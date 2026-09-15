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- Divorce: భర్తతో విడాకులు తీసుకోబోతున్న స్టార్ హీరోయిన్? ఆ సినిమాలో నటించడమే కారణమా?
Divorce: భర్తతో విడాకులు తీసుకోబోతున్న స్టార్ హీరోయిన్? ఆ సినిమాలో నటించడమే కారణమా?
Divorce: సినీ ఇండస్ట్రీలో ప్రేమ పెళ్లిళ్లు, కొన్నాళ్లకు విడాకులు తీసుకోవడం కామన్ గా మారింది. ఇప్పుడు మరో స్టార్ హీరోయిన్ తన భర్తతో విడాకులు తీసుకునే పరిస్తితి వచ్చిందని టాక్. ఆ భర్త కూడా ఒక స్టార్ హీరోనే.
స్టార్ కపుల్ మధ్య గొడవలు?
బాలీవుడ్ నటి కియారా అద్వానీ, నటుడు సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. వీరిద్దరి పెళ్లి తర్వాత కూడా అభిమానులు ఈ జంటను ఎంతో ఇష్టపడుతున్నారు. అయితే కొంతకాలంగా కియారా, సిద్ధార్థ్ మధ్య దూరం పెరుగుతున్నట్టు సమాచారం. వీరిద్దరూ విడాకులు తీసుకోబోతున్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో కొన్ని వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. కియారా నటించిన ‘టాక్సిక్’ సినిమా వల్లే వీరి మధ్య గొడవలు వచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. అసలు కియారా, సిద్ధార్థ్ మధ్య ఏం జరుగుతోందనే ఆసక్తి అభిమానుల్లో పెరిగింది.
‘టాక్సిక్’ సినిమా వల్లే
కియారా అద్వానీ ‘టాక్సిక్’ సినిమాలో నటించింది. ఈ సినిమాలోని బోల్డ్ సన్నివేశాలపై సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో కియారా వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా గొడవలు మొదలైనట్టు తెలుస్తోంది. కియారా, సిద్ధార్థ్ మధ్య విభేదాలు వచ్చాయని, అందుకే విడాకుల దిశగా వెళ్తున్నారనే ప్రచారం మొదలైంది. అయితే ఇవన్నీ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్న ఊహాగానాలుగానే కనిపిస్తున్నాయి. సినిమా కోసం నటీనటులు చేసే పాత్రలు, సన్నివేశాలను వారి నిజ జీవితంతో పోల్చడం సరైనది కాదనే అభిప్రాయాలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి.
అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన లేదు
కియారా అద్వానీ, సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా విడాకులు తీసుకోబోతున్నారనే వార్తలకు ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ధృవీకరణ ఇంతవరకు దొరకలేదు. సిద్ధార్థ్ విడాకుల కోసం కోర్టును ఆశ్రయించారనే ప్రచారానికి కూడా సరైన ఆధారాలు కనిపించడం లేదు. దీంతో ఈ జంట విడిపోతున్నారనే వార్తలను ప్రస్తుతం రూమర్స్గానే చూడాల్సి ఉంటుంది. సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత జీవితాలపై సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రతి వార్త నిజం కాకపోవచ్చని అభిమానులు గుర్తుంచుకోవాలి. కియారా, సిద్ధార్థ్ కూడా తమ వైవాహిక జీవితంపై అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.