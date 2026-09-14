జీవితంలో ఎంత ముందుకు వెళ్లినా, నేర్చుకోవడం ఎప్పుడూ ఆపకూడదు. ఎందుకంటే జ్ఞానమే మన అతిపెద్ద బలం. ఇక కూర్మావతారం ప్రతి పని తొందరగా పూర్తి కాదు, నెమ్మదిగా ముందుకు సాగుతూ ఉండాలంటుంది.
ఎన్నిసార్లు కిందపడినా, ప్రతిసారీ అంతకుముందు కంటే బలంగా పైకి లేవాలి. అదే అసలైన గెలుపు.
తప్పు జరుగుతున్నప్పుడు మౌనంగా ఉండటం తెలివి కాదు. నిజం కోసం గొంతు విప్పడమే అసలైన ధైర్యం.
విజయం సాధించాక కూడా వినయంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే అహంకారమే మనిషిని ముందుగా పడగొడుతుంది.
కేవలం ప్రతిభ ఉంటే సరిపోదు. క్రమశిక్షణే మిమ్మల్ని అందరికంటే భిన్నంగా నిలబెడుతుంది.
ప్రపంచం ఎంత మారినా, మీ సంస్కారం, సిద్ధాంతాలను ఎప్పటికీ మార్చుకోవద్దు.
కేవలం కష్టపడటమే కాదు, సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడం కూడా విజయానికి అతిపెద్ద కీలకం.
మానసిక ప్రశాంతతే అతిపెద్ద సంపద. అందుకే ఇతరులతో కాదు, మీతో మీరు కనెక్ట్ అవ్వడం నేర్చుకోండి.
చెడు కాలం ఎప్పుడూ ఉండదు. అందుకే ఓటమిని అంగీకరించవద్దు. మీ మంచి రోజులు ఇంకా రాబోతున్నాయి.
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