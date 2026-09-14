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దశావతారాల నుంచి Gen-Z నేర్చుకోవాల్సిన 10 జీవిత పాఠాలు

spiritual Sep 14 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:AI
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మత్స్యావతారం

జీవితంలో ఎంత ముందుకు వెళ్లినా, నేర్చుకోవడం ఎప్పుడూ ఆపకూడదు. ఎందుకంటే జ్ఞానమే మన అతిపెద్ద బలం. ఇక కూర్మావతారం ప్రతి పని తొందరగా పూర్తి కాదు, నెమ్మదిగా ముందుకు సాగుతూ ఉండాలంటుంది.

Image credits: AI
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వరాహావతారం

ఎన్నిసార్లు కిందపడినా, ప్రతిసారీ అంతకుముందు కంటే బలంగా పైకి లేవాలి. అదే అసలైన గెలుపు.

Image credits: AI
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నరసింహావతారం

తప్పు జరుగుతున్నప్పుడు మౌనంగా ఉండటం తెలివి కాదు. నిజం కోసం గొంతు విప్పడమే అసలైన ధైర్యం.

Image credits: AI
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వామనావతారం

విజయం సాధించాక కూడా వినయంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే అహంకారమే మనిషిని ముందుగా పడగొడుతుంది.

Image credits: AI
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పరశురామావతారం

కేవలం ప్రతిభ ఉంటే సరిపోదు. క్రమశిక్షణే మిమ్మల్ని అందరికంటే భిన్నంగా నిలబెడుతుంది.

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శ్రీరామావతారం

ప్రపంచం ఎంత మారినా, మీ సంస్కారం, సిద్ధాంతాలను ఎప్పటికీ మార్చుకోవద్దు.

Image credits: AI
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శ్రీకృష్ణావతారం

కేవలం కష్టపడటమే కాదు, సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడం కూడా విజయానికి అతిపెద్ద కీలకం.

Image credits: AI
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బుద్ధావతారం

మానసిక ప్రశాంతతే అతిపెద్ద సంపద. అందుకే ఇతరులతో కాదు, మీతో మీరు కనెక్ట్ అవ్వడం నేర్చుకోండి.

Image credits: AI
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కల్కి అవతారం

చెడు కాలం ఎప్పుడూ ఉండదు. అందుకే ఓటమిని అంగీకరించవద్దు. మీ మంచి రోజులు ఇంకా రాబోతున్నాయి.

Image credits: AI

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