Post Office RD: రోజు రూ.222 పక్కన పెడితే.. రూ. 11 లక్షలు సొంతం చేసుకోవచ్చు
Post Office RD: ప్రతినెలా కొంత మొత్తాన్ని క్రమం తప్పకుండా పొదుపు చేయాలనుకునేవారికి పోస్టాఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ (RD) ఒక ఎంపిక. రోజుకు రూ.222 చొప్పున పక్కన పెడితే ఐదేళ్లలో ఎంత మొత్తం సమకూరుతుంది? వడ్డీ కలిపితే ఎంత వస్తుంది? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పోస్టాఫీస్ RD అంటే ఏంటి?
పోస్టాఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ అనేది ఒకేసారి పెద్ద మొత్తాన్ని పెట్టుబడి పెట్టకుండా.. ప్రతి నెలా నిర్ణీత మొత్తాన్ని జమ చేసుకునే పొదుపు పథకం. ఆదాయం వచ్చిన వెంటనే కొంత భాగాన్ని సేవ్ చేయాలనుకునేవారికి ఈ విధానం సులభంగా ఉంటుంది. ఇందులో నెలవారీగా డబ్బు జమ చేస్తూ వెళ్లాలి. పథకానికి వర్తించే వడ్డీ రేటు ప్రకారం కాలం పూర్తయ్యే సమయానికి అసలు మొత్తంతో పాటు వడ్డీ కూడా అందుతుంది. మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులతో సంబంధం లేకుండా ప్రభుత్వం నిర్వహించే చిన్న పొదుపు పథకాలలో ఒకటిగా ఉండటం దీని ప్రధాన ఆకర్షణ. అయితే పెట్టుబడి పెట్టే ముందు ప్రస్తుత వడ్డీ రేటు, నిబంధనలు తెలుసుకోవడం అవసరం.
రోజుకు రూ.222 అంటే నెలకు ఎంత?
రోజుకు రూ.222 చొప్పున పొదుపు చేస్తే 30 రోజుల లెక్కన నెలకు సుమారు రూ.6,660 అవుతుంది. అంటే ప్రతి నెలా ఈ మొత్తాన్ని RD ఖాతాలో జమ చేస్తే చిన్న మొత్తంతోనే క్రమంగా పొదుపు పెంచుకోవచ్చు. ఐదేళ్ల పాటు నెలకు రూ.6,660 చొప్పున జమ చేస్తే మొత్తం రూ.3,99,600 అవుతుంది. అంటే రోజువారీగా చూస్తే పెద్ద మొత్తంగా అనిపించకపోయినా.. ఐదేళ్ల వ్యవధిలో దాదాపు రూ.4 లక్షల పొదుపు ఏర్పడుతుంది. దీనికి వర్తించే వడ్డీని కలిపిన తర్వాత చేతికి వచ్చే మొత్తం పెట్టుబడి చేసిన మొత్తానికంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఐదేళ్ల తర్వాత ఎంత మొత్తం వస్తుంది?
పోస్టాఫీస్ RDలో సాధారణంగా ఐదేళ్ల కాలవ్యవధి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు నెలకు రూ.6,660 చొప్పున ఐదేళ్ల పాటు పెట్టుబడి పెడితే మీ మొత్తం జమ రూ.3,99,600 అవుతుంది. ప్రస్తుతం వర్తించే వడ్డీ రేటు ఆధారంగా దీనికి అదనంగా వడ్డీ లభిస్తుంది. మీరు ఎంత వడ్డీ పొందుతారన్నది పథకానికి వర్తించే రేటు, జమ చేసిన తేదీలు, పోస్టాఫీస్ లెక్కింపు విధానం వంటి అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి రూ.4.75 లక్షల వంటి మొత్తాలను ఉదాహరణగా మాత్రమే చూడాలి. వాస్తవ మెచ్యూరిటీ మొత్తం అప్పటికి అమల్లో ఉన్న నిబంధనల ప్రకారమే నిర్ణయిస్తారు.
రూ.11 లక్షల లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలంటే?
ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. సాధారణ పోస్టాఫీస్ RDను మొదటి నుంచి 10 ఏళ్ల కాలానికి ఒకే డిపాజిట్గా లెక్కించడం సరైంది కాదు. ప్రాథమిక RD కాలం ఐదేళ్లు. అయితే అర్హత ఉన్న సందర్భాల్లో ఖాతాను కొనసాగించే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల రోజుకు రూ.222 పెట్టుబడితో ఐదేళ్లలో దాదాపు రూ.4 లక్షలకుపైగా కార్పస్ ఏర్పడినా.. రూ.11 లక్షల లక్ష్యానికి చేరుకోవడానికి మరింత కాలం పొదుపు చేయడం లేదా నెలవారీ పెట్టుబడి మొత్తాన్ని పెంచడం అవసరం. ఉదాహరణకు ఆదాయం పెరిగే కొద్దీ RDలో నెలవారీ జమను పెంచడం ద్వారా లక్ష్యాన్ని వేగంగా చేరుకోవచ్చు.
పెట్టుబడికి ముందు ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోండి
పోస్టాఫీస్ RDను ఎంచుకునే ముందు వడ్డీ రేట్లు ఎప్పటికప్పుడు మారే అవకాశం ఉందని గుర్తుంచుకోవాలి. అలాగే నెలవారీ వాయిదాను నిర్ణీత సమయంలో చెల్లించకపోతే నిబంధనల ప్రకారం ఫీజు లేదా ఇతర ప్రభావాలు ఉండొచ్చు. ఐదేళ్ల మెచ్యూరిటీ తర్వాత ఖాతాను కొనసాగించాలనుకుంటే అందుకు సంబంధించిన పోస్టాఫీస్ నిబంధనలను పరిశీలించాలి. ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియాలో కనిపించే రూ.11 లక్షల లెక్కలను చూసి అదే మొత్తం ఖచ్చితంగా వస్తుందని భావించకూడదు. పెట్టుబడి వ్యవధి, నెలవారీ జమ, వడ్డీ రేటు, ఖాతా కొనసాగింపు వంటి అంశాల ఆధారంగానే తుది మొత్తం మారుతుంది. క్రమశిక్షణతో పొదుపు చేయాలనుకునేవారికి మాత్రం చిన్న మొత్తాలతో ప్రారంభించే అవకాశం ఈ పథకంలో ప్రధాన ప్రయోజనం.