచుతారో తెలుసా?
రోడ్డుపై వెళ్లే ఏ సాధారణ కారును చూసినా దానికి ముందు భాగంలోనే బోనెట్ ఓపెన్ చేయగానే ఇంజన్ కనిపిస్తుంది. అసలు ఇంజన్ను వెనుక లేదా మధ్యలో పెట్టకుండా ఎప్పుడూ ముందే ఎందుకు అమరుస్తారు? ఇది కేవలం కార్ల తయారీ కంపెనీలు పాటిస్తున్న పాత పద్ధతా లేక దీని వెనుక ఏమైనా సైంటిఫిక్ లాజిక్ ఉందా అని చాలామందికి సందేహం వస్తుంటుంది. నిజానికి కార్లలో ఇంజన్ను ముందు వైపు ఉంచడం వెనుక ప్రయాణికుల భద్రత, మెరుగైన కూలింగ్ సిస్టమ్, స్థలం వినియోగం, తయారీ ఖర్చులు వంటి అనేక సాంకేతిక కారణాలు ఉన్నాయి. అసలు దీని వెనుకున్న పూర్తి ఇంజనీరింగ్ కథేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రాణాలు కాపాడే ‘క్రాష్ బఫర్ జోన్’
కార్లకు ఇంజన్ ముందు అమర్చడానికి అతిముఖ్యమైన కారణం ప్రయాణికుల రక్షణ. ఏదైనా అనుకోని ప్రమాదం జరిగి కారు ఎదురెదురుగా మరొక వాహనాన్ని లేదా గోడను ఢీకొట్టినప్పుడు, ముందు భాగంలో ఉండే బరువైన మెటల్ ఇంజన్ ఒక షాక్ అబ్సార్బర్లా పనిచేస్తుంది.
దీనిని ఇంజనీరింగ్ భాషలో 'క్రంపుల్ జోన్' లేదా క్రాష్ బఫర్ అంటారు. ప్రమాద సమయంలో ఉత్పన్నమయ్యే తీవ్రమైన ఇంపాక్ట్ శక్తిని ఈ ఇంజన్ బ్లాక్ తనపైకి తీసుకుని శోషించుకుంటుంది. దీనివల్ల ఆ ప్రమాద తీవ్రత నేరుగా డ్రైవర్, క్యాబిన్ లోపల ఉన్న ప్రయాణికులపై పడకుండా వారి ప్రాణాలు సురక్షితంగా ఉంటాయి.
నాచురల్ కూలింగ్ సిస్టమ్, రామ్ ఎయిర్ ప్రయోజనం
కార్ ఇంజన్ పనిచేస్తున్నప్పుడు విపరీతమైన వేడి ఉత్పన్నమవుతుంది. దానిని ఎప్పటికప్పుడు చల్లబరిచేందుకు కూలింగ్ సిస్టమ్ చాలా అవసరం. కారు ముందుకు వేగంగా వెళ్తున్నప్పుడు బయటి నుంచి వచ్చే సహజమైన గాలి నేరుగా ముందుండే గ్రిల్, రేడియేటర్ను తాకుతుంది. దీనివల్ల అదనపు పైపింగ్, క్లిష్టమైన ఎయిర్ డక్ట్లు లేదా ప్రత్యేక ఫ్యాన్ల అవసరం లేకుండానే ఇంజన్ చాలా సహజంగా, వేగంగా కూల్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇంజన్ వెనుక ఉంటే దానికి గాలి తగలడానికి ప్రత్యేక డిజైన్లు చేయాల్సి వస్తుంది, ఇది సిస్టమ్ను మరింత సంక్లిష్టం చేస్తుంది.
మెరుగైన కంట్రోల్, రోడ్డుపై గ్రిప్, ట్రాక్షన్
కారు భాగాలన్నింటిలోకి ఇంజన్ అత్యంత బరువైనది. ఈ భారీ బరువు కారు ముందు చక్రాలపై పడటం వల్ల టైర్లకు రోడ్డుతో మంచి గ్రిప్ లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా 'ఫ్రంట్ వీల్ డ్రైవ్' కార్లలో ఇంజన్ బరువు వల్ల వర్షం పడుతున్నప్పుడు, మంచు రోడ్లపై లేదా తీవ్రమైన మలుపుల్లో కారు స్కిడ్ అవ్వకుండా సులభంగా కంట్రోల్ అవుతుంది. స్టీరింగ్ చేసే చక్రాలపైనే ఇంజన్ ఒత్తిడి ఉండటం వల్ల డ్రైవర్ కారును తనకు కావలసిన రీతిలో సురక్షితంగా నడపవచ్చు.
విశాలమైన క్యాబిన్ స్పేస్, లగేజ్ డిక్కీ సౌకర్యం
ప్రయాణికుల కంఫర్ట్ కోణంలో ఆలోచించినా ఫ్రంట్ ఇంజన్ లేఅవుట్ అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది. కారులోని భారీ ఇంజన్ భాగమంతా ముందుకు వెళ్లిపోవడం వల్ల లోపల ప్రయాణించే వారికి విశాలమైన సీటింగ్ స్పేస్, ఎక్కువ లేగ్రూమ్ అందుబాటులోకి వస్తాయి. అంతేకాకుండా కారు వెనుక భాగంలో ప్రయాణికుల లగేజ్, సూట్కేసులు పెట్టుకోవడానికి పెద్ద మొత్తంలో 'బూట్ స్పేస్' కేటాయించడం తేలికవుతుంది. దీనివల్ల లాంగ్ రైడ్స్ వెళ్లేటప్పుడు కుటుంబ సభ్యులందరికీ ప్రయాణం చాలా సుఖవంతంగా మారుతుంది.
తక్కువ తయారీ ఖర్చు.. సులభమైన మెయింటెనెన్స్
టెక్నికల్ గా చూస్తే ఇంజన్, గేర్బాక్స్, స్టీరింగ్ వ్యవస్థలన్నీ కారు ముందు భాగంలోనే ఒకే చోట ఉండటం వల్ల పవర్ను చక్రాలకు సరఫరా చేయడం సులభమవుతుంది. దీనివల్ల పెద్ద పెద్ద డ్రైవ్ షాఫ్ట్ల అవసరం తగ్గి, తయారీ వ్యయం గణనీయంగా తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా సర్వీసింగ్ సమయంలో మెకానిక్కు ఇంజన్ యాక్సెస్ చేయడం చాలా తేలిక. బోనెట్ తీస్తే ఆయిల్ చెకింగ్, బ్యాటరీ మార్చడం, రేడియేటర్ క్లీనింగ్ వంటి పనులన్నీ తక్కువ ఖర్చుతో, త్వరగా పూర్తవుతాయి.
అన్నీ కార్లలోనూ ఇంజన్ ముందే ఉంటుందా?
సాధారణంగా రోడ్లపై తిరిగే 99 శాతం రోజువారీ కుటుంబ కార్లలో ఈ ప్రాక్టికల్ కారణాల వల్లే ఇంజన్ ముందే ఉంటుంది. అయితే ఫెరారీ, పోర్షే వంటి స్పోర్ట్స్ కార్లు లేదా రేసింగ్ కార్లలో మాత్రం హైస్పీడ్ వేగం, బాడీ బ్యాలెన్స్ కోసం ఇంజన్ను కారు మధ్యలో లేదా వెనుక భాగంలో అమరుస్తారు. కానీ నిత్యం వాడే ప్యాసింజర్ కార్లకు మాత్రం ఫ్రంట్ ఇంజన్ లేఅవుట్ అత్యంత సురక్షితమైన, పొదుపైన, బెస్ట్ ఆప్షన్ అని ఈ రంగం నిపుణులు చెబుతున్నారు.